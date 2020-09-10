США «готовы оказать поддержку» в переговорах с талибами* — Помпео
* талибами — запрещённая в России организация
Вашингтон, 10 сентября, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты приветствуют скорое начало мирных переговоров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Афганистана, 10 сентября сообщил Госдепартамент США.
ISAF Headquarters Public Affairs Office
Афганцы
«Я призываю участников переговоров продемонстрировать прагматизм, сдержанность и гибкость», — сказано в опубликованном заявлении Помпео.
Помпео отметил, что США «готовы оказать поддержку» в переговорном процессе. Начало переговоров в Катаре между афганскими боевиками и правительством запланировано на 12 сентября.
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