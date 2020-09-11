Вашингтон, 11 сентября, 2020, 08:22 — ИА Регнум. В США возникла идея создания Академии цифровых услуг для подготовки государственных служащих для работы в федеральном правительстве над проблемами высоких технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые услуги

Об этом сегодня на портале Waronthe Rocks пишут главный научный сотрудник Группы W и старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок, капитан 1-го ранга в отставке ВМС США Харрисон Шрамм и вице-президент Ассоциации и фонда выпускников военно-морских высших школ, полковник в отставке Корпуса морской пехоты США Тодд Лайонс,.

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Недавно Комиссия национальной безопасности по искусственному интеллекту (ИИ), возглавляемая бывшим главой Google Эриком Шмидтом и бывшим заместителем министра обороны Робертом О. Уорком, опубликовала 33 конкретных рекомендации по наращиванию потенциала страны и сохранению её преимуществ в области ИИ. Одна из этих рекомендаций заключалась в создании Академии цифровых услуг США по образцу академий военной службы.

Шрамм и Лайонс считают создание американской Академии цифровых услуг отличной идеей. Хотя цифровые услуги в корне отличаются от военной службы, они тоже заслуживают специального учебного заведения. Чтобы быть успешным, такое заведение должно соответствовать потребностям государственного заказа, ориентироваться на практиков и взаимодействовать с выпускниками на протяжении всей их карьеры. Не менее важно, что ему необходимо будет избегать тенденции к академической изолированности и соблазна измерять успех своими собственными показателями эффективности.

Академия цифровых услуг сконцентрирует свои человеческие ресурсы на установлении уровней компетентности, которые лягут в основу как образования, так для более широкой подготовки рабочей силы. Цифровые услуги будет стимулировать внедрение ИИ в Министерстве обороны и федеральном правительстве в целом более эффективно и равномерно, чем это происходит сейчас. Подготовка выпускников Академии цифровых услуг не будет составлять большую часть государственных усилий в области ИИ. Скорее, это послужит общей экспериментальной базой для быстрого распространения идей и методов ИИ. Профессионалы в области цифровых услуг смогут свободно перемещаться между государственным и частным сектором.

Этот сдвиг парадигмы потребует от руководителей в правительстве США осознания того, что ценность цифровых услуг возрастает на каждой итерации по мере того, как персонал приходит на работу в госорганы и уходит из них. Представление о том, что карьера на государственной службе продолжительностью менее 20 лет представляет собой своего рода провал, само по себе является ошибочной идеей. Обеспечение более свободного взаимодействия между государством и бизнесом — большой шаг, требующий в равной мере культурных изменений и законодательных действий.

Конгрессу следует принять закон, устанавливающий различные шкалы оплаты труда, которые мотивируют поистине исключительные таланты к государственной службе. Многие в Кремниевой долине рассчитывают перейти от академической стажировки в университете к созданию своего стартапа. Точно так же правительство должно обеспечить тем, кто только что продал свой стартап, повышение квалификации в области государственной службы. Этот свободный поток талантов, знаний и неудовлетворенность существующим положением вещей резко изменит ожидания как преподавателей, так и студентов.

Фундаментальный вопрос, связанный с развитием Академии цифровых услуг, — это не сами студенты, а система стимулов для государственной службы и качество образования. Однако Федеральное правительство должно признать, что такая Академия — это всего лишь один игрок в поистине глобальном соревновании за таланты в области ИИ. Финансовые стимулы, такие как бесплатное или недорогое образование, сами по себе, вероятно, недостаточны для этой избранной когорты. Сосредоточение внимания на служении стране и на преимуществах, которые такое образование может предоставить начинающему профессионалу, является ключевым моментом.

Фундаментальный вопрос, который определит успех Академии цифровых услуг, заключается в том, как она будет набирать и удерживать преподавателей. Пентагон и федеральное правительство в целом сосредоточены на использовании ИИ для решения соответствующих практических задач. Поэтому для обучения необходимы практики, чтобы сбалансировать обещания и риски, присущие ИИ. Ключевым показателем эффективности Академии цифровых услуг будет не количество рецензируемых статей в специализированных журналах, а количество областей, в которых ИИ трансформирует трудноразрешимые в настоящее время проблемы в прозрачные и повторяемые процессы, которые расширяют возможности руководителей на государственной службе по принятию лучших решений. По сути, применение любой специальной технологии, такой как ИИ, не является самоцелью, но является полезным инструментом для выполнения необходимой задачи. ИИ бесполезен без компетентных профессионалов, контролирующих его использование. Это осознание имеет прямое значение для способа найма и удержания преподавателей.

Безусловно, желательно и, вероятно, необходимо, чтобы большая часть преподавателей в Академии цифровых услуг имела определенный предел срока пребывания в должности, что резко контрастировало бы с аналогичными учебными заведениями. Это было бы похоже на модель в Военно-морской академии США, где постоянный гражданский факультет уравновешен военным факультетом. В случае с Академией цифровых услуг большинство преподавателей, вероятно, будут гражданскими лицами. Значительная часть профессорско-преподавательского состава Академии цифровых услуг должна постоянно обновляться с помощью плана преднамеренной ротации, который вводит преподавателей по использованию новейших технологий и выводит преподавателей, погруженных в самые сложные задачи Министерства обороны.

Один из подходов состоит в том, чтобы набрать начальный состав преподавателей из правительства, академических кругов и частного сектора на ограниченный срок в четыре года, синхронизируя их с выпускной группой. Наличие группы преподавателей, имеющих разный уровень подготовки, опыта и специальностей, работающих с классом студентов, создаст уникальные возможности для внедрения новых практик в разных сферах деятельности.

В конечном итоге и студенты, и преподаватели присоединятся к одному коллективу. По собственному опыту мы знаем, что рабочие отношения с бывшими преподавателями очень насыщенные и плодотворные. Студенты будут формировать междисциплинарные сети таким образом, чтобы обеспечить экспоненциальную отдачу. Одновременно должно быть место для долгосрочных исследований и работы в академических кругах в более широком смысле.

Авторы статьи не знают точно, как добиться успеха в создании Академии, но у них есть некоторые четкие представления о том, как можно потерпеть неудачу. Чтобы преподаватели и их студенты оставались востребованными и обладали новейшими знаниями, академия не должна создавать препятствия для их участия в широком общении, включая неправительственные конференции и публикации в различных профессиональных изданиях.

Еще один способ потерпеть неудачу в создании успешной Академии цифровых услуг — это изолировать ее от партнерских отношений с частным бизнесом, академическими кругами и иностранными партнерами с чрезмерными бюрократическими правилами.

Наконец, Шрамм и Лайонс предостерегают от создания так называемой «башни из слоновой кости», в которой Академия цифровых услуг представляет собой отдельную организацию с постоянным преподавательским составом, измеряемым только по ее собственным показателям. Дискомфорт и проблемы — ключ к росту и постоянному движению вперед. Это является предпосылкой для извлечения знаний из данных с конечной целью принятия и реализации более эффективных решений. Лучший способ избежать появления «башни из слоновой кости» — держать академию рядом с практиками, которые заинтересованы в достижении результатов.

Они также рекомендуют правительству Соединенных Штатов принять предложение Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту и создать Академию цифровых услуг. Это позволит лучшим специалистам из правительства, частного бизнеса и академических кругов развивать рабочую силу и находить решения для многих из самых насущных проблем, с которыми сталкиваются США. Это также даёт возможность переосмыслить, что означает государственная служба, как с точки зрения продолжительности, так и с точки зрения возможности работать внутри и вне правительства одновременно.

Академия цифровых услуг — это один из способов заставить правительство США действовать быстрее в решении критических вопросов, считают авторы статьи. Когда дело доходит до улучшения возможностей ИИ в стране, время имеет решающее значение. Китай добивается огромных успехов в разработке и внедрении ИИ по широкому спектру правительственной деятельности, интегрировав эту деятельность способом, который не наблюдается США. Частный сектор превосходит возможности правительства по внедрению технологий на базе ИИ или исправлению последствий его неудач. Поэтому необходимость в Академии сегодня как никогда очевидна для Америки.