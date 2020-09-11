Тюмень, 11 сентября, 2020, 06:29 — ИА Регнум. В Тюмени открыта после реконструкции первая очередь Велижанского водозабора. Об этом сообщает пресс-служба «Росводоканала Тюмень».

Пресс-служба «Росводоканал Тюмень» Воду после реконструкции водоочистки сравнили с горным ручьём

Тюмень снабжается питьевой водой из двух источников. Примерно 40% — от подземных источников Велижанского водозабора. 60% — вода Метелёвского водозабора, источником для которого служит река Тура.

Систему очистки воды из подземных источников Велижанского водозабора, работавшую с 1972 года, полностью заменили на новую. Здесь применена технология аэрации — дегазация и фильтрация. Четыре фильтра водозабора были выведены из эксплуатации и переоборудованы под аэраторы-дегазаторы.

«Воздух внутри системы равномерно распределяется посредством мембранных аэраторов, которые эффективно очищают воду от растворенных подземных газов (сероводорода, углекислого газа и прочих) и насыщают её кислородом», — поясняют в «Росводоканале Тюмень» принцип очистки.

И если ранее в фильтрах использовали для очистки кварцевый песок, то сейчас к нему добавили особый материал — «Бризант», способный удалять примеси на молекулярном уровне.

Сейчас на Велижанских водоочистных сооружениях началась реконструкция второй очереди. Далее «Росводоканал Тюмень» приступит к реконструкции Метелёвских водоочистных сооружений.

Отмечается, что главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо на открытии первой очереди Велижанского водозабора оценила вкусовые свойства воды, сравнив её с водой из горного ручья.