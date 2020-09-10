Москва, 10 сентября, 2020, 23:09 — ИА Регнум. Давно пора сделать акцент на том, что деятельность по реабилитации нацизма носит преступный характер. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института Русских стратегийЕлена Панина прокомментировала для ИА REGNUM сообщение о создании специального отдела для борьбы с фальсификацией истории в составе СК РФ, который также будет рассматривать дела, связанные с реабилитацией нацизма.

Duma.gov.ru Елена Панина

Политик напомнила, что после принятия поправок к Конституции РФ государство взяло на себя особые обязательства по защите исторической правды, и создание подобной структуры выглядит вполне логично. В то же время Елена Панина выразила надежду на то, что следователи сосредоточат свое внимание на по-настоящему масштабных фальсификациях истории, инициируемых в международном масштабе с целью пересмотра итогов Второй мировой войны, разрушения архитектуры глобальной безопасности, нанесения политического и экономического ущерба Российской Федерации.

«Давно пора сделать акцент на том, что эта деятельность носит преступный характер. При этом речь идет именно о преступлениях, а не о чьей-то «нечестной игре» или «добросовестных заблуждениях», — заявила Панина.

«Именно в этом направлении необходимо приложить усилия государства. Пресечение хулиганских выходок лиц подросткового возраста — дело, конечно, тоже важное, но для этого достаточно усилий полиции. Статью 354.1. «Реабилитация нацизма» нужно применять по назначению, против тех, кто действительно осознанно и целенаправленно занимается подобной деятельностью.

Действия этих людей надо расследовать, и в том случае, если речь идет об иностранных гражданах, судить их заочно. Это необходимо не только для торжества правосудия, но и для того, чтобы привлечь внимание мировой (в первую очередь, западной) общественности к этой теме, защитить нашу историческую правоту», — констатировала Панина.