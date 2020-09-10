Белград, 10 сентября, 2020, 23:03 — ИА Регнум. Извинения за публикацию Марии Захаровой, официального представителя МИД РФ, в Facebook, были принесены Белграду российским руководством, заявил сербский президент Александр Вучич 10 сентября в интервью RTS.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам главы Сербии, извинения были принесены президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Вучич «Оба это сделали, хотя я об этом даже не упоминал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост в паблике Захаровой от 5 сентября касался недавних переговоров Вучича в США. Фотография и комментарии, адресующие к фильму «Основной инстинкт», стали причиной скандала.