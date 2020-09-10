Франкфурт-на-Майне, Германия, 10 сентября, 2020, 22:50 — ИА Регнум. «Милан» на своем официальном сайте объявил об уходе португальского форварда Андре Сильвы в немецкий «Айнтрахт»

Дмитрий Садовников Андре Сильва

Напомним, что в минувшем сезоне 24-летний игрок выступал за «Айнтрахт» на правах двухгодичной аренды. Год назад в сентября 2019 года клубы договорились об обмене игроками — в Германию направился Сильва, а в «Милан» также на правах аренды перешел Анте Ребич.

На счету Андре Сильвы 25 сыгранных матчей в Бундеслиге, за которые он набрал 16 (12+4) очков по системе «гол+пас».