Microsoft в Индии обучит миллион студентов искусственному интеллекту
Нью-Дели, 11 сентября, 2020, 08:15 — ИА Регнум. Microsoft и Future Skills Nasscom планируют обучить технологии искусственного интеллекта (ИИ) 1 млн студентов к 2021 году. Об этом сегодня пишет The Hindu Business Line.
В рамках сотрудничества эксперты Microsoft и Nasscom обучат студентов ИИ, машинному обучению (ML) и управлению большими данными с помощью таких модулей, как живые демонстрации, практические семинары и задания в рамках учебных курсов по ИИ.
Рохини Шриватса, национальный технический специалист в компании Microsoft в Индии, сказал:
Аггарвал также добавил, что эта инициатива поможет в создании рабочих мест за счет переподготовки и повышения квалификации.
Занятия в AI Classroom начнутся с 21 сентября. Учащиеся могут выбрать предпочтительные временные интервалы для занятий. Зарегистрированные студенты также будут иметь доступ к контенту и инструментам разработчика от Microsoft и GitHub и получат сертификат участия от Nasscom и Microsoft в конце серии.
Организации также будут сотрудничать с различными академическими институтами и колледжами, чтобы интегрировать новые облачные технологии и технологии ИИ в учебную программу.