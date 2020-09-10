* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 10 сентября, 2020, 22:19 — ИА Регнум. Представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммад Наим Вардак подтвердил участие этой организации в межафганских мирных переговорах, стартующих 12 сентября в Катаре, сообщает 10 сентября телеканал Tolo News.

Афганистан

В частности, он заявил, что «первая встреча в рамках межафганского диалога намечена на 12 сентября в Катаре».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Катара распространил информацию, что переговоры начнутся в Дохе в ближайшую субботу.

*Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ