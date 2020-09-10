Белград, 10 сентября, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Проблемы Сербии понятны президенту РФ Владимиру Путину, заявил 10 сентября сербский лидер Александр Вучич, передаёт RTS.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Вучич

Вучич «Путин отлично понимает проблемы Сербии, не зря он мне дал орден Александра Невского».

Президент Сербии назвал себя «просербским» политиком — чтобы не было разговоров о том, что он якобы «прорусский» или «проамериканский».

Оценивая роль Путина в политике на Балканах, Вучич заявил, что российский президент очень хорошо знает, «что значит руководить страной с семимиллионным населением и так быстро развиваться, быстрее всех в Европе».

Отношения с Россией он оценил как «очень хорошие», впрочем, как и отношения с Китаем. Но и отношения с США Вучича тронули:

«[Американский] президент Дональд Трамп нас принял очень сердечно».

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Напомним, Сербия оказалась в непростой ситуации: делегация этой страны провела при посредничестве Вашингтона переговоры с Косово. Был заключён договор, но Белграду при этом поставили ряд условий, в том числе касающихся совместных с РФ военных учений.