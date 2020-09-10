Хит «Армии-2020». В Китае оценили российский «потрошитель танков» «Гермес»
Пекин, 10 сентября, 2020, 23:11 — ИА Регнум. Российский противотанковый ракетный комплекс «Гермес» стал фаворитом и звездой военно-технического форума «Армия-2020», сообщает 10 сентября официальный интернет-ресурс Народно-Освободительной армии Китая «Чжунго Цзюньван».
Эффективность этого комплекса, получившего неофициальное прозвище «потрошитель танков», высоко оценена как китайскими военными, так и их коллегами из Западной Европы и США.
По мнению китайских военных, на сегодняшний день это самое эффективное противотанковое оружие в мире.
Как сообщало ИА REGNUM, ракетный комплекс «Гермес», разработанный тульским Конструкторским бюро вооружений способен с высокой точностью уничтожать с расстояния до 100 км бронетехнику, инженерные сооружения и маловысотные низкоскоростные воздушные цели.