Россия подарила школам юга Киргизии более 10 тыс. учебников
Ош, Киргизия, 10 сентября, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Свердловская область России безвозмездно передала школам города Оша и Ошской области Киргизии более 10,6 тыс. учебников по физике и химии для старшеклассников, пишут киргизстанские СМИ.
Ken Flottman
Учебные пособия стоимостью более 4,5 млн рублей в республику доставил самолет российских вооруженных сил.
Отмечается, что организаторами благотворительной акции выступили правительство Свердловской области, Организация объединенной молодежи Киргизии, экспертный клуб «Урал-Евразия» и информационно-аналитический центр «Точка зрения».