Нью-Дели, 11 сентября, 2020, 08:15 — ИА Регнум. Microsoft и Future Skills Nasscom планируют обучить технологии искусственного интеллекта (ИИ) 1 млн студентов к 2021 году. Об этом сегодня пишет The Hindu Business Line.

Ben Franske Microsoft

В рамках сотрудничества эксперты Microsoft и Nasscom обучат студентов ИИ, машинному обучению (ML) и управлению большими данными с помощью таких модулей, как живые демонстрации, практические семинары и задания в рамках учебных курсов по ИИ.

« Эти вводные занятия по ИИ будут доступны для студентов бакалавриата бесплатно и будут охватывать основы науки о данных, машинного обучения в Azure и понимания когнитивных сервисов для создания интеллектуальных решений », — говорится в официальном релизе Microsoft.

Рохини Шриватса, национальный технический специалист в компании Microsoft в Индии, сказал:

«По мере того, как экономика начинает восстанавливаться после пандемии, расширенный доступ к цифровым навыкам станет одним из ключевых факторов инклюзивного экономического роста. Такие технологии как ИИ сегодня становятся инструментами для развития любого бизнеса, что делает необходимость создания экосистемы, готовой к ИИ, жизненно важной для создания экономической и социальной стабильности в Индии».

« В связи с изменениями в формате работы и изменением предпочтений клиентов, изменением востребованных технологий и навыков, растет число новых должностей и профессий; такие новые навыки быстро становятся необходимыми для нынешних и будущих технических сотрудников », — заявил Амит Аггарвал, вице-президент и исполнительный директор Совета Nasscom.

Аггарвал также добавил, что эта инициатива поможет в создании рабочих мест за счет переподготовки и повышения квалификации.

Занятия в AI Classroom начнутся с 21 сентября. Учащиеся могут выбрать предпочтительные временные интервалы для занятий. Зарегистрированные студенты также будут иметь доступ к контенту и инструментам разработчика от Microsoft и GitHub и получат сертификат участия от Nasscom и Microsoft в конце серии.

Организации также будут сотрудничать с различными академическими институтами и колледжами, чтобы интегрировать новые облачные технологии и технологии ИИ в учебную программу.