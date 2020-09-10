Ош, Киргизия, 10 сентября, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Свердловская область России безвозмездно передала школам города Оша и Ошской области Киргизии более 10,6 тыс. учебников по физике и химии для старшеклассников, пишут киргизстанские СМИ.

Ken Flottman

Учебные пособия стоимостью более 4,5 млн рублей в республику доставил самолет российских вооруженных сил.

Отмечается, что организаторами благотворительной акции выступили правительство Свердловской области, Организация объединенной молодежи Киргизии, экспертный клуб «Урал-Евразия» и информационно-аналитический центр «Точка зрения».