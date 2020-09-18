Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости
13 сентября в России состоялись региональные и муниципальные выборы. В 83 субъектах Федерации проведены свыше десяти тысяч избирательных кампаний всех уровней, в том числе прямым голосованием избирались 18 губернаторов.
На протяжении двух предшествующих дней (11 и 12 сентября) в 41 регионе проводилось досрочное голосование.
14 сентября в регионах подводятся предварительные итоги выборов, в ближайшие дни после этого будут окончательно установлены результаты волеизъявления граждан.
Обо всех событиях, связанных с сентябрьскими выборами, читайте в трансляции ИА REGNUM.
В Челябинской области начала работу горячая линия по всем вопросам, которые связаны с выборами. Она действует на базе региональной Общественной палаты, сообщает пресс-служба общественного органа.
Подробности в материале: В Челябинской области открыта горячая линия по выборам
В Челябинской области за выборами в Заксобрание проследят более 3500 общественных наблюдателей. Об этом журналистам заявил глава региональной Общественной палаты Николай Дейнеко.
По его словам, они уже получили соответствующие направления и прошли обучение. Основная часть будет находиться собственно на избирательных участках. Ещё порядка 100 составят мобильные группы наблюдения.
Об этом: За выборами в Челябинской области проследят более 3500 наблюдателей
В Пермском крае завершается 23 муниципальных избирательных кампании по выборам депутатов, дополнительные выборы по трем округам в Заксобрание и губернаторские выборы. Выборы губернатора являются ключевыми. По состоянию на 08:00 по местному времени (06:00 мск) 11 сентября открылись 1800 избирательных участков.
Об этом: В Прикамье губернаторские выборы вступили в финальную стадию
В Челябинской области 11 сентября началось голосование на выборах депутатов регионального Заксобрания. Оно продлится три дня и каждый день участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени, сообщает облизбирком.
Также читайте: В Челябинской области начинают выбирать депутатов Заксобрания
На Ямале в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 210 постоянных избирательных участков и пять участков, образованных в местах временного пребывания избирателей — два в больницах Нового Уренгоя и Ноябрьска, три на месторождениях в Надымском и Ямальском районах. Об этом сообщает избирком ЯНАО.
Об этом: На Ямале стартовало голосование за кандидатов в депутаты заксобрания
В Оренбурге завершается избирательная кампанию по выборам депутатов горсовета. В городе с 08:00 по местному времени (06:00 мск) открылись все 215 избирательных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.
Также читайте: На выборах в горсовет Оренбурга открылись 215 избирательных участков
В Курганской области в 8:00 (6:00 мск) открылись 964 избирательных участка. Об этом сообщает избирком Зауралья.
Подробнее: В Курганской области открылись избирательные участки
В Новосибирской области сегодня, 11 сентября, стартовало голосование на выборах депутатов Законодательного собрания, горсовета Новосибирска и сельсоветов других муниципалитетов региона. Проголосовать новосибирцы смогут в течение трёх дней — 11, 12 и 13 сентября.
В 8:00 (время местное) в Новосибирской области открылись 2008 участковых избирательных комиссий: 1996 постоянные, 12 образованы в местах временного пребывания, в том числе в одном СИЗО и 11 больницах.
Читайте также: В Новосибирской области стартовали выборы депутатов
На Камчатке в 08:00 по местному времени (10 сентября 23:00 мск) 11 сентября началось голосование на выборах губернатора края. Открылись 188 избирательных участков, из которых девять — временные, в больницах и на труднодоступных территориях.
Читайте также: На Камчатке стартовало голосование на выборах губернатора края
В Томске 13 сентября состоятся выборы в городскую думу седьмого созыва. Горожанам на избирательных участках измерят температуру и выдадут медицинскую маску.
Читайте подробнее: Томичам на избирательных участках измерят температуру
В Магаданской области 11 сентября стартовало голосование за кандидатов в депутаты Магаданской областной Думы и в представительные органы местного самоуправления во всех муниципальных образованиях. Всего будет замещено 162 депутатских мандата. Губернатор Сергей Носов одним из первых проголосовал на избирательном участке в областной научной библиотеке.
Читайте также: На Колыме началось трёхдневное голосование на выборах депутатов области
В Приморье 11 сентября с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований окрылись избирательные участки. Работает 567 участковых избирательных комиссий, семь из них — временные.
Читайте также: В Приморье стартовало досрочное голосование на выборах
В Еврейской автономной области в 08:00 по местному времени (01:00 мск) 11 сентября стартовало досрочное голосование на выборах губернатора региона.
Читайте также: В Еврейской АО началось трёхдневное голосование на выборах губернатора
В Нижнем Тагиле Свердловской области кандидат в депутаты гордумы и её супруг подверглись нападению. Об этом пишут СМИ.
Гражданка собирается стать депутатом по десятому избирательному округу. По данным изданий, пострадавшие выехали на место, где, по словам очевидцев, срывают агитационные материалы женщины. Они обнаружили группу лиц, которая это делает, и попытались зафиксировать их действия на видеокамеру. На них в итоге напали и попытались выбить камеру из рук.
Политолог Марат Баширов:
«В регионах с сегодняшнего дня можно голосовать за губернаторов и депутатов в течение трех дней. Агитация запрещена. Во-первых, это удобно для избирателей. Во-вторых, снизит концентрацию людей на участках, что соответственно уменьшает риск заразиться COVID-19».
Цитата из телеграм-канала
Игорь Кобзев проголосовал на выборах губернатора Иркутской области.
В школах Оренбурга 11 сентября объявили День здоровья. Занятия в школах отменили, сообщили в городской администрации.
Стоит отметить, с 11 по 13 сентября в Оренбурге проходят выборы в горсовет. Многие избирательные участки расположены в зданиях общеобразовательных учреждений.
Читайте подробнее: Выборы и День здоровья: в школах Оренбурга 11 сентября отменили занятия
Валдай. Новгородская область. На выборы зазывают старым добрым плакатом, нарисованным от руки. Интересно, сколько денег на информирование потратили?
Цитата из канала «Выборный».
«Сегодня мы выбираем будущее Иркутской области на ближайшие пять лет. Уверен, что жители сделают правильный выбор. Наш регион должен стать лучшим в России. Для этого у нас есть всё — человеческий потенциал, природные богатства и желание», — отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.
Об этом: «Выбираем будущее»: глава Приангарья проголосовал в Иркутске
В Чувашии начинается досрочное голосование на выборах главы республики. Так как большинство избирательных участков располагается в школах, то школьники в эти дни будут учиться дистанционно, чтобы не допустить пересечения с избирателями.
На выборах главы Чувашии организуется видеонаблюдение на 344 избирательных участках из 1156, то есть будет охвачено 30% участков.
Подробнее: В Чувашии начинается досрочное голосование на выборах главы республики
В Ульяновске жители голосуют за депутатов городской думы. Ранее досрочное голосование проводилось со 2 по 10 сентября в участковых комиссиях только в определённые часы и на основании заявления граждан с указанием причины. 11 и 12 сентября голосование проводится с 8 утр и до 20 вечера, 13 сентября — основной день голосования.
Читайте также: В Ульяновске выбирают депутатов гордумы
Выборы депутатов Курганской областной думы седьмого созыва проходят с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Фото пресс-службы избиркома Курганской области.
В Курганской области с 11 по 13 сентября 2020 года проходят 39 избирательных кампаний — выборы депутатов Курганской областной, Шадринской городской и 21 районной думы, 11 избирательных кампаний по выборам депутатов сельских дум, а также пяти глав сельских поселений.
В Чебоксарах начинает работу единый информационный центр.
В Алтайском крае, где 13 сентября предстоит избрать трех депутатов Алтайского краевого законодательного собрания, полностью обновить состав горсобрания Славгорода и совет депутатов ЗАТО Сибирский, уже проголосовали 3,5% избирателей. Об этом сообщает ИА «Амител» со ссылкой на председателя крайизбиркома Ирину Акимову.
Подробности в материале: На Алтае активнее всего голосуют сельские жители
В Оренбурге после скандала с бюллетенями на избирательном участке № 945 снят с должности председатель участковой избирательной комиссии. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель горизбиркома Александр Вадин, выявлено несоответствие количества бюллетеней. Вывод о вбросе и фальсификации должны сделать следователи.
Об этом: В Оренбурге после скандала на избирательном участке аннулировали бюллетени
Первые избиратели на Ямале. Избирком отмечает активное участие жителей автономного округа в выборах депутатов Заксобрания ЯНАО седьмого созыва.
Фото пресс-службы избиркома ЯНАО.
В Челябинской области для выборов депутатов Заксобрания открыто в том числе и 18 не постоянных избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Они созданы в местах временного пребывания населения. Граждане могут проголосовать по кандидатурам в депутаты Заксобрания региона и в органы местного самоуправления.
Об этом: В Челябинской области открыто 18 временных избирательных участков
Сегодня, 11 сентября, началось голосование по выборам губернатора Иркутской области. Как сообщает региональный избирком, 8:00 открылись все избирательные участки.
На кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ). Всего на территории региона работают 1927 участковых комиссии. В них могут проголосовать 1 861 205 избирателей региона.
Читайте подробнее: В Приангарье выбирают губернатора
В Ижевске 11 и 12 сентября в ходе досрочного этапа на выборах депутатов гордумы голосование будет проходить в помещениях избирательных комиссий с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Читайте также: В Ижевске продолжается досрочное голосование на выборах депутатов гордумы
В Чувашии открылись все избирательные участки, при этом на некоторых из них появилось «что-то вроде очереди». Об этом заявил глава ЦИК республики Александр Цветков.
Подробности в материале: Глава ЦИК Чувашии: на отдельных избирательных участках «очереди наметились»
В Татарии сегодня, 11 сентября, свою работу в 8:00 начали все избирательные участки. Всего в республике работают 2807 участков. Первые избиратели уже проголосовали. На участках всех пришедших обеспечат масками и перчатками, замерят температуру тела.
Старт выборов депутатов в Новосибирской области прошёл без нарушений. Об этом сообщает редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на региональную избирательную комиссию.
В социальных сетях ранее сообщалось, что наблюдатели заметили множество нарушений на избирательных участках. Но, по данным СМИ, в областном избиркоме эту информацию не подтвердили.
Об этом: Новосибирский избирком опроверг информацию о нарушениях на старте выборов
В Марий Эл 11 и 12 сентября продолжается голосование на повторных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. В эти дни избиратели смогут отдать свой голос в помещениях избирательных комиссий, а также на дому.
Читайте также: В Марий Эл идёт досрочное голосование на повторных выборах депутатов гордум
На Ямале отмечается высокая явка избирателей с утра 11 сентября, местами образуются очереди. Все избирательные участки в автономном округе открылись без нарушений. Об этом заявил председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин на брифинге в ситуационном медиацентре «Выборы-2020».
Подробности в материале: На ямальских избирательных участках наблюдаются очереди
Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин: «Все избирательные участки в автономном округе открылись без нарушений».
Фото Общественного штаба наблюдателей ЯНАО.
В Озёрске Челябинской области один из кандидатов в депутаты зафиксировал предполагаемое нарушение избирательного законодательства на участке № 1258. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Суть его претензии сводилась к тому, что списки избирателей не были заверены подписью главы участковой избирательной комиссии. При этом в облизбиркоме отмечают, что списки должны быть сброшюрованы не позднее официального дня голосования, то есть 12 сентября. То есть на данный момент нарушения нет.
Об этом: Под Челябинском кандидат заявил о нарушении на выборах
Началось электронное голосование на выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский в Москве. Об этом 11 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Голосование проходит на портале mos.ru, оно продлится до 20:00 12 сентября. Отмечается, что принять участие в выборах можно с любого устройства, которое имеет выход в интернет. Однако допустят к голосованию только тех, кто ранее зарегистрировался для участия.
Подробности в материале: В Москве началось электронное голосование на муниципальных выборах
Трехдневное голосование в Пензенской области стартовало сегодня, 11 сентября. Всего в регионе в 8:00 открылось 1085 избирательных участков, которые с 11 по 13 сентября будут работать с 8:00 до 20:00.
Читайте также: В Пензенской области открыли более 1 тыс. избирательных участков
В аппарате Уполномоченного по правам человека в Пензенской области 11, 12 и 13 сентября 2020 года будет работать горячая линия по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования с 08:00 и до 20:00 по московскому времени.
Граждане могут обращаться на горячую линию по телефону
В Саратовской области подсчитали количество заявлений о голосовании по месту нахождения в рамках процедуры «Мобильный избиратель», воспользоваться которой можно было для участия в дополнительных выборах депутатов Саратовской областной думы шестого созыва. Всего подано на территории области 1559 заявлений.
Об этом: Более 1,5 тыс. саратовцев воспользовались сервисом «Мобильный избиратель»
Накануне Единого дня голосования в интернете всё чаще стали появляться сообщения о расхождениях в статистических данных относительно смертности в период эпидемии коронавирусной инфекции в России. О том, что они имеют заказной характер и связаны с единым днем голосования — 13 сентября, сообщает сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на слова российского политолога, директора Института новейших государств Алексея Мартынова:
Он отметил, что попытки дискредитировать успехи российских разработчиков вакцин или напугать россиян второй волной коронавируса, исходящие из западных СМИ, напоминают ему ситуацию с попыткой якобы разоблачить данные о статистике коронавируса в РФ.
Читайте подробнее: Новая волна коронавирусных фейков появилась накануне выборов в России
Напомним, в России начался Единый день голосования. В 83 регионах с 11 по 13 сентября пройдет более 9 тысяч кампаний разного уровня — от федерального до муниципального. В 20 регионах будут выбирать глав исполнительной власти, в 11 регионах пройдут парламентские выборы, в столицах 22 субъектов — выборы в городские собрания. Также в нескольких областях запланированы довыборы депутатов в Госдуму. Голосование будет трёхдневным, общий подсчет результатов начнется после закрытия участков в 20:00 по местному времени в воскресенье. Сегодня, 11 сентября, ещё разрешена предвыборная агитация, суббота 12 сентября объявлена «днем тишины».
В Брянске работа многих из 1088 открывшихся в 8:00 избирательных участков организована на улице. Это стало возможным благодаря прекрасной солнечной погоде и безветрию. Цитата из канала «Выборы».
В московском районе Марьино выдано 22% бюллетеней за первый час работы электронного голосования. Об этом 11 сентября сообщили в городском общественном штабе.
Всего в Марьино зарегистрировано для участия в электронном голосовании 3050 человек. За первый час (по состоянию на 9:00 11 сентября) получили бюллетени 665 человек — 22%.
В районе Бабушкинский получили бюллетени 15% избирателей (269 человек из 1803 зарегистрированных).
Подробности в материале: В районе Москвы за первый час голосования выдали 22% бюллетеней
В Ростовской области началось досрочное голосование на выборах губернатора. В этом году избирательные участки будут открыты для жителей Дона в течение трёх дней — в период с 11 по 12 сентября, а также в единый день голосования 13 сентября. Для жителей Ростовской области с правом голоса двери 2 тыс. 610 избирательных участков открыты с 8:00 до 20:00 мск. В преддверии выборов участковым избирательным комиссиям было передано свыше 3 млн бюллетеней для голосования. Волеизъявление граждан будет проходить с соблюдением всех санитарных требований.
Подробнее: В Ростовской области началось досрочное голосование на выборах губернатора
В Кургане подготовили творческий подарок в первый день голосования. В Курганском областном колледже им. Д.Д. Шостаковича организовали небольшой концерт для избирателей.
Фото пресс-службы избиркома Курганской области.
Председатель совета партии «Справедливая Россия» в ЯНАО Максим Лазарев отметил, что обстановка на избирательных участках в Салехарде позитивная.
В Липецке 11 сентября в 8:00 начали работу 215 избирательных участков для досрочного голосования на выборах в депутаты городского совета. При входе на участки всем будут измерять температуру. Тех, у кого она будет повышена, изолируют в специальном помещении до прихода врачей.
Читайте подробнее: В Липецке открылись 215 избирательных участков
Явка в электронном голосовании в Ярославской области на довыборах депутата Госдумы по 194 округу почти в десять раз превышает обычную явку избирателей. На 10 часов утра в электронном голосовании приняли участие 30% от числа зарегистрировавшихся в системе избирателей или около 5 тысяч человек. В 2016 году, на основных выборах депутатов Госдумы в этом же округе явка на 10 часов утра составила 4,11%. Всего в электронном голосовании решили принять участие 18 384 жителя региона.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал на выборах главы региона. 11 сентября он посетил избирательный участок №152 в посёлке Водопадный Аксайского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Об этом: Ростовский губернатор проголосовал на выборах главы региона
Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов проголосовал за кандидатов в региональный парламент седьмого созыва 11 сентября.
Фото пресс-службы Курганской областной думы.
Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов проголосовал за кандидатов в региональный парламент седьмого созыва 11 сентября.
Фото пресс-службы Курганской областной думы.
Голосование на выборах депутатов Воронежской областной думы седьмого созыва началось в регионе 11 сентября. В этом году в Воронежской области, как и во многих регионах, голосование будет проводиться в течение трёх дней — досрочное 11 и 12 сентября и основное в единый день голосования 13 сентября.
По теме: В Воронежской области выбирают депутатов областной думы
Голосование на выборах депутатов Ивановской городской думы проходит досрочно, 11 и 12 сентября, основным днём голосования является 13 сентября.
Досрочное голосование на выборах губернатора Брянской области началось 11 сентября на избирательных участках региона.
На территории Калужской области 11 сентября в 8:00 стартовали выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления
Об этом: В Калужской области началось трёхдневное голосование по выборам губернатора
На Ямале завершилось досрочное голосование в труднодоступных местностях автономного округа. Об этом на брифинге 11 сентября заявил председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.
Досрочно проголосовали 15 тысяч избирателей, что составляет 95% от количества избирателей, запланированного к охвату голосованием в труднодоступных районах Ямала.
Кроме того, в избирательные комиссии на 11 сентября поступило 19 тысяч 500 заявлений о голосовании на дому, которое тоже будет проходить три дня — с 11 по 13 сентября.
Подробности в материале: На Ямале завершилось досрочное голосование тундровиков
В Калужской области 11 сентября началось досрочное голосование на выборах губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления. В соцсетях пользователи активно обсуждают тот факт, что на региональных выборах 19 из 20 кандидатов-одномандатников уже занимали кресла в ЗС. Так, в Законодательное собрание вновь баллотируются 13 депутатов прошлого созыва, пять бывших депутатов городских и районных советов, помощник депутата и генеральный директор крупной компании. На выборы в городскую думу Калуги выдвинуты 18 бывших депутатов городского парламента и семь руководителей государственных и муниципальных предприятий и организации. В итоге на 24 мандата из 25 депутатских мест в основном претендуют представители власти.
Подробнее: В Калужской области на депутатские кресла претендуют бывшие парламентарии
Дополнительные формы голосования будут доступны избирателям Орла на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 11 и 12 сентября.
Подробнее: Жители Орла смогут проголосовать на выборах в горсовет рядом с домом
На Ямале к 11 сентября досрочно проголосовали 95% избирателей, проживающих на отдалённых территориях региона.
Фото пресс-службы избиркома ЯНАО.
Досрочное голосование на выборах депутатов Рязанской областной думы седьмого созыва началось 11 сентября на некоторых избирательных участках в Рязанской области.
Голосование на выборах губернатора Тамбовской области началось 11 сентября. В этом году жители региона смогут проголосовать на выборах в один из трёх дней — 11, 12 и 13 сентября, в единый день голосования. Такое решение принято в целях защиты избирателей от коронавируса. В списках избирателей на 1 июля 2020 года значится 832 288 человек.
По теме: В Тамбовской области началось голосование на выборах губернатора
Голосование на выборах губернатора Смоленской области начинается 11 сентября. В этом году в Смоленской области, как и в большинстве регионов, голосование будет проводиться в течение трёх дней — 11 и 12 сентября, а также непосредственно в единый день голосования 13 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Также в регионе проходят выборы депутатов Смоленского городского совета шестого созыва, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона.
В Астраханской области проходит досрочное голосование на дополнительных выборах депутата областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, выборах депутатов городской думы Астрахани седьмого созыва, а также выборах глав и депутатов муниципальных образований в десяти районах — всего 34 избирательных кампании.
Об этом: В Астраханской области проходят 34 избирательные кампании
Челябинский губернатор Алексей Текслер отдал свой голос на выборах депутатов Заксобрания. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Проголосовал он вместе со своей супругой Ириной в школе № 62 Металлургического района Челябинска. «Настроение хорошее. Мне не всё равно, кто идет в Законодательное собрание», — сказал руководитель.
Об этом: Губернатор Челябинской области проголосовал на выборах в Заксобрание
Досрочное голосование на выборах депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва началось 11 сентября на избирательных участках в Белгородской области.
Об этом: В Белгородской области стартовало голосование на выборах в облдуму
Выборы губернатора Краснодарского края стартуют в регионе 11 сентября. В этом году голосование будет проходить в течение трех дней, 11, 12 сентября и в единый день голосования 13 сентября. Всего в крае пройдет 79 избирательных кампаний различных уровней, в том числе глав сельских поселений и депутатов.
Читайте подробнее: Жители Краснодарского края выбирают губернатора и депутатов муниципалитетов
Досрочные выборы губернатора Севастополя стартовали в городе-герое 11 сентября. В этом году впервые голосование будет проводиться в течение трёх дней: 11, 12 сентября и непосредственно в единый день голосования, 13 сентября
В Татарии во время трехдневных выборов, с 11 по 13 сентября, будут работать около 20 тыс. наблюдателей. Впервые на выборах главы РТ в качестве наблюдателей выступят блогеры.
Подробности в материале: Около 20 тыс. наблюдателей работают на избирательных участках в Татарии
В Курской области с 11:00 11 сентября проходит досрочное голосование по 147 избирательным кампаниям: дополнительным выборам депутата Госдумы по Сеймскому избирательному округу №110 и избирательным кампаниям в органы местного самоуправления.
Подробности в материале: В Курской области открылись 830 избирательных участков
В Челябинске стационарный ящик для голосования не был опломбирован. Нарушение зафиксировано на участке № 532 в Калининском районе, сообщает облизбирком.
О произошедшем в избирком сообщили наблюдатели. В ходе проведённой проверки этот факт подтвердился. Однако с начала работы на участке дежурит полицейский и работают наблюдатели, и все подтверждают, что доступа к этой урне не было.
По ситуации составлен акт. Ящик опечатан. Это процедурное нарушение таким образом устранено и не влияет на ход голосования, отмечают в облизбиркоме.
Подробности в материале: В Челябинске избирком официально подтвердил нарушение на выборах
Во Владимирской области проходит 71 избирательная кампания, в том числе выборы Совета народных депутатов областного центра.
Читайте также: Во Владимирской области открылись 594 избирательных участка
В Пензенской области Иван Белозерцев былв числе первых проголосовавших на избирательном участке по месту жительства сегодня, 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба пензенского губернатора.
Читайте также: Иван Белозерцев принял участие в голосовании
На избирательных участках в вузах и школах Татарии потоки голосующих и учащихся не пересекаются. Эти меры предусмотрены в целях безопасности.
Подробности в материале: На участках в школах Татарии развели потоки голосующих и учащихся
Досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов Саратовской областной думы и в органы местного самоуправления стартовало сегодня, 11 сентября. В Балашовском, Романовском районах и в Саратове открылся 251 избирательный участок. Замещению по области подлежат 17 депутатских мандатов.
Читайте подробнее: В трех муниципалитетах Саратовской области идут досрочные выборы депутатов
Явка на дистанционном электронном голосовании на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы — Бабушкинского и Марьино — превысила 50% за четыре часа, бюллетени получили более 2,4 тыс. онлайн-избирателей. Соответствующие данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, — ТАСС.
На следующий день после проведения выборов все школы, в которых располагаются избирательные участки, будут продезинфицированы — глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Во время выступления по единому дню голосования председатель ЦИК Элла Памфилова похвасталась своей защитной маской «с сердечком» и назвала главу Роспотребнадзора Анну Попову законодательницей мод во время пандемии.
Сама Попова приехала в ЦИК в классике — обычной медицинской маске. Не можем не отметить, что защитные средства у обеих подобраны в тон костюмов.
Цитата из видео, @Lshot.
В Северной Осетии в единый день голосования 13 сентября пройдут пять избирательных кампаний. Жители четырех сел будут избирать глав, в еще одном селе пройдут дополнительные выборы депутатов. Об этом сообщила 10 сентября ходе встречи с главой республики Вячеславом Битаровым руководитель избирательной комиссии республики Жанна Моргоева.
Подробности в материале: В Северной Осетии состоятся пять избирательных кампаний
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 11 сентября, проголосовал на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и совета депутатов города. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета.
Читайте также: Мэр Новосибирска сообщил, что ни одних выборов не пропустил
Стационарный ящик для голосования опечатан членами участковой избирательной комиссии №1406 в ДК Железнодорожников Воронежа. Решение было принято после того, как один из избирателей сообщил, что получил два бюллетеня одного вида.
Читайте подробнее: В Воронеже опечатали ящик для голосования на одном участке
В Ростовской области появился первый фейк о нарушениях на выборах губернатора. В социальных сетях появилось сообщение об установке на двух избирательных участках Ленинского района Ростова-на-Дону непрозрачных урн. Проверка показала, что данная информация не соответствует действительности.
Читайте подробнее: Появился первый фейк о нарушениях на выборах губернатора Ростовской области
Иркутские эксперты публикуют реальные результаты экзитполов на выборах губернатора Приангарья: Кобзев 67%, Щапов 23%, остальные 2−3%. Как сообщает сегодня, 11 сентября, телеграмм канал nekolchak, почти 70% поддержки врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в первый день голосования — закономерный результат двухнедельного усиления активности кандидата и слива кампании со стороны Щапова, который получает ожидаемо до 25%.
«Склонны предположить, что развёрнутая кампания с чернухой против Кобзева также добавила несколько процентов главе региона. Столь жесткая реакция со стороны оппонентов всегда усиливает позиции объекта атаки. Вообщем даже коммунисты внесли свою лепту в результат Кобзева», — поясняют авторы канала.
Читайте подробнее: «Чернуха» против главы Приангарья обеспечила ему почти 70% поддержки
Российское руководство не опасается, что инцидент с блогером Алексеем Навальным повлияет на итоги предстоящих региональных выборов. Об этом сообщил 11 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что факт нахождения оппозиционного блогера в коме из-за «пока неустановленных причин» вряд ли может повлиять на итоги голосования.
Читайте подробнее: В Кремле не опасаются, что инцидент с Навальным отразится на выборах
В Чечне стартовал первый день голосования на выборах в представительные органы муниципальных образований. Для избирателей трех районов республики открыл свои двери в 08:00 21 избирательный участок, сообщили в пресс-службе ЦИК Чечни.
Читайте также: В Чечне открылись избирательные участки на муниципальных выборах
Украина не признает результаты выборов губернатора Севастополя, а также потребует наказать РФ новыми санкциями.
Читайте подробнее: МИД Украины потребует ввести санкции против РФ из-за выборов в Севастополе
В крупных федеральных СМИ и в соцсетях начали появляться фейки о том, что якобы в поселке Мегет Ангарского городского округа Иркутской области, где проходят досрочные выборы губернатора, мэра Ангарска и депутатов гордумы, состоялось «голосование в багажниках машины», появились соответствующие фотографии. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM опроверг сегодня, 11 сентября, председатель избирательной комиссии Илья Дмитриев.
По его словам, в регионе голосования на придомовых территориях не проводится. Фотографии сделаны в момент либо загрузки, либо выгрузки избирательной урны из багажника, все происходило по закону, пояснил Илья Дмитриев.
Читайте также: Избирком Приангарья опроверг факт голосования на багажнике машины
29 детских садов и 108 школ закрыты на период проведения выборов 11−14 сентября в Воронеже, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Читайте также: В Воронеже из-за выборов закрыли три десятка детсадов и 108 школ
5,2% избирателей приняли участие в голосовании на территории Воронежской области по данным на 14:00 11 сентября.
Читайте также: На выборах в Воронежской области проголосовали 5,2% избирателей
В Пермском крае на губернаторских выблрах ликвидировали два избирательных участка в местах временного пребывания избирателей. Вместо 1800 участков работает 1 798, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.
Причиной для такой меры стали выявленные случаи заражения коронавирусом в больницах, где планировали разместить временные участки. Пришлось вечером 10 сентября проводить заседание и решать вопрос о ликвидации двух избирательных участков, отметили в краевой избирательной комиссии.
Читайте подробнее: В Прикамье из-за COVID-19 ликвидировали два избирательных участка
В Северной Осетии дан старт голосованию на выборах представителей в органы местного самоуправления. С 11 сентября жители трех районов могут голосовать на придомовых территориях, говорится в сообщении центризбиркома республики на официальной странице в Instagram.
Подробности в материале: В Северной Осетии началось голосование на придомовых территориях
На избирательном участке в Чебоксарах.
Фото: cap.ru
Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не является нарушением. Такой комментарий секретаря Центральной избирательной комиссии РФ Майи Гришиной опубликован 11 сентября в телеграм-канале ЦИК.
В настоящее время одновременно с досрочным голосованием уточняются списки избирателей, которые прибывают и убывают по месту жительства.
Читайте также: ЦИК России ответил на замечание о несброшюрованных списках избирателей
Губернатор Курганской области Вадим Шумков проголосовал 11 сентября на выборах депутатов в региональный парламент. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Вадим Шумков отметил, что хорошая погода в Кургане способствует не только посещению избирательных участков, но и поездкам на дачу или в лес, за грибами.
«Кто-то просто хочет съездить отдохнуть. Поэтому надо пользоваться возможностью проголосовать досрочно. Мы воспользовались обеденным перерывом. Я приглашаю всех проголосовать досрочно, чтобы в выходные посвятить время семье», — призвал курганцев на выборы глава Зауралья.
Вадим Шумков напомнил, что участие в выборах — это «участие в тех процессах, которые законодательно утверждены, чтобы менять ситуацию здесь и сейчас».
Читайте подробнее: Глава Зауралья призвал курганцев проголосовать досрочно
Губернатор Курганской области Вадим Шумков: «Я приглашаю всех проголосовать досрочно, чтобы в выходные посвятить время семье».
Фото пресс-службы губернатора Курганской области.
Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьих-либо прав и не является свидетельством нарушений, заявила 11 сентября секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.
Об этом: ЦИК: несброшюрованные списки избирателей не нарушают закона
Сообщения о нарушения в ходе избирательной кампании на территории Краснодарского края, появившиеся в социальных сетях, подтверждения не нашли. Об этом ИА REGNUM сообщил эксперт НОМ, доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский.
Читайте подробнее: На Кубани фиксируют псевдонарушения на выборах
В Чувашии избиратели на участки идут «весьма активно», первые данные по явке будут обнародованы вечером. Если на избирательных участках отсутствуют информационные стенды о кандидатах, участвующих в выборах в органах местного самоуправления, то это «недопустимое явление», «возможно, не успели». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на брифинге заявил сегодня, 11 сентября, заявил глава ЦИК Чувашии Александр Цветков.
Читайте также: Выборы главы Чувашии проходят «весьма активно»
Распространение слухов о том, что голосование в малонаселённых местностях проводится «на багажниках машин» является проявлением цинизма, заявила 11 сентября глава ЦИК Элла Памфилова, сообщили в пресс-службе Центризбиркома РФ.
Подробности в материале: Памфилова опровергла слухи о голосовании на багажниках
В Роспотребнадзоре заявили, что после выборов все школы, в которых проходило голосование, будут продезинфицированы.
Трёхдневное голосование бросает новые вызовы для экспертного сообщества и политических сил. Об этом 11 сентября заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: «Для всех это, конечно, стресс» — политолог о трёхдневном голосовании
В Чувашии в первый день досрочного голосования избирателя из Чебоксар заподозрили в голосовании на двух участках — «электоральном туризме».
Подробности в материале: Чебоксарского избирателя уличили в «электоральном туризме»
Выборы губернатора Ростовской области проходят при строгом соблюдении всех санитарных требований. Об этом сообщил председатель донского избиркома Андрей Буров.
«Участки обеспечены всем необходимым: масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Резерв средств защиты предусмотрен не только для членов комиссий и голосующих, но и для наблюдателей и сотрудников полиции. Проводится регулярная дезинфекция помещений», — сказал Буров.
Читайте также: Ростовская область обеспечит санитарную безопасность на выборах губернатора
На избирательном участке в Канаше.
Фото: cap.ru
Предвыборная агитация в России запрещена в два из трёх дней голосования — 12 и 13 сентября, однако маловероятно, что агитация политических сил 11 сентября сыграет в их пользу. Об этом 11 сентября заявил председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов на телеканале «Россия 24».
Об этом: Политолог допустил влияние агитации на выборы в первый день голосования
Сигналов о том, что партии ведут активную агитацию в первый день голосования, нет. Об этом 11 сентября заявил председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов на телеканале «Россия 24».
Об этом: «Партии за красную линию не выходят» — о предвыборной агитации
Свидетельств тому, что трёхдневное голосование как-то влияет на активность избирателей, пока нет. Об этом 11 сентября заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Пётр Кирьян на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Трёхдневное голосование не привело к росту активности избирателей — эксперт
Избирательная комиссия Ростовской области опровергла появившееся в социальных сетях сообщение о вбросе бюллетеней на избирательном участке №1322 в Ростове-на-Дону.
Об этом: Ростовский избирком опроверг информацию о вбросе бюллетеней на выборах
В Калуге сотрудники инженерно-технологического отделения ОМОН Росгвардии совместно с коллегами из полиции проверили безопасность 150 избирательных участков.
Об этом: Безопасность более 150 избирательных участков поверили кинологи в Калуге
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о получении 25 жалоб, связанных с избирательной кампанией. Все они были получены как письменно, так и на «горячую линию».
Сообщения о небезопасности двух избирательных участков на выборах губернатора Ленинградской области не соответствуют действительности. Об этом 11 сентября сообщили в Российском фонде свободных выборов (РФСВ), представители которого ведут наблюдение за ходом волеизъявления граждан.
Об этом: Наблюдатели в Ленобласти проверили недостроенный ТЦ, где якобы идут выборы
О режиме работы Информационно-справочного центра рассказала секретарь ЦИК РФ Майя Гришина: «Информационно-справочный центр начал работу с 29 июня, а с 10 сентября он работает в круглосуточном режиме до 18:00 14 сентября».
Об этом: Секретарь ЦИК РФ: Информационно-справочный центр работает круглые сутки
Жалоб на фальсификации итогов голосования или на препятствия реализации избирательных прав граждан в ЦИК не поступало, заявила 11 сентября секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.
Читайте подробнее: ЦИК РФ: жалоб на фальсификации итогов голосования не поступало
Глава ЦИК Элла Памфилова предложила наблюдателям, беспокоящимся о сохранности бюллетеней в процессе досрочного голосования, дежурить по ночам.
«Обязательно присутствие наблюдателей, обязательное видеонаблюдение, видеорегистрация в местах, где они хранятся. Те, кто и этим мерам не доверяют, пожалуйста, могут устраивать поочередное дежурство ночью, сидеть на ступеньках, на приступочках у этого помещения», — сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».
Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас досрочно проголосовал на выборах в Заксобрание региона. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.
Свой голос он отдал на участке № 2075, который находится в гимназии № 80. При этом руководитель воспользовался системой «Мобильный избиратель». Этот механизм даёт избирателям возможность проголосовать на любом участке в месте их нахождения.
Об этом: Глава челябинского облизбиркома проголосовал через «Мобильный избиратель»
В Иркутской области, где проходят выборы губернатора, зафиксирован ещё один вброс недостоверной информации. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель региональной Общественной палаты Владимир Шпрах, в социальных сетях распространяют видео, снятое в Байкальске, на котором видно, что в машину садятся люди. За кадром комментатор зловещим голосом сообщает зрителю: «Эта машина уже в пятый раз подвозит пассажиров на избирательный участок»:
Подробности в материале: Пресловутые «карусели»: фейк о выборах разоблачили в Приангарье
В Челябинской области за 11 сентября на избирательные участки пришли 245 145 человек. Об этом сообщает облизбирком.
По итогам первого дня досрочного голосования явка составила 9,41%. 12 сентября голосование продолжается.
Читайте также: В Челябинской области проголосовали уже 9,41% избирателей
Практически ни одно из громких заявлений о нарушениях на первом дне голосования не подтвердилось и явилось результатом элементарной безграмотности наблюдателей одного из кандидатов в губернаторы Иркутской области Михаила Щапова. В этом пишет телеграм-каналedroirk. Его авторы проанализировали самые «громкие» нарушения, которые накануне, 11 сентября, в первый день голосования, активно раскручивал в инфополе штаб Щапова:
«Несброшюрованные в отдельные книги списки избирателей на одном из участков. Эту жалобу наблюдатели местного Щапова направили сразу в Москву. Обращение оперативно прокомментировала представитель ЦИК РФ Майя Гришина..».
Подробности в материале: «Сенсационные разоблачения» на выборах в Приангарье оказалась фэйком
Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников утром 12 сентября проголосовал на избирательном участке, расположенном в школе №64 в Иркутске.
В Курганской области в первый день голосования за депутатов регионального парламента на избирательные участки пришли 8,87% от общего числа избирателей. Об этом сообщил председатель избиркома Зауралья Валерий Самокрутов.
Результат 11 сентября аналогичен первому дню голосования по поправкам к Конституции РФ, отметил глава избиркома Курганской области. Традиционно среди лидеров по явке — сельские территории области — Половинский, Каргапольский и Мокроусовский районы. Крупные города Курган и Шадринск, а также Кетовский район — среди отстающих.
Читайте также: В Курганской области подвели итоги первого дня голосования
В Пермском крае на губернаторских выборах за день, 11 сентября, проголосовали 13% избирателей, или 257 585 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.
Читайте подробнее: На выборах главы Прикамье за день проголосовало 13% электората
Правом досрочного голосования на выборах депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва воспользовался председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев. Он проголосовал 11 сентября, сообщает пресс-служба избиркома.
Читайте также: Глава Белгородского избиркома проголосовал досрочно
На Ямале 11 сентября на выборах депутатов Законодательного собрания ЯНАО проголосовали 21,75% от общего числа избирателей. Об этом сообщил заместитель председателя регионального избиркома Игорь Горелик.
Свой гражданский долг 11 сентября выполнили около 80 тыс. ямальцев. Лидерами по голосованию являются Салехард с показателем 33,3% избирателей, а также Ямальский, Тазовский и Красноселькупский районы.
По формированию списков для голосованию было подано пять жалоб, однако нарушения не найдены ни членами избиркома, ни общественными наблюдателями.
В Еврейской автономной области по итогам первого дня голосования на досрочных выборах губернатора явка избирателей составила 32,5%.
Подробности в материале: В ЕАО явка на выборах губернатора в первый день голосования превысила 30%
В Калужской области в первый день досрочного голосования 11 сентября на 728 избирательных участков пришли 102 тыс. 29 человек, или около 13% избирателей. В первый день досрочного голосования нарушений не выявлено.
Об этом: На выборах в Калужской области проголосовали 13% избирателей
Почти 22% составила явка на избирательные участки в первый день досрочного голосования 11 сентября в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Читайте также: На Кубани в первый день голосования явка составила 22%
Житель Воронежа устроил разгром на избирательном участке в ночь на 12 сентября. Об этом 12 сентября на пресс-конференции рассказал председатель областной избирательной комиссии Сергей Канищев.
Подробности в материале: В Воронеже мужчина устроил погром на избирательном участке
Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова заявила, что наблюдатели фиксируют повышенный интерес к досрочным выборам в России, кроме того, существенных нарушений пока не выявлено.
Об этом: Наблюдатели фиксируют интерес граждан к досрочному голосованию
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о необходимости «давать отпор» тем, кто пытается помешать спокойному проведению выборов губернатора Ленинградской области. Об этом глава ЦИК высказалась 12 сентября в ходе видеоконференции в разговоре с главой Леноблизбиркома Михаилом Лебединским.
Об этом: Памфилова просит «давать отпор» провокаторам на выборах главы Ленобласти
В первый день досрочного голосования на выборах губернатора Ленинградской области явка избирателей региона составила 15,45%. В абсолютных цифрах 11 сентября свой голос за кандидатов отдали 210 тысяч 082 человека. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщили в избиркоме Ленинградской области.
Читайте также: В первый день «досрочки» в Ленобласти проголосовали более 15% избирателей
Как и в минувшие выборные кампании, движение «Голос» (СМИ — иностранный агент) распространяет недостоверную информацию о якобы имеющих место нарушениях в Единый день голосования 2020 года.
Об этом: Эксперт: «Голос» снова публикует фейки о нарушениях в ходе выборов
Более 13% составила явка на избирательные участки в первый день досрочного голосования 11 сентября в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.
Читайте подробнее: В Ростовской области явка в первый день голосования превысила 13%
В Новосибирской области продолжается голосование на выборах депутатов горсовета Новосибирска и Законодательного собрания региона седьмого созыва. Сегодня, 12 сентября, избирательный участок посетил губернатор Андрей Травников, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
Читайте также: Новосибирский губернатор проголосовал на выборах депутатов
В первый день досрочного голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области проголосовали 151 643 избирателя (7,06%). Из них в городе Новосибирске — 44 071 избиратель (3,71%). Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.
«На выборах совета депутатов города Новосибирска 11 сентября проголосовали 42 811 избирателей (3,60%)», — уточнили в избиркоме региона.
Подробности в материале: Более 150 тыс. новосибирцев проголосовали на выборах депутатов в первый день
В Ростовской области на избирательном участке №539 (город Гуково) проверка показала, что в ходе проведения первого дня голосования были допущены нарушения. В связи с этим «достоверно установить волеизъявление избирателей невозможно». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.
Читайте подробнее: В Ростовской области на одном из участков подтвердили нарушение
В Калужской области 12 сентября проходит второй день предварительного голосования по выборам губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органы местного самоуправления. По состоянию на 14:00 явка избирателей по региону составила 18%. На большинстве избирательных участках отсутствуют наблюдатели от политических партий, выдвинувших кандидатов на выборы. Информации о серьёзных жалобах и конфликтах в облизбирком не поступало.
Подробности в материале: На калужских выборах низка активность наблюдателей от политических партий
Процесс голосования на выборах депутатов Новосибирской области проходит без нарушений и с соблюдением всех санитарных норм. Об этом сообщила председатель Общественной палаты региона Галина Гриднева.
По словам заместителя председателя Общественной палаты области Елены Потеряевой, которая сегодня, 12 сентября, побывала в студии «Вести Новосибирск», среди выявленных нарушений общественными наблюдателями были следующие: рядом с УИКом на поребриках наклеены агитационные плакаты, избиратель поставила подпись за один бюллетень, а получила три и многое другое.
Подробности в материале: В ОП РФ рассказали о нарушениях на новосибирских выборах
Выборы не помешают учебе в новосибирских школах. Учебный процесс продолжится уже 14 сентября. Об этом сообщила председатель регионального отделения «Союза женщин России», заместитель председателя Общественной палаты области Елена Потеряева.
Об этом: В ОП РФ заявили, что новосибирские выборы не угрожают здоровью школьников
В Челябинской области за 11 и 12 сентября не выявлено серьёзных нарушений в ходе выборов. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Отдельные инциденты имелись. Но тех, что могут повлиять на результаты голосования, не обнаружено.
Подробности в материале: В Челябинской области на выборах не нашли серьёзных нарушений
В Курганской области граждане голосуют не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях, и даже в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба избиркома Зауралья.
Председатель ЦИК Элла Памфилова во время видеоконференцсвязи сообщила, что голосование на придомовых территориях организовано в 28 регионах России. Есть оригинальные формы. Главное, фиксировать процесс голосования на видео.
«Мы будем анализировать лучший опыт, изучать, как люди отнеслись, и развивать этот опыт», — отметила Элла Памфилова.
Об этом: В Курганской области избиратели голосуют во дворе и в автобусе
Члены координационного совета Общественной палаты России по контролю за выборами рассказали на брифинге о результатах проверки сообщений о нарушениях, поступивших в рамках досрочного голосования на Едином дне голосования за сегодня, 12 сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В ОП РФ рассказали о результатах проверки сообщений о нарушениях на выборах
В России начался единый день голосования, по итогам которого будут замещены более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.
Подробности в материале: Единый день голосования стартовал в России
В Липецке проходят выборы депутатов шестого созыва городского совета. На 36 мандатов претендуют 196 кандидатов.
В областном центре открыты 215 избирательных участков. 160 из них оснастили комплексами обработки избирательных бюллетеней.
Читайте подробнее: В Липецке проходят выборы депутатов горсовета
В Астрахани проходят выборы депутатов городской думы седьмого созыва, в Наримановском районе Астраханской области — дополнительные выборы депутата областной думы по одномандатному избирательному округу № 12.
Об этом: В Астраханской области начали работу 222 избирательных участка
В Иркутской области сегодня, 13 сентября, наступил основной день голосования по выборам губернатора. В 08:00 открылись избирательные участки. Как сообщает пресс-служба областного избиркома, всего, по данным на 1 июля 2020 года, в Иркутской области зарегистрировано 1 857 646 избирателей.
В Курской области в 8:00 начали работу 830 избирательных участков. В регионе проходят 147 избирательных кампаний: дополнительные выборы депутата Госдумы по Сеймскому одномандатному избирательному округу №110, дополнительные выборы депутата Курского городского собрания по одномандатному избирательному округу № 5, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона.
Об этом: В Курской области проходит 147 избирательных кампаний
В Иркутской области, где выбирают губернатора, в первый день голосования, 11 сентября, со своим выбором определились 151 195 избирателей. Такие данные сообщает областной избирком.
Подробности в материале: В Приангарье уже проголосовали более 150 тысяч избирателей
Во Владимирской области 13 сентября проходит 71 избирательная кампания, в том числе выборы Совета народных депутатов 28-го созыва.
Читайте также: Во Владимирской области проходит 71 избирательная кампания
Избирательная комиссия Иркутской области объявила фотоконкурс #выбираю38, посвященный единому дню голосования. Согласно его условиям, в дни проведения выборов по досрочному голосованию за губернатора Приангарья необходимо сделать селфи на избирательном участке и опубликовать его с хештегом #выбираю38 в своем открытом профиле в Instagram или «ВКонтакте». Возраст участников конкурса — от 18 до 30 лет.
Читайте также: В Иркутской области объявлен конкурс #выбираю38
Иркутская область, где проходят досрочные выборы губернатора, стала лидером среди регионов по числу предвыборных фейков. Некоторые из них ЦИК РФ и областная избирательная комиссия уже опровергли, а председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич опубликовал в своем телеграм-канале расследование по дискредитации одного из кандидатов.
«Похоже, что штаб иркутского кандидата Щапова проводит кампанию по дискредитации врио губернатора Кобзева», — отмечает Малькевич. Основанием для таких подозрений стало публикация в группе «Подслушано Свердловский| г. Иркутск» информации о якобы массовой скупке голосов за врио губернатора Кобзева (уже удалена — ИА REGNUM). «При этом львиная доля охвата (83 тысячи просмотров) была обеспечена за счет репоста в крупном федеральном паблике «Борщ». Таким образом, большинство людей, которые увидели данный пост, были не из Иркутской области», — пишет общественник.
Читайте также: Общественники разоблачили кампанию по дискредитации Кобзева в Приангарье
В Новосибирской области в единый день голосования сегодня, 13 сентября, в 8:00 (время местное) открылись 2008 участковых избирательных участков. Из них 1996 — постоянные, 12 — образованные в местах временного пребывания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что с 11 по 13 сентября в регионе проходят выборы депутатов Законодательного собрания, горсовета Новосибирска и сельсоветов других муниципалитетов области.
Читайте подробнее: В Новосибирской области открылись 2008 избирательных участков
В Камчатском крае в единый день голосования на досрочных выборах губернатора явка избирателей на 12:00 по местному времени (03:00 мск) составила 29,18%.
Об этом: На Камчатке на выборах губернатора к полудню явка составила 29%
Сегодня, 13 сентября 2020 года, в решающий день единого голосования в Алтайском крае пройдут дополнительные выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания по одномандатным избирательным округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы), № 26 (часть Октябрьского района города Барнаула), № 31 (город Бийск) и выборы в органы местного самоуправления в муниципальных образованиях различного уровня. Как сообщает краевой избирком, все участки открылись ровно в 08:00, нарушений нет.
Подробности в материале: На Алтае выбирают некоторых депутатов и муниципальных глав
В Еврейской автономной области явка избирателей на досрочных выборах губернатора к 10:00 13 сентября составила 59,49%.
Читайте также: В ЕАО к 10:00 явка избирателей на выборах губернатора составила 59%
Сегодня, 13 сентября, в Забайкальском крае приступили к работе 424 участковые избирательные комиссии в 27 районах края: начался решающий день выборов в органы местного самоуправления. Как сообщает краевой избирком, всего состоится 281 избирательная кампания, планируются к замещению 1713 мандатов.
После двух дней голосования явка в Иркутской области — 16%.
Иркутская область. Процесс голосования в г. Усолье-Сибирское, улица Толбухина, д. 21. Цитата из видео nashvybor2020.ru.
Иркутская область, рабочий посёлок Куйтун, улица Фрунзе, д. 33. Цитата из видео nashvybor2020.ru.
В Магаданской области за два дня на выборах депутатов разных уровней Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) нарушений не зафиксировала.
Читайте подробнее: Сомневаться в легитимности «придомового голосования» не стоит: НОМ
Напомним, сегодня, 13 сентября, в единый день голосования, по всей стране откроются свыше 56 тысяч избирательных участков.
В этом году проходят свыше девяти тысяч кампаний всех уровней в 83 субъектах федерации (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). В результате избирательного процесса заместят более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах: Курской, Ярославской,Пензенской областях и Татарстане — проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
В Братске на досрочных выборах губернатора Иркутской области на 10 часов утра 13 сентября проголосовало 12,8 процента избирателей. На участки из 169 320 зарегистрированных избирателей пришли 21 722 человека.
Читайте также: В Иркутской области выбирают губернатора
Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов сообщил, что в регионе 1155 наблюдателей действуют на 962 участках, работают мобильные мониторинговые группы, проверяются сообщения о нарушениях.
Фото oprf.ru
В Иркутской области, где сегодня, 13 сентября, проходят досрочные выборы губернатора, обнародованы данные по явке на избирательные участки. По данным на 10:00, она составила 17,5%.
Об этом: Явка на досрочные выборы главы Приангарья составляет 17,5%
В Курганской области в 8:00 (6:00 мск) стартовал единый день голосования. Открылись 964 избирательных участка. Об этом сообщает избирком Зауралья.
Об этом: В Курганской области стартовал единый день голосования
В Тюменской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 815 избирательных участков. Сегодня тюменцы изберут 2307 депутатов различного уровня, сообщает региональный избирком.
Подробнее: В Тюменской области открылись избирательные участки
В Югре в основной день голосования 13 сентября в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 98 избирательных участков. На территории автономного округа пройдут 13 избирательных кампаний, сообщает избирком ХМАО.
Также читайте: В Югре открылись 98 избирательных участков
В Еврейской автономной области в единый день голосования явка избирателей на досрочных выборах губернатора к 12:00 по местному времени (05:00 мск) составила 62,79%.
Читайте подробнее: В ЕАО явка избирателей на выборах губернатора к полудню превысила 60%
На Ямале 13 сентября с 8:00 по местному времени (6:00 мск) стартовал финальный день голосования за кандидатов в депутаты Заксобрания ЯНАО седьмого созыва. Открылись 215 избирательных участков, сообщает избирком ЯНАО.
Об этом: На Ямале выборы в региональный парламент выходят на финишную прямую
В Оренбургской области в единый день голосования 13 сентября завершается 461 избирательная кампания. По состоянию на 08:00 по местному времени (06:00 мск) открыто 1716 избирательных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Также читайте: В Оренбуржье завершается 461 избирательная кампания
В Пермском крае в единый день голосования 13 сентября в 08:00 по местному времени (06:00 мск) открылись 1798 избирательных участков, из них 431 — в Перми. В регионе завершается 23 кампании по выборам депутатов муниципальных образований, допвыборы по трём округам Законодательного собрания и губернаторские выборы, которые являются самой важной кампанией в регионе.
Об этом: В Прикамье начался финальный день губернаторских выборов
В Челябинской области в 08:00 по местному времени (06:00 мск) открылись избирательные участки. Начался основной день выборов в Заксобрание региона и в муниципальные органы власти.
Также об этом: В Челябинской области начался основной день голосования
На Камчатке в единый день голосования явка избирателей на досрочных выборах губернатора к 15:00 по местному времени (06:00 мск) составила 32,8%.
Подробности в материале: На Камчатке на выборах губернатора к 15:00 проголосовала треть избирателей
В Челябинской области за 11 и 12 сентября явка на выборах составила 17,81%. Об этом сообщает облизбирком.
Всего в голосовании приняли участие 464 199 человек. Среди них свои голоса отдали губернатор Алексей Текслер и глава облизбиркома Сергей Обертас.
Читайте подробнее: В Челябинской области за два дня проголосовали 17,81% избирателей
В Чувашии в первый день досрочного голосования свой выбор сделали более 19,5%, по итогам двух дней явка прогнозируется на уровне 35%.
Читайте также: В Чувашии назвали первые данные по явке в муниципалитетах
Согласно последним данным ЦИК Чувашии (на 12 сентября), по итогам голосования 11 сентября лидером по явке является Яльчикский район, где выбор сделали 34,52% избирателей, минимальная активность избирателей зарегистрирована в Канаше — 10,75%. В Чебоксарах в первый день проголосовало 16,8% избирателей.
В Свердловской области утром 13 сентября открылось 165 избирательных участков. В ряде муниципалитетов проводятся местные выборы, а также довыборы депутата Заксоборания, сообщает облизбирком.
В частности, в региональный парламент предстоит выбрать представителя от Краснотурьинского округа № 16. А в десяти территориях проводятся выборы депутатов представительных органов. Целиком состав думы выбирают в Махнёвском муниципальном образовании, а в остальных идут дополнительные выборы.
13 сентября в Ульяновске, помимо выборов в городскую думу, проходит день города. Областная столица отмечает 372-летие.
Сегодня, 13 сентября, в решающий день голосования на досрочных выборах губернатора Приангарья, жители Иркутска и ряда муниципалитетов стали получать якобы уведомления от Иркутскэнергосбыта о якобы повышении тарифов в четыре раза. Фейк опровергли сначала в социальных сетях организации, а затем и на официальном сайте организации:
«КПРФ накануне финального дня голосования в Иркутской области решила пойти во все тяжкие и окончательно запугать людей. Логика коммунистов понятна — тема повышения тарифов была одним из их козырей в губернаторской кампании. Однако после заявления врио губернатора Кобзева по поводу сохранения тарифов в прежнем объёме, тему так и не удалось раскрутить. Именно поэтому коммунисты были вынуждены действовать в «тёмную» и расскидывать фейки за день до 13 сентября с единственной целью — чтобы люди протестно проголосовали», — отмечают авторы канала nekolchak.
Читайте также: В Приангарье разоблачён очередной предвыборный фейк
В Алтайском крае, где сегодня, 13 сентября, выбирают трёх депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания, а также некоторых глав муниципалитетов и районных депутатов, по состоянию на 10:00 проголосовало 32 969 человек, явка составила 11,05%.
Об этом: На 10:00 явка на выборах в Алтайском крае превысила 11%
В Томской области в единый день голосования 13 сентября состоятся 27 избирательных кампаний разного уровня, в том числе томичи выберут депутатов городской думы.
Читайте также: В Томске стартовали выборы в городскую думу
Всего в Хакасии со 2 сентября приступили к работе 250 участковых избирательных комиссий в городах и районах. В том числе 13 сентября в республике пройдут выборы главы города Черногорска.
Читайте также: В Хакасии выбирают мэра Черногорска
За два дня досрочного голосования, 11 и 12 сентября, в Татарии проголосовали почти 50% избирателей. Явка на 18 часов 12 сентября составила 49,7%, сообщил накануне Единого дня голосования глава ЦИК РТАндрей Кондратьев.
Читайте также: За два дня выборов в Татарии проголосовала почти половина избирателей
В Ульяновской области выбирают депутатов городской думы Ульяновска, также идут довыборы в двух муниципалитетах.
Читайте также: В Ульяновской области проходят 46 избирательных кампаний
По данным ГАС «Выборы», явка на выборах депутатов думы города Томска VII созыва на 10:00 по местному времени составила 7,65%.
Читайте подробнее: Известна явка на выборах в думу Томска на 10:00
В Оренбурге в период досрочного голосования (2−12 сентября) явка на выборах депутатов в горсовета составила 10,6%. На избирательные участки пришли 44 892 человека, чтобы исполнить гражданский долг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.
Читайте также: В Оренбурге явка на досрочном голосовании составила 10,6%
В единый день голосования 13 сентября 2020 года в Ленинградской области проходят очередные выборы губернатора на новый пятилетний срок. На высший должностной пост субъекта Федерации претендуют четыре кандидата от разных политических партий. Одновременно в регионе выбирают одного депутата Законодательного собрания и депутатов местных советов в семи районах и городе атомщиков Сосновый Бор.
Об этом: В Ленинградской области избирают главу региона и местных депутатов
В единый день голосования 13 сентября в Омской области проходят выборы в органы местного самоуправления. Это 419 избирательных кампаний, в результате которых подлежат замещению 4072 выборных должности.
Подробности в материале: В Омской области проходят 419 избирательных кампаний
В Пензенской области стартовал Единый день голосования по выборам губернатора, депутата Госдумы РФ по Лермонтовскому одномандатному округу №147, а также депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах.
В Пензенской области зарегистрированы около 1,055 млн избирателей.
Об этом: В Пензенской области выбирают губернатора и депутатов на довыборах
Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков заявил, что 16 кандидатов сняты с муниципальных выборов через суд из-за выявленного наличия судимости.
По данным ЦИК Пензенской области, явка в первый день досрочного голосования составила 22,85%. Данных по итогам двух дней выборов в регионе на утро 13 сентября нет.
В Единый день голосования в Новгородской области проходят дополнительные выборы депутата Новгородской областной Думы. Также предстоит заместить около тысячи мандатов муниципальных депутатов.
Читайте подробнее: В Новгородской области выбирают депутата облдумы и 949 муниципалов
В Псковской области в единый день голосования 13 сентября проходят выборы главы Себежского района, депутатов районных Собраний, а также выборы в органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях.
Читайте также: В Псковской области выбирают главу района и более тысячи местных депутатов
В Пензенской области за время двухдневной работы избирательных участков зафиксировали нарушение закона в день тишины, 12 сентября. Житель Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы.
Читайте подробнее: Во время второго дня выборов в Пензенской области зафиксировали нарушение
В единый день голосования 13 сентября 2020 года в 12 муниципальных районах Республики Карелия проходят повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и выборы глав поселений.
Об этом: В Карелии выбирают местных депутатов и глав поселений
В Иркутской области, где сегодня, 13 сентября, проходят досрочные выборы губернатора, по состоянию на 12:00 местного времени явка составила 20,3%. Как сообщает областной избирком, в общей сложности проголосовали уже 378 104 человека.
Читайте также: На 12:00 явка в Приангарье составляет 20,3%
На выборах депутатов в Новосибирской области за первые два дня, 11 и 12 сентября, проголосовали 280 тысяч новосибирцев. Это более 13% от всего числа жителей региона, которые могут отдать свой голос, уточнили в региональном избиркоме.
Подробности в материале: На новосибирских выборах за два дня проголосовали 13% избирателей
На выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное), проголосовали 303 337 новосибирцев, учитывая тех, кто проголосовал досрочно 11 и 12 сентября. Явка к этому времени составила 14,08%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Явка избирателей на выборах новосибирских депутатов к 10:00 составила 14%
Дума Югры 13 сентября 2020 года в 12:00 по местному времени (10:00 мск) изберёт губернатора Хаты-Мансийского округа. Президент России Владимир Путин представил парламентариям три кандидатуры на пост высшего должностного лица региона.
Это действующий губернатор ХМАО Наталья Комарова, а также депутаты думы ХМАО Михаил Сердюк и Алексей Савинцев.
Инаугурация избранного губернатора Югры пройдёт в 15:00 по местному времени (13:00 мск) в культурном центре «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. Также сегодня станет известно имя сенатора от губернатора ХМАО.
О ходе голосования в Заксобрание ЯНАО седьмого созыва на 10:00 по местному времени (08:00 мск).
Инфографика избиркома ЯНАО.
Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков заявил, что в Чувашии за два дня досрочного голосования «в некоторых муниципалитетах проголосовало более половины избирателей», в целом по республике явка составила 35,49%.
Подробности в материале: В Чувашии явка на досрочном голосовании составила 35,5%
В Саратовской области в единый день голосования 13 сентября проходят дополнительные выборы депутатов Саратовской областной думы, депутатов Саратовской городской думы, а также довыборы в представительные органы городских и сельских поселений в Аткарском, Краснокутском, Пугачевском, Балашовском, Краснопартизанском, Марксовском и Романовском муниципальных районах.
Всего по области подлежит замещению 17 депутатских мандатов, в том числе три мандата депутата Саратовской областной думы и четыре мандата Саратовской городской думы.
Читайте подробнее: В Саратовской области проходят довыборы депутатов
В Челябинской области явка на 10:00 по местному времени составила 19,24%. Об этом сообщает облизбирком.
Всего в голосовании приняли участие 500 550 человек. Действует 2321 участок. Все они работают в штатном режиме.
Подробности в материале: В Челябинской области проголосовали уже 19,24% избирателей
В Пермском крае средняя явка избирателей на губернаторских выборах по состоянию на 10:00 по местному времени (08:00 мск), включая результаты досрочного голосования 11 и 12 сентября, составляет 24,5%. На избирательные участки пришли 488 669 человек, чтобы выразить свою гражданскую позицию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.
Читайте подробнее: В Прикамье на утро 13 сентября явка избирателей составила 24,5%
На выборах в Заксобрание ЯНАО седьмого созыва проголосовали к 10:00 по местному времени (08:00 мск) 127 137 избирателей или 34,88% от общего числа.
Традиционно активно сельское население региона. В лидерах по голосованию избиратели Красноселькупского района (63,21% от общего числа избирателей), Ямальского района (60,87%). Среди городов лидирует Салехард — 42,12% от общего числа избирателей и Губкинский — 38,88%. Самым пассивным в голосовании за кандидатов в региональный парламент оказался город Муравленко с 24,98% проголосовавших к указанному времени.
В Свердловской области к 10:00 13 сентября на выборах проголосовали уже 12 012 человек. Об этом сообщает облизбирком.
В процентном соотношении явка составила 6,47%. На довыборы в Заксобрание пришли 7552 избирателя или 6,22%.
Читайте подробнее: В Свердловской области проголосовали 6,47% избирателей
В Чебоксарах и Новочебоксарске свой выбор за два дня сделали около 27% избирателей.
В Чувашии лидером по активности избирателей по итогам двух дней досрочного голосования стал Яльчикский район, где проголосовало 69% избирателей.
Читайте подробнее: В Чувашии названы районы-лидеры по явке на досрочном голосовании
В Чечне стартовал завершающий день голосования на выборах в представительные органы муниципальных образований, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года. В республике в 08:00 открылись все избирательные участки в муниципалитетах, где проходят выборы. Всего их 21, сообщили 13 сентября в центризбиркоме субъекта.
Читайте также: В Чечне открылся 21 избирательный участок
В Свердловской области на избирательных участках можно сделать прививки от гриппа. Об этом сообщает облизбирком.
Такая возможность есть у избирателей в 11 территориях, в которых проходят выборы. Минздрав региона поддержал инициативу комиссии, и к концу недели вакцина была доставлена на места. Избиратели с удовольствием пользуются такой бесплатной возможностью, отмечает глава комиссии Владимир Русинов.
Читайте также: На Среднем Урале избиратели могут сделать прививки от гриппа
В единый день голосования 13 сентября в Волгоградской области проходят 55 избирательных кампаний. Участие в выборах смогут принять более 269 тысяч избирателей.
Об этом: В Волгоградской области проходят 55 избирательных кампаний
190 избирательных участков открылись 13 сентября, в единый день голосования, в Севастополе. Горожане выбирают губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Отметим, что голосование в этом году длится три дня — жители Севастополя имели возможность принять участие в выборах 11 и 12 сентября.
По теме: Севастополь выбирает губернатора
Выборы депутатов Рязанской областной думы седьмого созыва начались 13 сентября в Рязанской области. Кроме того, в регионе проходят 32 муниципальные кампании.
По теме: В Рязанской области выбирают депутатов региональной думы
Основной день голосования начался в Брянской области, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM. Жители выбирают главу региона. Открыты 1088 избирательных участков.
Основной день голосования на выборах депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва начался в регионе. Избирателей ждут на 1242 участках.
По теме: В Белгородской области избирают региональный парламент
Более 900 избирательных участков открылись в Тамбовской области в единый день голосования 13 сентября. В регионе проходит 17 избирательных кампаний.
Более 2,7 тыс. избирательных участков открылись в 08:00 13 сентября в единый день голосования в Краснодарском крае. В регионе проходит 79 избирательных кампаний различных уровней, в том числе глав сельских поселений и депутатов.
Избирательные участки в Ивановской области открылись в 08:00 в единый день голосования 13 сентября.
По теме: В Ивановской области проходит 115 избирательных кампаний
В единый день голосования 13 сентября на 728 избирательных участках Калужской области на территории 24 муниципальных районов и двух городских округов — Калуга и Обнинск — с 8:00 начались выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом подробнее: На 728 калужских избирательных участках стартовал единый день голосования
1735 избирательных участков открылись в Воронежской области в единый день голосования 13 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всего в регионе проходит более 460 избирательных кампаний, будет распределено 3914 мандатов, на них претендуют 6857 кандидатов.
Подробнее: В Воронежской области открылись все избирательные участки
154 избирательных участка открылись в Орловской области в 08:00 13 сентября, в единый день голосования, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме.
По теме: В Орловской области открылось 154 избирательных участка
В Новотроицке Оренбургской области утром 13 сентября на избирательные участки пришлось вызывать сотрудников полиции. Поступила жалоба на то, что пожилых граждан на избирательные участки пытаются привлечь с помощью сомнительной лотереи, сообщает портал Новотроицк.РФ.
Подробности в материале: В Оренбуржье на выборах пытались провести сомнительную лотерею
Единый день голосования стартовал в Смоленской области 13 сентября, сообщает ИА REGNUM. В 08:00 открылись более 780 участков для голосования. Один временный участок организован на базе Смоленской областной клинической больницы. В списки избирателей включены 759 167 человек.
По теме: В Смоленской области стартовал единый день голосования
Явка избирателей на выборах депутатов горсовета Новосибирска к 12:00 (время местное) составила 10,54%. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Новосибирской области.
Подробности в материале: Названа явка избирателей на выборах депутатов горсовета Новосибирска
На выборах в Калужской области за два дня досрочного голосования на избирательных участках проголосовали порядка 23% избирателей. Наиболее активны жители Хвастовичского и Жиздринского районов, где проголосовали почти 50%, включенных в списки избирателей. В Медынском, Износковском, Мосальском районах явка составила более 40%. Менее активны избиратели в Калуге и Обнинске, где явка немного меньше 20%
Об этом: В Калужской области за два дня проголосовали 23% избирателей
В Марий Эл в единый день голосования 13 сентября проходят повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По их итогам подлежат замещению семь мандатов в шести муниципальных образованиях. В том числе должны быть замещены два депутатских мандата в горсобрание Йошкар-Олы и один мандат в горсобрание Волжска.
Об этом: В Марий Эл проходят повторные выборы в шести муниципальных образованиях
В Москве проходят дополнительные выборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский.
Читайте также: В двух районах Москвы открылись 30 избирательных участков
В Северной Осетии стартовал завершающий день выборов, назначенных в единый день голосования 13 сентября. В трех районах республики — Пригородном, Алагирском и Ирафском — проходят выборы глав сельских поселений, сообщили в центризбиркоме республики. Жителям станицы Архонской, Мизурского, Майрамадагского и Среднеурухского сельских поселений предстоит выбрать руководителей на пятилетний срок.
Читайте также: В Северной Осетии проходят пять избирательных кампаний
В Курганской области к 10:00 по местному времени (08:00 мск) в выборах депутатов региональной думы приняли участие 18,67% от общего числа избирателей. Об этом на брифинге 13 сентября сообщил председатель избиркома Зауралья Валерий Самокрутов.
В голосовании лидирует Альменевский район, где гражданский долг к указанному времени исполнили около 30% от общего числа избирателей. Валерий Самокрутов отметил пассивность избирателей Кургана, Шадринска и Кетовского района.
В Ингушетии 13 сентября дан старт последнему дню голосования за депутатов в орган самоуправления второго по численности населения города республики — Сунжи. Ровно в восемь часов утра по московскому времени открыли свои двери для избирателей девять избирательных участков города, сообщили в пресс-службе центризбиркома субъекта.
Читайте также: В Ингушетии проходят выборы депутатов горсовета Сунжи
Явка избирателей Ленинградской области за два дня досрочного голосования, 11−12 сентября, составила 28,29%. Об этом сообщил журналистам глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.
Подробности в материале: В Ленобласти досрочно проголосовали более 28% избирателей
Жители Ямала выбирают депутатов окружного Законодательного собрания.
Фото избиркома ЯНАО.
Явка избирателей в единый день голосования 13 сентября на досрочных выборах губернатора Камчатского края на 18:00 по местному времени (09:00 мск) превысила 35%.
Об этом: На Камчатке на выборах губернатора на 18:00 проголосовали 35,5% избирателей
Явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области к 12:00 (время местное) составила 16,93%. Таковы данные регионального избиркома.
Подробности в материале: Явка на выборах новосибирских депутатов к 12:00 не превысила 17%
Здание дома культуры, в котором действовал избирательный участок, сгорело в ночь на 13 сентября в Воробьёвском районе Воронежской области.
Читайте подробнее: В Воронежской области сгорел избирательный участок
Не все зарегистрировавшиеся для участия в онлайн-голосовании в Москве получили доступ к бюллетеню.
По состоянию на 12:00 по местному времени явка на выборах депутатов думы города Томска VII созыва составила 9,62%.
Читайте подробнее: Явка на выборах в гордуму Томска превысила 9%
В Карачаево-Черкесии сегодня, 13 сентября, проходит заключительный день голосования по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований республики. Ровно в 08:00 открылись все 93 избирательных участка. Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил, сообщили в центризбиркоме республики.
Об этом: В Карачаево-Черкесии выбирают депутатов местных советов
В Югре за минувшие сутки выявлено 78 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Основные очаги заражения на 13 сентября: Сургут — 19 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 14; Октябрьский район — 9.
Всего с начала пандемии в Югре на 13 сентября зарегистрированы 20 583 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 19 761 человек, 177 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 13 сентября составляет 1,03.
Читайте также: В Югре за сутки выявили 78 заражений коронавирусом
В Татарии во время проходящих выборов за два дня голосования, 11 и 12 сентября, нарушений на избирательных участках не зафиксировано.
Читайте подробнее: В Татарии в дни досрочного голосования нарушений не выявлено
В Московской области более 160 тыс. человек проголосовали досрочно на выборах, сообщили 13 сентября в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Досрочное голосование в регионе проходило 11 и 12 сентября в участковых избиркомах семи территорий, где выбирали составы Совета депутатов.
«По предварительным данным, явка за этот период составила 17,12%, или 161 353 человека», — рассказали в избирательной комиссии Подмосковья.
Подробности в материале: В Подмосковье явка на досрочное голосование превысила 17%
В Пермском крае проводится проверка по факту информации, появившейся в соцсети, о сомнительной лотерее на выборах губернатора. Пользователь от имени Пермского порохового завода заявил о розыгрыше призов за селфи с избирательного участка. Работник завода должен сфотографироваться с незаполненным бюллетенем и быть при этом без маски, чтобы организатор конкурса мог идентифицировать личность участника, сообщает business-class.su.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме, члены избирательной комиссии мониторят соцсети и проверяют всю подозрительную информацию, которая относится к выборам в регионе. Так, сведения о лотерее проверит прокуратура, куда направлен запрос. Ряд запросов направлен в полицию. Например, по поводу принуждения к голосованию студентов колледжей: химико-технологического, предпринимательства и педагогического. Информация об этом также появилась в соцсетях.
Об этом: В Прикамье проверяют факты принуждения к голосованию и сомнительную лотерею
33,9% избирателей Севастополя приняли участие в выборах губернатора за 11−12 сентября. Об этом на брифинге 13 сентября сообщил председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.
Об этом: В Севастополе проголосовали более трети избирателей
Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова заявила, что ЦИК не получала жалоб по поводу придомового голосования.
Читайте подробнее: Памфилова: жалобы по поводу придомового голосования в ЦИК не поступали
На выборах губернатора Ростовской области досрочно проголосовали более 800 тыс. избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.
Об этом: На выборах ростовского губернатора досрочно проголосовали 26% избирателей
В Еврейской автономной области в единый день голосования 13 сентября на досрочных выборах губернатора фиксируется рекордная явка избирателей.
Читайте подробнее: В ЕАО на выборах губернатора фиксируется рекордная явка избирателей
Сегодня, 13 сентября, в единый день голосования, члены Общественной палаты города Барнаула продолжили объезд избирательных участков в качестве общественных наблюдателей на довыборах депутата Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) по одномандатному избирательному округу №26. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии со ссылкой на слова председателя Общественной палаты Владимира Лопаткина, мобильная группа общественных наблюдателей за неделю посетила все избирательные участки и не по одному разу. Замечаний к работе участков практически не было. Помещения для голосования оформлены надлежащим образом, все противоэпидемические меры соблюдаются.
Подробности в материале: Барнаульцев призвали «проявить политическую сознательность»
24,39% избирателей приняли участие в голосовании на выборах губернатора Смоленской области на 10:00 13 сентября, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.
Читайте подробнее: В Смоленской области на 10:00 проголосовали почти 25% избирателей
На выборах губернатора Ленинградской области к 10:00 мск в воскресенье, 13 сентября, свои голоса отдали почти 36% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона. Цифра дана с учетом досрочного голосования, которое, по новым правилам, проводили 11 и 12 сентября.
Об этом: На выборах губернатора Ленобласти проголосовали более трети избирателей
В Иркутской области, где сегодня, 13 сентября, проходят досрочные выборы губернатора, по состоянию на 15:00 местного времени явка составила 25,95%.
Читайте также: На 15:00 явка в Приангарье составляет 25,95%
На Камчатке завершился единый день голосования. 13 сентября в 20:00 по местному времени (11:00 мск) все избирательные участки закрылись, начался подсчёт голосов.
Читайте также: На Камчатке завершился единый день голосования, начался подсчёт голосов
В целом по Ульяновску на 10 часов явка составила 10,35%. Отметим, в 2015 году на выборах в гордуму за два часа свой выбор сделали 4,64% избирателей.
Читайте подробнее: В Ульяновске на выборах в гордуму к 10 часам явка составила 10,35%
16,9% избирателей приняли участие в голосовании на выборах депутатов горсовета Орла, по данным на 10:00 13 сентября, сообщили ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.
Подробности в материале: На муниципальных выборах в Орле проголосовали почти 17% избирателей
В Оренбурге на выборах депутатов горсовета выявлены нарушения на участковой избирательной комиссии № 1071, расположенной в школе № 64. Недействительными признано 387 избирательных бюллетеней, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».
Подробности в материале: В Оренбурге на выборах признали недействительной ещё одну партию бюллетеней
Голосование на выборах губернатора. Иркутская область, г. Братск, улица Гагарина, д. 49. Цитата из видео nashvybor2020.ru.
Магаданская область, УИК №10. г. Магадан, Октябрьская улица, д. 15. Выборы губернатора, под счёт голосов. Цитата из видео nashvybor2020.ru.
Более 46% составила явка избирателей на выборах на территории Краснодарского края за 11 и 12 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.
Читайте подробнее: На Кубани досрочно проголосовали 46% избирателей
По итогам первых двух дней голосования в Пензенской области явка избирателей на выборах губернатора составила 41,18%, проголосовали 433,6 тыс. человек. Кроме этого, в регионе проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу, где по итогам двух дней голосования явка составила 34,38%.
Об этом: В Пензенской области проголосовали более 40% избирателей
Новосибирская область, г. Новосибирск, Выборная улица, д. 120. Выборы депутатов Законодательного собрания региона и горсовета Новосибирска. Цитата из видео nashvybor2020.ru.
На избирательных участках в Татарии во время трехдневного голосования впервые в роли наблюдателей работают блогеры. Ими снято большое количество видеоматериала. В связи с этим необходимо создать специальный штаб для анализа собранной информации. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Читайте подробнее: В Татарии создадут штаб для анализа информации, собранной блогерами
Чувашия на выборах главы республики показывает «хороший результат» по явке. Об этом заявил глава ЦИК республики Александр Цветков.
Об этом: Явка на выборах главы Чувашии к 10 часам превысила 40%
В Пермском крае 13 сентября по состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) явка избирателей составила 26,82% (535 308 человек), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.
Читайте подробнее: В Прикамье явка избирателей выросла почти до 27%
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что по состоянию к 11:00 по московскому времени на избирательных участках в 83 субъектах Федерации реально присутствовали более 150 тысяч наблюдателей, кроме того, на участках работают 55 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, которые обладают всеми правами наблюдателей.
Читайте подробнее: Памфилова назвала число наблюдателей на избирательных участках
Ход голосования за кандидатов в депутаты в Законодательное собрание ЯНАО на 12:00 по местному времени (10:00 мск).
Инфографика избиркома ЯНАО.
В Оренбурге на 12:00 по местному времени (10:00 мск) 13 сентября явка избирателей на выборах депутатов горсовета составила 2,83%. За четыре часа с момента открытия избирательных участков свою гражданскую позицию выразили 11 937 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.
С учётом досрочного голосования средняя явка в городе составила 13,34%.
Подробности в материале: В Оренбурге явка на выборах депутатов за четыре часа составила 2,83%
В Челябинской области явка на выборы составила к 12:00 по местному времени 22,64%. Такие данные приводит облизбирком
Всего в голосовании приняли участие уже 588 863 человек. На Южном Урале открыт 2321 участок. Все они работают в штатном режиме.
Подробности в материале: В Челябинской области к 12:00 проголосовали 22,64% избирателей
В Чувашии на выборах главы республики лидерами по явке остаются три района, где свой гражданский долг выполнили более 70% избирателей. В Чебоксарах проголосовало 30% избирателей.
Об этом: В трёх районах Чувашии к 10 часам явка превысила 70%
В Чувашии заявления о голосовании по месту нахождения подали более 8 тыс. человек.
В Москве заявления о голосовании на цифровых участках подали 763 чувашских избирателя. Они смогут прибыть 13 сентября на выбранный участок и принять участие в выборах главы республики с помощью электронного бюллетеня.
Явка на выборах губернатора Ростовской области, по данным на 10:00 мск 13 сентября, составила 27,55%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.
Читайте также: В Ростовской области явка избирателей на 10:00 составила 27,55%
В Ульяновской области за общественным порядком во время проведения выборов следят более 1000 сотрудников органов внутренних дел, а также представители добровольных народных дружин.
В Свердловской области на выборы пришли уже 10,23% избирателей. Такие данные на 12:00 по местному времени приводит облизбирком.
Всего на участки пришли 18 988 граждан. В довыборах депутата Заксобрания приняли участие уже 10,16% избирателей или 12 832 человека.
Читайте также: В Свердловской области на 12:00 явка составила 10,23%
На Ямале к полудню на выборах в Заксобрание ЯНАО 13 сентября проголосовали 134 278 человек, или 36,79%. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.
В лидерах по голосованию по-прежнему сельские территории автономного округа. В Красноселькупском районе уже проголосовали 66,48% от общего числа избирателей, в Ямальском — 62,11%, В Тазовском районе — 51,73%. Среди городов ЯНАО по явке лидирует Салехард с 43,81%. Низкая активность избирателей наблюдается в Муравленко — 27,01%, и в Ноябрьске — 26,86%.
Читайте подробнее: На Ямале к полудню в выборах приняли участие почти 37% избирателей
Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) в ходе сессии сегодня, 13 сентября, избрали губернатором на ближайшие пять лет временно исполняющего обязанности главы округа Юрия Бездудного.
Читайте подробнее: В Ненецком АО депутаты заксобрания избрали губернатора
Самая высокая явка на выборах депутатов региональных парламентов зарегистрирована в Белгородской области. Об этом 13 сентября заявили в Центральной избирательной комиссии РФ.
Читайте также: ЦИК РФ: в Белгородской области высокая явка
Выборы в Белгородской области, г. Старый Оскол, микрорайон Восточный, д. 51
В Курганской области к 12:00 (10:00 мск) в выборах приняли участие 21,95% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.
Об этом: В Курганской области к полудню проголосовали свыше 21% избирателей
Спикер новосибирского областного парламента Андрей Шимкив проголосовал сегодня, 13 сентября, по месту жительства — на избирательном участке №1331 в городе Бердске.
«Главное, что выборы у нас конкурентные — на 38 одномандатных округов претендуют 172 кандидата, участвуют семь политических партий, в том числе новые, — отметил Шимкив. — Да, конкуренция большая, но, я бы сказал, честная. Есть, конечно, какие-то отдельные моменты, но я бы их отнёс больше к политической борьбе, а это факт неизбежный».
Читайте также: Спикер новосибирского Заксобрания назвал выборы конкурентными
Врио Главы Чувашии Олег Николаевпринял участие в голосовании на выборах главы республики, а также депутатов Чебоксарского районного собрания седьмого созыва.
На избирательном участке в Яльчикском районе Чувашии.
Фото: cap.ru
Почти 35,2% составила явка избирателей на выборы в Севастополе на 10:00 13 сентября, данные приводит горизбирком.
Читайте также: Явка в Севастополе на 10:00 превысила явку на выборах в 2017 году
На выборах в Калужской области на 10:00 проголосовали 24% избирателей. Областная избирательная комиссия ожидает активность избирателей в период до 15:00.
Читайте также: В Калужской области на 10:00 проголосовали 24% избирателей
48,99% процентов избирателей проголосовали в Краснодарском крае к 10:00 13 сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона.
В Тюменской области явка на выборы на 12:00 по местному времени (10:00 мск) с учётом досрочного голосования составила 12,91% или 80 тыс. 256 человек. Об этом сообщил на брифинге председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.
Досрочно проголосовали 24 тыс. 472 человека или 3,94% от общего количества избирателей. Явка на дополнительные выборы депутата облдумы по 17-му избирательному округу, который расположен в Центральном административном округе Тюмени, — 4,94%.
Подробности в материале: В Тюменской области к полудню проголосовали 13% избирателей
Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России.
Об этом: В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»
В Югре депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа 13 сентября 2020 года переизбрали губернатором региона Наталью Комарову. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы автономного округа.
Читайте также: Губернатором Югры вновь избрали Наталью Комарову
29,69% избирателей приняли участие в голосовании на выборах в Воронежской области за период 11−12 сентября. Об этом сообщила на брифинге 13 сентября заместитель председателя облизбиркома Наталья Репченко.
Читайте также: В Воронежской области досрочно проголосовали 29,7%
В Оренбургской области на 12:00 по местному времени (10:00 мск) явка на выборах депутатов составила 11,4% (более 174 тысяч избирателей). Такие данные сообщает региональное отделение «Единой России», ориентируясь на сведения, полученные от своих наблюдателей.
Читайте также: В Оренбуржье к полудню 13 сентября явка составила 11,4%
Сообщения о возможных нарушениях на выборах в Краснодарском крае обсуждались на заседании ЦИК России 13 сентября. В частности, поступило сообщение о возможном вбросе.
Об этом: В Краснодарском крае прокомментировали информацию о вбросах
Данные по явке на 10:00 опубликовали в избирательной комиссии Белгородской области. В голосовании приняли участие 41,93% избирателей.
Читайте также: В Белгородской области на 10:00 проголосовали 41,93% избирателей
В Алтайском крае обнародованы данные по явке на выборах. По состоянию на 15:00 местного времени со своим выбором определились 17,14% избирателей, проголосовало 51 157 человек.
В Саратовской области в дни досрочного голосования, 11 и 12 сентября, на дополнительных выборах депутатов областной думы и гордумы проголосовали около 47,5 тыс. избирателей, сообщает Регион 64 со ссылкой на региональный избирком