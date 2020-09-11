Москва, 11 сентября, 2020, 04:04 — ИА Регнум. К иску Центробанка России о принудительной ликвидации банка «Жилкредит», лишённого лицензии более года назад, добавился банкротный иск госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Дело о несостоятельности кредитной организации пока арбитражем Москвы не принято к производству и заседание не назначено, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к Жилкредиту

Иск от АСВ к ООО «Жилищно-кредитный коммерческий банк «Жилкредит», лицензию у которого регулятор отозвал в июле 2019 года, поступил 2 сентября 2020 года. Вероятно, проведённая инвентаризация активов показала их нехватку для погашения всех обязательств. В этом случае в отношении банков действует иной порядок — не принудительная ликвидация, а банкротство.

Отметим, при этом решение о принудительной ликвидации судом уже было принято в сентябре 2019 года и процесс начат. На тот момент объем активов ответчика составил 300 765 000 рублей при размере обязательств — 188 544 000 рублей, и временная администрация не обнаружила «признаков несостоятельности (банкротства)».

На начало августа 2020 года размер обязательств перед 20 кредиторами оценивали в 177,23 млн рублей. В какую сумму оцениваются фактические активы, пока неизвестно.

Напомним, банк лишился лицензии 19 июля 2019 года. На тот момент он занимал 420-е место в банковской системе России по размеру активов. Единственный владелец банка — Анна Рибицкая.