* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, 10 сентября, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты приветствуют скорое начало мирных переговоров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Афганистана, 10 сентября сообщил Госдепартамент США.

ISAF Headquarters Public Affairs Office Афганцы

«Я призываю участников переговоров продемонстрировать прагматизм, сдержанность и гибкость» , — сказано в опубликованном заявлении Помпео.

Помпео отметил, что США «готовы оказать поддержку» в переговорном процессе. Начало переговоров в Катаре между афганскими боевиками и правительством запланировано на 12 сентября.

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