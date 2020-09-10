Пекин, 10 сентября, 2020, 23:11 — ИА Регнум. Российский противотанковый ракетный комплекс «Гермес» стал фаворитом и звездой военно-технического форума «Армия-2020», сообщает 10 сентября официальный интернет-ресурс Народно-Освободительной армии Китая «Чжунго Цзюньван».

«Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» Противотанковый ракетный комплекс «Гермес»

Эффективность этого комплекса, получившего неофициальное прозвище «потрошитель танков», высоко оценена как китайскими военными, так и их коллегами из Западной Европы и США.

По мнению китайских военных, на сегодняшний день это самое эффективное противотанковое оружие в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный комплекс «Гермес», разработанный тульским Конструкторским бюро вооружений способен с высокой точностью уничтожать с расстояния до 100 км бронетехнику, инженерные сооружения и маловысотные низкоскоростные воздушные цели.