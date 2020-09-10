Вашингтон, 10 сентября, 2020, 22:48 — ИА Регнум. В США российскому гражданину Артему Лифшицу, ранее включённому в санкционный список Вашингтона, предъявлены обвинения в сговоре с целью электронного мошенничества. Об этом сообщило 10 сентября министерство юстиции Соединённых Штатов.

Blogtrepreneur Кибермошенничество

По мнению американских властей, 27-летний житель Санкт-Петербурга якобы был участником мошеннической схемы, в рамках которой украденные персональные данные граждан США использовались для открытия незаконных счетов в банках и на криптовалютных биржах.

Ранее сегодня стало известно, что Соединённые Штаты ввели санкции против граждан России и Украины в связи с подозрением их во вмешательстве в американские выборы. В чёрный список попали граждане России Артём Лифшиц, Антон Андреев и Дарья Асланова, а также гражданин Украины Андрей Деркач.