Бишкек, 10 сентября, 2020, 22:38 — ИА Регнум. Административный суд столицы Киргизии рассмотрел иск партии «Бутун Кыргызстан», потребовавшей отменить решение центральной избирательной комиссии о недопуске этого политического блока до участия в парламентских выборах, назначенных на 4 октября.

Суд

Судебный орган признал необоснованным вердикт центризбиркома о том, что поступивший от партии список кандидатов в депутаты не совпадает с одобренным во время съезда членов политобъединения и о нарушении тайны голосования.

В итоге суд постановил допустить партию «Бутун Кыргызстан» до дальнейшего участия в предвыборной гонке.

Таким образом, на 120 депутатских мандатов по-прежнему претендуют представители 16 политических партий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу обратился в ЦИК Киргизии с требованием отказать партии «Бутун Кыргызстан» в регистрации в качестве участника парламентских выборов.

При этом политик сослался на то, что лидер партии, бывший секретарь Совета безопасности республики Адахан Мадумаров исключил его из списка претендентов на депутатские мандаты.

Большинство членов центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поддержали претензию бывшего омбудсмена и проголосовали за недопуск партии «Бутун Кыргызстан» до дальнейшего участия в предвыборной гонке.