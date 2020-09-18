Обо всех событиях, связанных с сентябрьскими выборами, читайте в трансляции ИА REGNUM .

14 сентября в регионах подводятся предварительные итоги выборов, в ближайшие дни после этого будут окончательно установлены результаты волеизъявления граждан.

На протяжении двух предшествующих дней (11 и 12 сентября) в 41 регионе проводилось досрочное голосование.

13 сентября в России состоялись региональные и муниципальные выборы. В 83 субъектах Федерации проведены свыше десяти тысяч избирательных кампаний всех уровней, в том числе прямым голосованием избирались 18 губернаторов.

Подробности в материале: В Челябинской области открыта горячая линия по выборам

В Челябинской области начала работу горячая линия по всем вопросам, которые связаны с выборами. Она действует на базе региональной Общественной палаты, сообщает пресс-служба общественного органа.

Об этом: За выборами в Челябинской области проследят более 3500 наблюдателей

По его словам, они уже получили соответствующие направления и прошли обучение. Основная часть будет находиться собственно на избирательных участках. Ещё порядка 100 составят мобильные группы наблюдения.

В Челябинской области за выборами в Заксобрание проследят более 3500 общественных наблюдателей. Об этом журналистам заявил глава региональной Общественной палаты Николай Дейнеко .

Об этом: В Прикамье губернаторские выборы вступили в финальную стадию

В Пермском крае завершается 23 муниципальных избирательных кампании по выборам депутатов, дополнительные выборы по трем округам в Заксобрание и губернаторские выборы. Выборы губернатора являются ключевыми. По состоянию на 08:00 по местному времени (06:00 мск) 11 сентября открылись 1800 избирательных участков.

В Челябинской области 11 сентября началось голосование на выборах депутатов регионального Заксобрания. Оно продлится три дня и каждый день участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени, сообщает облизбирком.

Об этом: На Ямале стартовало голосование за кандидатов в депутаты заксобрания

На Ямале в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 210 постоянных избирательных участков и пять участков, образованных в местах временного пребывания избирателей — два в больницах Нового Уренгоя и Ноябрьска, три на месторождениях в Надымском и Ямальском районах. Об этом сообщает избирком ЯНАО.

Также читайте: На выборах в горсовет Оренбурга открылись 215 избирательных участков

В Оренбурге завершается избирательная кампанию по выборам депутатов горсовета. В городе с 08:00 по местному времени (06:00 мск) открылись все 215 избирательных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.

В Курганской области в 8:00 (6:00 мск) открылись 964 избирательных участка. Об этом сообщает избирком Зауралья.

В 8:00 (время местное) в Новосибирской области открылись 2008 участковых избирательных комиссий: 1996 постоянные, 12 образованы в местах временного пребывания, в том числе в одном СИЗО и 11 больницах.

В Новосибирской области сегодня, 11 сентября, стартовало голосование на выборах депутатов Законодательного собрания, горсовета Новосибирска и сельсоветов других муниципалитетов региона. Проголосовать новосибирцы смогут в течение трёх дней — 11, 12 и 13 сентября.

Читайте также: На Камчатке стартовало голосование на выборах губернатора края

На Камчатке в 08:00 по местному времени (10 сентября 23:00 мск) 11 сентября началось голосование на выборах губернатора края. Открылись 188 избирательных участков, из которых девять — временные, в больницах и на труднодоступных территориях.

В Томске 13 сентября состоятся выборы в городскую думу седьмого созыва. Горожанам на избирательных участках измерят температуру и выдадут медицинскую маску.

Читайте также: На Колыме началось трёхдневное голосование на выборах депутатов области

В Магаданской области 11 сентября стартовало голосование за кандидатов в депутаты Магаданской областной Думы и в представительные органы местного самоуправления во всех муниципальных образованиях. Всего будет замещено 162 депутатских мандата. Губернатор Сергей Носов одним из первых проголосовал на избирательном участке в областной научной библиотеке.

Читайте также: В Приморье стартовало досрочное голосование на выборах

В Приморье 11 сентября с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований окрылись избирательные участки. Работает 567 участковых избирательных комиссий, семь из них — временные.

Читайте также: В Еврейской АО началось трёхдневное голосование на выборах губернатора

В Еврейской автономной области в 08:00 по местному времени (01:00 мск) 11 сентября стартовало досрочное голосование на выборах губернатора региона.

Об этом: В Нижнем Тагиле избили семью кандидата в депутаты

Гражданка собирается стать депутатом по десятому избирательному округу. По данным изданий, пострадавшие выехали на место, где, по словам очевидцев, срывают агитационные материалы женщины. Они обнаружили группу лиц, которая это делает, и попытались зафиксировать их действия на видеокамеру. На них в итоге напали и попытались выбить камеру из рук.

В Нижнем Тагиле Свердловской области кандидат в депутаты гордумы и её супруг подверглись нападению. Об этом пишут СМИ.

«В регионах с сегодняшнего дня можно голосовать за губернаторов и депутатов в течение трех дней. Агитация запрещена. Во-первых, это удобно для избирателей. Во-вторых, снизит концентрацию людей на участках, что соответственно уменьшает риск заразиться COVID-19».

Стоит отметить, с 11 по 13 сентября в Оренбурге проходят выборы в горсовет. Многие избирательные участки расположены в зданиях общеобразовательных учреждений.

В школах Оренбурга 11 сентября объявили День здоровья. Занятия в школах отменили, сообщили в городской администрации.

Валдай. Новгородская область. На выборы зазывают старым добрым плакатом, нарисованным от руки. Интересно, сколько денег на информирование потратили?

«Сегодня мы выбираем будущее Иркутской области на ближайшие пять лет. Уверен, что жители сделают правильный выбор. Наш регион должен стать лучшим в России. Для этого у нас есть всё — человеческий потенциал, природные богатства и желание», — отметил глава Приангарья Игорь Кобзев .

На выборах главы Чувашии организуется видеонаблюдение на 344 избирательных участках из 1156, то есть будет охвачено 30% участков.

В Чувашии начинается досрочное голосование на выборах главы республики. Так как большинство избирательных участков располагается в школах, то школьники в эти дни будут учиться дистанционно, чтобы не допустить пересечения с избирателями.

В Ульяновске жители голосуют за депутатов городской думы. Ранее досрочное голосование проводилось со 2 по 10 сентября в участковых комиссиях только в определённые часы и на основании заявления граждан с указанием причины. 11 и 12 сентября голосование проводится с 8 утр и до 20 вечера, 13 сентября — основной день голосования.

В Курганской области с 11 по 13 сентября 2020 года проходят 39 избирательных кампаний — выборы депутатов Курганской областной, Шадринской городской и 21 районной думы, 11 избирательных кампаний по выборам депутатов сельских дум, а также пяти глав сельских поселений.

Подробности в материале: На Алтае активнее всего голосуют сельские жители

В Алтайском крае, где 13 сентября предстоит избрать трех депутатов Алтайского краевого законодательного собрания, полностью обновить состав горсобрания Славгорода и совет депутатов ЗАТО Сибирский , уже проголосовали 3,5% избирателей. Об этом сообщает ИА «Амител» со ссылкой на председателя крайизбиркома Ирину Акимову .

Об этом: В Оренбурге после скандала на избирательном участке аннулировали бюллетени

В Оренбурге после скандала с бюллетенями на избирательном участке № 945 снят с должности председатель участковой избирательной комиссии. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель горизбиркома Александр Вадин , выявлено несоответствие количества бюллетеней. Вывод о вбросе и фальсификации должны сделать следователи.

Об этом: В Челябинской области открыто 18 временных избирательных участков

Они созданы в местах временного пребывания населения. Граждане могут проголосовать по кандидатурам в депутаты Заксобрания региона и в органы местного самоуправления.

В Челябинской области для выборов депутатов Заксобрания открыто в том числе и 18 не постоянных избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

На кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ). Всего на территории региона работают 1927 участковых комиссии. В них могут проголосовать 1 861 205 избирателей региона.

Сегодня, 11 сентября, началось голосование по выборам губернатора Иркутской области. Как сообщает региональный избирком, 8:00 открылись все избирательные участки.

Читайте также: В Ижевске продолжается досрочное голосование на выборах депутатов гордумы

В Ижевске 11 и 12 сентября в ходе досрочного этапа на выборах депутатов гордумы голосование будет проходить в помещениях избирательных комиссий с 8:00 до 20:00 по местному времени.

В Чувашии открылись все избирательные участки, при этом на некоторых из них появилось «что-то вроде очереди». Об этом заявил глава ЦИК республики Александр Цветков.

Об этом: Все избирательные участки открылись в Татарии

В Татарии сегодня, 11 сентября, свою работу в 8:00 начали все избирательные участки. Всего в республике работают 2807 участков. Первые избиратели уже проголосовали. На участках всех пришедших обеспечат масками и перчатками, замерят температуру тела.

Об этом: Новосибирский избирком опроверг информацию о нарушениях на старте выборов

В социальных сетях ранее сообщалось, что наблюдатели заметили множество нарушений на избирательных участках. Но, по данным СМИ, в областном избиркоме эту информацию не подтвердили.

Старт выборов депутатов в Новосибирской области прошёл без нарушений. Об этом сообщает редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на региональную избирательную комиссию.

Читайте также: В Марий Эл идёт досрочное голосование на повторных выборах депутатов гордум

В Марий Эл 11 и 12 сентября продолжается голосование на повторных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. В эти дни избиратели смогут отдать свой голос в помещениях избирательных комиссий, а также на дому.

На Ямале отмечается высокая явка избирателей с утра 11 сентября, местами образуются очереди. Все избирательные участки в автономном округе открылись без нарушений. Об этом заявил председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин на брифинге в ситуационном медиацентре «Выборы-2020».

Об этом: Под Челябинском кандидат заявил о нарушении на выборах

Суть его претензии сводилась к тому, что списки избирателей не были заверены подписью главы участковой избирательной комиссии. При этом в облизбиркоме отмечают, что списки должны быть сброшюрованы не позднее официального дня голосования, то есть 12 сентября. То есть на данный момент нарушения нет.

В Озёрске Челябинской области один из кандидатов в депутаты зафиксировал предполагаемое нарушение избирательного законодательства на участке № 1258. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Подробности в материале: В Москве началось электронное голосование на муниципальных выборах

Голосование проходит на портале mos.ru, оно продлится до 20:00 12 сентября. Отмечается, что принять участие в выборах можно с любого устройства, которое имеет выход в интернет. Однако допустят к голосованию только тех, кто ранее зарегистрировался для участия.

Началось электронное голосование на выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский в Москве. Об этом 11 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Трехдневное голосование в Пензенской области стартовало сегодня, 11 сентября. Всего в регионе в 8:00 открылось 1085 избирательных участков, которые с 11 по 13 сентября будут работать с 8:00 до 20:00.

Граждане могут обращаться на горячую линию по телефону 8 (8412) 68-16-72 .

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Пензенской области 11, 12 и 13 сентября 2020 года будет работать горячая линия по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования с 08:00 и до 20:00 по московскому времени.

В Саратовской области подсчитали количество заявлений о голосовании по месту нахождения в рамках процедуры «Мобильный избиратель», воспользоваться которой можно было для участия в дополнительных выборах депутатов Саратовской областной думы шестого созыва. Всего подано на территории области 1559 заявлений.

10:03 11.09.2020

Накануне Единого дня голосования в интернете всё чаще стали появляться сообщения о расхождениях в статистических данных относительно смертности в период эпидемии коронавирусной инфекции в России. О том, что они имеют заказной характер и связаны с единым днем голосования — 13 сентября, сообщает сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на слова российского политолога, директора Института новейших государств Алексея Мартынова:

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Он отметил, что попытки дискредитировать успехи российских разработчиков вакцин или напугать россиян второй волной коронавируса, исходящие из западных СМИ, напоминают ему ситуацию с попыткой якобы разоблачить данные о статистике коронавируса в РФ.

Читайте подробнее: Новая волна коронавирусных фейков появилась накануне выборов в России

10:05 11.09.2020 Напомним, в России начался Единый день голосования. В 83 регионах с 11 по 13 сентября пройдет более 9 тысяч кампаний разного уровня — от федерального до муниципального. В 20 регионах будут выбирать глав исполнительной власти, в 11 регионах пройдут парламентские выборы, в столицах 22 субъектов — выборы в городские собрания. Также в нескольких областях запланированы довыборы депутатов в Госдуму. Голосование будет трёхдневным, общий подсчет результатов начнется после закрытия участков в 20:00 по местному времени в воскресенье. Сегодня, 11 сентября, ещё разрешена предвыборная агитация, суббота 12 сентября объявлена «днем тишины».

10:05 11.09.2020 В Челябинской области началось досрочное голосование. iksrf74.uu.ru

10:07 11.09.2020 В Брянске работа многих из 1088 открывшихся в 8:00 избирательных участков организована на улице. Это стало возможным благодаря прекрасной солнечной погоде и безветрию. Цитата из канала «Выборы».

10:17 11.09.2020 В московском районе Марьино выдано 22% бюллетеней за первый час работы электронного голосования. Об этом 11 сентября сообщили в городском общественном штабе. Всего в Марьино зарегистрировано для участия в электронном голосовании 3050 человек. За первый час (по состоянию на 9:00 11 сентября) получили бюллетени 665 человек — 22%. В районе Бабушкинский получили бюллетени 15% избирателей (269 человек из 1803 зарегистрированных). Подробности в материале: В районе Москвы за первый час голосования выдали 22% бюллетеней

10:21 11.09.2020 В Ростовской области началось досрочное голосование на выборах губернатора. В этом году избирательные участки будут открыты для жителей Дона в течение трёх дней — в период с 11 по 12 сентября, а также в единый день голосования 13 сентября. Для жителей Ростовской области с правом голоса двери 2 тыс. 610 избирательных участков открыты с 8:00 до 20:00 мск. В преддверии выборов участковым избирательным комиссиям было передано свыше 3 млн бюллетеней для голосования. Волеизъявление граждан будет проходить с соблюдением всех санитарных требований. Подробнее: В Ростовской области началось досрочное голосование на выборах губернатора

10:28 11.09.2020 В Кургане подготовили творческий подарок в первый день голосования. В Курганском областном колледже им. Д.Д. Шостаковича организовали небольшой концерт для избирателей. Фото пресс-службы избиркома Курганской области.

10:38 11.09.2020 Председатель совета партии «Справедливая Россия» в ЯНАО Максим Лазарев отметил, что обстановка на избирательных участках в Салехарде позитивная. www.instagram.com/lazarevmaksim.sr89/

10:59 11.09.2020 В Липецке 11 сентября в 8:00 начали работу 215 избирательных участков для досрочного голосования на выборах в депутаты городского совета. При входе на участки всем будут измерять температуру. Тех, у кого она будет повышена, изолируют в специальном помещении до прихода врачей. Читайте подробнее: В Липецке открылись 215 избирательных участков

11:11 11.09.2020 Явка в электронном голосовании в Ярославской области на довыборах депутата Госдумы по 194 округу почти в десять раз превышает обычную явку избирателей. На 10 часов утра в электронном голосовании приняли участие 30% от числа зарегистрировавшихся в системе избирателей или около 5 тысяч человек. В 2016 году, на основных выборах депутатов Госдумы в этом же округе явка на 10 часов утра составила 4,11%. Всего в электронном голосовании решили принять участие 18 384 жителя региона.

11:20 11.09.2020 Губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал на выборах главы региона. 11 сентября он посетил избирательный участок №152 в посёлке Водопадный Аксайского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. Об этом: Ростовский губернатор проголосовал на выборах главы региона

11:35 11.09.2020 Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов проголосовал за кандидатов в региональный парламент седьмого созыва 11 сентября. Фото пресс-службы Курганской областной думы.

11:35 11.09.2020 Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов проголосовал за кандидатов в региональный парламент седьмого созыва 11 сентября. Фото пресс-службы Курганской областной думы.

11:45 11.09.2020 Голосование на выборах депутатов Воронежской областной думы седьмого созыва началось в регионе 11 сентября. В этом году в Воронежской области, как и во многих регионах, голосование будет проводиться в течение трёх дней — досрочное 11 и 12 сентября и основное в единый день голосования 13 сентября. По теме: В Воронежской области выбирают депутатов областной думы

11:47 11.09.2020 Голосование на выборах депутатов Ивановской городской думы проходит досрочно, 11 и 12 сентября, основным днём голосования является 13 сентября. Об этом: В Иваново проголосовать на выборах можно досрочно

11:48 11.09.2020 Досрочное голосование на выборах губернатора Брянской области началось 11 сентября на избирательных участках региона. Об этом: Жители Брянской области выбирают губернатора

11:49 11.09.2020 На территории Калужской области 11 сентября в 8:00 стартовали выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления Об этом: В Калужской области началось трёхдневное голосование по выборам губернатора

11:50 11.09.2020 На Ямале завершилось досрочное голосование в труднодоступных местностях автономного округа. Об этом на брифинге 11 сентября заявил председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт. Досрочно проголосовали 15 тысяч избирателей, что составляет 95% от количества избирателей, запланированного к охвату голосованием в труднодоступных районах Ямала. Кроме того, в избирательные комиссии на 11 сентября поступило 19 тысяч 500 заявлений о голосовании на дому, которое тоже будет проходить три дня — с 11 по 13 сентября. Подробности в материале: На Ямале завершилось досрочное голосование тундровиков

11:51 11.09.2020 В Калужской области 11 сентября началось досрочное голосование на выборах губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления. В соцсетях пользователи активно обсуждают тот факт, что на региональных выборах 19 из 20 кандидатов-одномандатников уже занимали кресла в ЗС. Так, в Законодательное собрание вновь баллотируются 13 депутатов прошлого созыва, пять бывших депутатов городских и районных советов, помощник депутата и генеральный директор крупной компании. На выборы в городскую думу Калуги выдвинуты 18 бывших депутатов городского парламента и семь руководителей государственных и муниципальных предприятий и организации. В итоге на 24 мандата из 25 депутатских мест в основном претендуют представители власти. Подробнее: В Калужской области на депутатские кресла претендуют бывшие парламентарии

11:52 11.09.2020 Дополнительные формы голосования будут доступны избирателям Орла на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 11 и 12 сентября. Подробнее: Жители Орла смогут проголосовать на выборах в горсовет рядом с домом

11:52 11.09.2020 На Ямале к 11 сентября досрочно проголосовали 95% избирателей, проживающих на отдалённых территориях региона. Фото пресс-службы избиркома ЯНАО.

11:53 11.09.2020 Досрочное голосование на выборах депутатов Рязанской областной думы седьмого созыва началось 11 сентября на некоторых избирательных участках в Рязанской области. По теме: В Рязанской области выбирают депутатов облдумы

11:54 11.09.2020 Голосование на выборах губернатора Тамбовской области началось 11 сентября. В этом году жители региона смогут проголосовать на выборах в один из трёх дней — 11, 12 и 13 сентября, в единый день голосования. Такое решение принято в целях защиты избирателей от коронавируса. В списках избирателей на 1 июля 2020 года значится 832 288 человек. По теме: В Тамбовской области началось голосование на выборах губернатора

11:55 11.09.2020 Голосование на выборах губернатора Смоленской области начинается 11 сентября. В этом году в Смоленской области, как и в большинстве регионов, голосование будет проводиться в течение трёх дней — 11 и 12 сентября, а также непосредственно в единый день голосования 13 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Также в регионе проходят выборы депутатов Смоленского городского совета шестого созыва, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона. Об этом: В Смоленской области выбирают главу региона

11:55 11.09.2020 В Астраханской области проходит досрочное голосование на дополнительных выборах депутата областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, выборах депутатов городской думы Астрахани седьмого созыва, а также выборах глав и депутатов муниципальных образований в десяти районах — всего 34 избирательных кампании. Об этом: В Астраханской области проходят 34 избирательные кампании

11:56 11.09.2020 Челябинский губернатор Алексей Текслер отдал свой голос на выборах депутатов Заксобрания. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Проголосовал он вместе со своей супругой Ириной в школе № 62 Металлургического района Челябинска. «Настроение хорошее. Мне не всё равно, кто идет в Законодательное собрание», — сказал руководитель. Об этом: Губернатор Челябинской области проголосовал на выборах в Заксобрание

11:56 11.09.2020 Досрочное голосование на выборах депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва началось 11 сентября на избирательных участках в Белгородской области. Об этом: В Белгородской области стартовало голосование на выборах в облдуму

11:58 11.09.2020 Выборы губернатора Краснодарского края стартуют в регионе 11 сентября. В этом году голосование будет проходить в течение трех дней, 11, 12 сентября и в единый день голосования 13 сентября. Всего в крае пройдет 79 избирательных кампаний различных уровней, в том числе глав сельских поселений и депутатов. Читайте подробнее: Жители Краснодарского края выбирают губернатора и депутатов муниципалитетов

11:59 11.09.2020 Досрочные выборы губернатора Севастополя стартовали в городе-герое 11 сентября. В этом году впервые голосование будет проводиться в течение трёх дней: 11, 12 сентября и непосредственно в единый день голосования, 13 сентября Об этом: В Севастополе стартуют выборы губернатора

12:00 11.09.2020 В Татарии во время трехдневных выборов, с 11 по 13 сентября, будут работать около 20 тыс. наблюдателей. Впервые на выборах главы РТ в качестве наблюдателей выступят блогеры. Подробности в материале: Около 20 тыс. наблюдателей работают на избирательных участках в Татарии

12:09 11.09.2020 В Курской области с 11:00 11 сентября проходит досрочное голосование по 147 избирательным кампаниям: дополнительным выборам депутата Госдумы по Сеймскому избирательному округу №110 и избирательным кампаниям в органы местного самоуправления. Подробности в материале: В Курской области открылись 830 избирательных участков

12:22 11.09.2020 В Челябинске стационарный ящик для голосования не был опломбирован. Нарушение зафиксировано на участке № 532 в Калининском районе, сообщает облизбирком. О произошедшем в избирком сообщили наблюдатели. В ходе проведённой проверки этот факт подтвердился. Однако с начала работы на участке дежурит полицейский и работают наблюдатели, и все подтверждают, что доступа к этой урне не было. По ситуации составлен акт. Ящик опечатан. Это процедурное нарушение таким образом устранено и не влияет на ход голосования, отмечают в облизбиркоме. Подробности в материале: В Челябинске избирком официально подтвердил нарушение на выборах

12:23 11.09.2020 Челябинской области началось досрочное голосование. iksrf74.uu.ru

12:25 11.09.2020 Во Владимирской области проходит 71 избирательная кампания, в том числе выборы Совета народных депутатов областного центра. Читайте также: Во Владимирской области открылись 594 избирательных участка

12:35 11.09.2020 В Пензенской области Иван Белозерцев былв числе первых проголосовавших на избирательном участке по месту жительства сегодня, 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба пензенского губернатора. Читайте также: Иван Белозерцев принял участие в голосовании

12:41 11.09.2020 На избирательных участках в вузах и школах Татарии потоки голосующих и учащихся не пересекаются. Эти меры предусмотрены в целях безопасности. Подробности в материале: На участках в школах Татарии развели потоки голосующих и учащихся

12:47 11.09.2020 Досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов Саратовской областной думы и в органы местного самоуправления стартовало сегодня, 11 сентября. В Балашовском, Романовском районах и в Саратове открылся 251 избирательный участок. Замещению по области подлежат 17 депутатских мандатов. Читайте подробнее: В трех муниципалитетах Саратовской области идут досрочные выборы депутатов

12:52 11.09.2020 Явка на дистанционном электронном голосовании на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы — Бабушкинского и Марьино — превысила 50% за четыре часа, бюллетени получили более 2,4 тыс. онлайн-избирателей. Соответствующие данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, — ТАСС.

12:52 11.09.2020 Участок для голосования на открытом воздухе в Татарии. izbirkom.tatarstan.ru

12:59 11.09.2020 На следующий день после проведения выборов все школы, в которых располагаются избирательные участки, будут продезинфицированы — глава Роспотребнадзора Анна Попова.

13:16 11.09.2020 Во время выступления по единому дню голосования председатель ЦИК Элла Памфилова похвасталась своей защитной маской «с сердечком» и назвала главу Роспотребнадзора Анну Попову законодательницей мод во время пандемии. Сама Попова приехала в ЦИК в классике — обычной медицинской маске. Не можем не отметить, что защитные средства у обеих подобраны в тон костюмов. Цитата из видео, @Lshot.

13:23 11.09.2020 В Северной Осетии в единый день голосования 13 сентября пройдут пять избирательных кампаний. Жители четырех сел будут избирать глав, в еще одном селе пройдут дополнительные выборы депутатов. Об этом сообщила 10 сентября ходе встречи с главой республики Вячеславом Битаровым руководитель избирательной комиссии республики Жанна Моргоева. Подробности в материале: В Северной Осетии состоятся пять избирательных кампаний

13:30 11.09.2020 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 11 сентября, проголосовал на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и совета депутатов города. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета. Читайте также: Мэр Новосибирска сообщил, что ни одних выборов не пропустил

13:31 11.09.2020 Стационарный ящик для голосования опечатан членами участковой избирательной комиссии №1406 в ДК Железнодорожников Воронежа. Решение было принято после того, как один из избирателей сообщил, что получил два бюллетеня одного вида. Читайте подробнее: В Воронеже опечатали ящик для голосования на одном участке

13:40 11.09.2020 В Ростовской области появился первый фейк о нарушениях на выборах губернатора. В социальных сетях появилось сообщение об установке на двух избирательных участках Ленинского района Ростова-на-Дону непрозрачных урн. Проверка показала, что данная информация не соответствует действительности. Читайте подробнее: Появился первый фейк о нарушениях на выборах губернатора Ростовской области

13:44 11.09.2020 Иркутские эксперты публикуют реальные результаты экзитполов на выборах губернатора Приангарья: Кобзев 67%, Щапов 23%, остальные 2−3%. Как сообщает сегодня, 11 сентября, телеграмм канал nekolchak, почти 70% поддержки врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в первый день голосования — закономерный результат двухнедельного усиления активности кандидата и слива кампании со стороны Щапова, который получает ожидаемо до 25%. «Склонны предположить, что развёрнутая кампания с чернухой против Кобзева также добавила несколько процентов главе региона. Столь жесткая реакция со стороны оппонентов всегда усиливает позиции объекта атаки. Вообщем даже коммунисты внесли свою лепту в результат Кобзева», — поясняют авторы канала. Читайте подробнее: «Чернуха» против главы Приангарья обеспечила ему почти 70% поддержки

13:50 11.09.2020 Российское руководство не опасается, что инцидент с блогером Алексеем Навальным повлияет на итоги предстоящих региональных выборов. Об этом сообщил 11 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что факт нахождения оппозиционного блогера в коме из-за «пока неустановленных причин» вряд ли может повлиять на итоги голосования. Читайте подробнее: В Кремле не опасаются, что инцидент с Навальным отразится на выборах

13:55 11.09.2020 В Чечне стартовал первый день голосования на выборах в представительные органы муниципальных образований. Для избирателей трех районов республики открыл свои двери в 08:00 21 избирательный участок, сообщили в пресс-службе ЦИК Чечни. Читайте также: В Чечне открылись избирательные участки на муниципальных выборах

13:58 11.09.2020 Украина не признает результаты выборов губернатора Севастополя, а также потребует наказать РФ новыми санкциями. Читайте подробнее: МИД Украины потребует ввести санкции против РФ из-за выборов в Севастополе

14:10 11.09.2020 В крупных федеральных СМИ и в соцсетях начали появляться фейки о том, что якобы в поселке Мегет Ангарского городского округа Иркутской области, где проходят досрочные выборы губернатора, мэра Ангарска и депутатов гордумы, состоялось «голосование в багажниках машины», появились соответствующие фотографии. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM опроверг сегодня, 11 сентября, председатель избирательной комиссии Илья Дмитриев. По его словам, в регионе голосования на придомовых территориях не проводится. Фотографии сделаны в момент либо загрузки, либо выгрузки избирательной урны из багажника, все происходило по закону, пояснил Илья Дмитриев. Читайте также: Избирком Приангарья опроверг факт голосования на багажнике машины

14:40 11.09.2020 Участок для голосования в Хабаровском крае. khabarovsk.izbirkom.ru

14:49 11.09.2020 Участок для голосования в Алтайском крае. altai_terr.izbirkom.ru

14:49 11.09.2020 29 детских садов и 108 школ закрыты на период проведения выборов 11−14 сентября в Воронеже, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Читайте также: В Воронеже из-за выборов закрыли три десятка детсадов и 108 школ

14:59 11.09.2020 5,2% избирателей приняли участие в голосовании на территории Воронежской области по данным на 14:00 11 сентября. Читайте также: На выборах в Воронежской области проголосовали 5,2% избирателей

15:14 11.09.2020 В Пермском крае на губернаторских выблрах ликвидировали два избирательных участка в местах временного пребывания избирателей. Вместо 1800 участков работает 1 798, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме. Причиной для такой меры стали выявленные случаи заражения коронавирусом в больницах, где планировали разместить временные участки. Пришлось вечером 10 сентября проводить заседание и решать вопрос о ликвидации двух избирательных участков, отметили в краевой избирательной комиссии. Читайте подробнее: В Прикамье из-за COVID-19 ликвидировали два избирательных участка

15:34 11.09.2020 В Северной Осетии дан старт голосованию на выборах представителей в органы местного самоуправления. С 11 сентября жители трех районов могут голосовать на придомовых территориях, говорится в сообщении центризбиркома республики на официальной странице в Instagram. Подробности в материале: В Северной Осетии началось голосование на придомовых территориях

15:47 11.09.2020 На избирательном участке в Чебоксарах. Фото: cap.ru

15:54 11.09.2020 Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не является нарушением. Такой комментарий секретаря Центральной избирательной комиссии РФ Майи Гришиной опубликован 11 сентября в телеграм-канале ЦИК. В настоящее время одновременно с досрочным голосованием уточняются списки избирателей, которые прибывают и убывают по месту жительства. Читайте также: ЦИК России ответил на замечание о несброшюрованных списках избирателей

16:04 11.09.2020 Губернатор Курганской области Вадим Шумков проголосовал 11 сентября на выборах депутатов в региональный парламент. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Вадим Шумков отметил, что хорошая погода в Кургане способствует не только посещению избирательных участков, но и поездкам на дачу или в лес, за грибами. «Кто-то просто хочет съездить отдохнуть. Поэтому надо пользоваться возможностью проголосовать досрочно. Мы воспользовались обеденным перерывом. Я приглашаю всех проголосовать досрочно, чтобы в выходные посвятить время семье», — призвал курганцев на выборы глава Зауралья. Вадим Шумков напомнил, что участие в выборах — это «участие в тех процессах, которые законодательно утверждены, чтобы менять ситуацию здесь и сейчас». Читайте подробнее: Глава Зауралья призвал курганцев проголосовать досрочно

16:07 11.09.2020 Губернатор Курганской области Вадим Шумков: «Я приглашаю всех проголосовать досрочно, чтобы в выходные посвятить время семье». Фото пресс-службы губернатора Курганской области.

16:22 11.09.2020 Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьих-либо прав и не является свидетельством нарушений, заявила 11 сентября секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, сообщили в пресс-службе Центризбиркома. Об этом: ЦИК: несброшюрованные списки избирателей не нарушают закона

16:29 11.09.2020 Сообщения о нарушения в ходе избирательной кампании на территории Краснодарского края, появившиеся в социальных сетях, подтверждения не нашли. Об этом ИА REGNUM сообщил эксперт НОМ, доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский. Читайте подробнее: На Кубани фиксируют псевдонарушения на выборах

16:32 11.09.2020 В Чувашии избиратели на участки идут «весьма активно», первые данные по явке будут обнародованы вечером. Если на избирательных участках отсутствуют информационные стенды о кандидатах, участвующих в выборах в органах местного самоуправления, то это «недопустимое явление», «возможно, не успели». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на брифинге заявил сегодня, 11 сентября, заявил глава ЦИК Чувашии Александр Цветков. Читайте также: Выборы главы Чувашии проходят «весьма активно»

16:36 11.09.2020 Распространение слухов о том, что голосование в малонаселённых местностях проводится «на багажниках машин» является проявлением цинизма, заявила 11 сентября глава ЦИК Элла Памфилова, сообщили в пресс-службе Центризбиркома РФ. Подробности в материале: Памфилова опровергла слухи о голосовании на багажниках

16:49 11.09.2020 В Роспотребнадзоре заявили, что после выборов все школы, в которых проходило голосование, будут продезинфицированы.

16:54 11.09.2020 Трёхдневное голосование бросает новые вызовы для экспертного сообщества и политических сил. Об этом 11 сентября заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: «Для всех это, конечно, стресс» — политолог о трёхдневном голосовании

16:56 11.09.2020 В Чувашии в первый день досрочного голосования избирателя из Чебоксар заподозрили в голосовании на двух участках — «электоральном туризме». Подробности в материале: Чебоксарского избирателя уличили в «электоральном туризме»

16:56 11.09.2020 Выборы губернатора Ростовской области проходят при строгом соблюдении всех санитарных требований. Об этом сообщил председатель донского избиркома Андрей Буров. «Участки обеспечены всем необходимым: масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Резерв средств защиты предусмотрен не только для членов комиссий и голосующих, но и для наблюдателей и сотрудников полиции. Проводится регулярная дезинфекция помещений», — сказал Буров. Читайте также: Ростовская область обеспечит санитарную безопасность на выборах губернатора

17:03 11.09.2020 На избирательном участке в Канаше. Фото: cap.ru

17:03 11.09.2020 Предвыборная агитация в России запрещена в два из трёх дней голосования — 12 и 13 сентября, однако маловероятно, что агитация политических сил 11 сентября сыграет в их пользу. Об этом 11 сентября заявил председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов на телеканале «Россия 24». Об этом: Политолог допустил влияние агитации на выборы в первый день голосования

17:16 11.09.2020 Сигналов о том, что партии ведут активную агитацию в первый день голосования, нет. Об этом 11 сентября заявил председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов на телеканале «Россия 24». Об этом: «Партии за красную линию не выходят» — о предвыборной агитации

17:26 11.09.2020 Свидетельств тому, что трёхдневное голосование как-то влияет на активность избирателей, пока нет. Об этом 11 сентября заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Пётр Кирьян на телеканале «Россия 24». Читайте также: Трёхдневное голосование не привело к росту активности избирателей — эксперт

17:30 11.09.2020 Избирательная комиссия Ростовской области опровергла появившееся в социальных сетях сообщение о вбросе бюллетеней на избирательном участке №1322 в Ростове-на-Дону. Об этом: Ростовский избирком опроверг информацию о вбросе бюллетеней на выборах

17:56 11.09.2020 В Калуге сотрудники инженерно-технологического отделения ОМОН Росгвардии совместно с коллегами из полиции проверили безопасность 150 избирательных участков. Об этом: Безопасность более 150 избирательных участков поверили кинологи в Калуге

18:51 11.09.2020 Информационный бюллетень ЦИК РФ. Фото: cikrf.ru.

19:21 11.09.2020 Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о получении 25 жалоб, связанных с избирательной кампанией. Все они были получены как письменно, так и на «горячую линию».

19:34 11.09.2020 Сообщения о небезопасности двух избирательных участков на выборах губернатора Ленинградской области не соответствуют действительности. Об этом 11 сентября сообщили в Российском фонде свободных выборов (РФСВ), представители которого ведут наблюдение за ходом волеизъявления граждан. Об этом: Наблюдатели в Ленобласти проверили недостроенный ТЦ, где якобы идут выборы

19:47 11.09.2020 О режиме работы Информационно-справочного центра рассказала секретарь ЦИК РФ Майя Гришина: «Информационно-справочный центр начал работу с 29 июня, а с 10 сентября он работает в круглосуточном режиме до 18:00 14 сентября». Об этом: Секретарь ЦИК РФ: Информационно-справочный центр работает круглые сутки

19:54 11.09.2020 Жалоб на фальсификации итогов голосования или на препятствия реализации избирательных прав граждан в ЦИК не поступало, заявила 11 сентября секретарь ЦИК РФ Майя Гришина. Читайте подробнее: ЦИК РФ: жалоб на фальсификации итогов голосования не поступало

20:34 11.09.2020 Информационный бюллетень ЦИК РФ. Источник: cikrf.ru

20:58 11.09.2020 Глава ЦИК Элла Памфилова предложила наблюдателям, беспокоящимся о сохранности бюллетеней в процессе досрочного голосования, дежурить по ночам. «Обязательно присутствие наблюдателей, обязательное видеонаблюдение, видеорегистрация в местах, где они хранятся. Те, кто и этим мерам не доверяют, пожалуйста, могут устраивать поочередное дежурство ночью, сидеть на ступеньках, на приступочках у этого помещения», — сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

21:17 11.09.2020 Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас досрочно проголосовал на выборах в Заксобрание региона. Об этом сообщает пресс-служба избиркома. Свой голос он отдал на участке № 2075, который находится в гимназии № 80. При этом руководитель воспользовался системой «Мобильный избиратель». Этот механизм даёт избирателям возможность проголосовать на любом участке в месте их нахождения. Об этом: Глава челябинского облизбиркома проголосовал через «Мобильный избиратель»

22:05 11.09.2020 Глава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: cikrf. rf

07:37 13.09.2020 В Алтайском крае, где сегодня, 13 сентября, выбирают трёх депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания, а также некоторых глав муниципалитетов и районных депутатов, по состоянию на 10:00 проголосовало 32 969 человек, явка составила 11,05%. Об этом: На 10:00 явка на выборах в Алтайском крае превысила 11%

07:37 13.09.2020 В Томской области в единый день голосования 13 сентября состоятся 27 избирательных кампаний разного уровня, в том числе томичи выберут депутатов городской думы. Читайте также: В Томске стартовали выборы в городскую думу

07:39 13.09.2020 Всего в Хакасии со 2 сентября приступили к работе 250 участковых избирательных комиссий в городах и районах. В том числе 13 сентября в республике пройдут выборы главы города Черногорска. Читайте также: В Хакасии выбирают мэра Черногорска

07:54 13.09.2020 За два дня досрочного голосования, 11 и 12 сентября, в Татарии проголосовали почти 50% избирателей. Явка на 18 часов 12 сентября составила 49,7%, сообщил накануне Единого дня голосования глава ЦИК РТАндрей Кондратьев. Читайте также: За два дня выборов в Татарии проголосовала почти половина избирателей

07:57 13.09.2020 В Ульяновской области выбирают депутатов городской думы Ульяновска, также идут довыборы в двух муниципалитетах. Читайте также: В Ульяновской области проходят 46 избирательных кампаний

07:58 13.09.2020 По данным ГАС «Выборы», явка на выборах депутатов думы города Томска VII созыва на 10:00 по местному времени составила 7,65%. Читайте подробнее: Известна явка на выборах в думу Томска на 10:00

08:00 13.09.2020 В Оренбурге в период досрочного голосования (2−12 сентября) явка на выборах депутатов в горсовета составила 10,6%. На избирательные участки пришли 44 892 человека, чтобы исполнить гражданский долг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме. Читайте также: В Оренбурге явка на досрочном голосовании составила 10,6%

08:02 13.09.2020 В единый день голосования 13 сентября 2020 года в Ленинградской области проходят очередные выборы губернатора на новый пятилетний срок. На высший должностной пост субъекта Федерации претендуют четыре кандидата от разных политических партий. Одновременно в регионе выбирают одного депутата Законодательного собрания и депутатов местных советов в семи районах и городе атомщиков Сосновый Бор. Об этом: В Ленинградской области избирают главу региона и местных депутатов

08:12 13.09.2020 В единый день голосования 13 сентября в Омской области проходят выборы в органы местного самоуправления. Это 419 избирательных кампаний, в результате которых подлежат замещению 4072 выборных должности. Подробности в материале: В Омской области проходят 419 избирательных кампаний Голосование. Омская область omskportal.ru

08:17 13.09.2020 В Пензенской области стартовал Единый день голосования по выборам губернатора, депутата Госдумы РФ по Лермонтовскому одномандатному округу №147, а также депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах. В Пензенской области зарегистрированы около 1,055 млн избирателей. Об этом: В Пензенской области выбирают губернатора и депутатов на довыборах

08:21 13.09.2020 Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков заявил, что 16 кандидатов сняты с муниципальных выборов через суд из-за выявленного наличия судимости.

08:22 13.09.2020 По данным ЦИК Пензенской области, явка в первый день досрочного голосования составила 22,85%. Данных по итогам двух дней выборов в регионе на утро 13 сентября нет. На избирательном участке. Пензенская область pnzreg.ru

08:22 13.09.2020 В Единый день голосования в Новгородской области проходят дополнительные выборы депутата Новгородской областной Думы. Также предстоит заместить около тысячи мандатов муниципальных депутатов. Читайте подробнее: В Новгородской области выбирают депутата облдумы и 949 муниципалов

08:31 13.09.2020 В Псковской области в единый день голосования 13 сентября проходят выборы главы Себежского района, депутатов районных Собраний, а также выборы в органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях. Читайте также: В Псковской области выбирают главу района и более тысячи местных депутатов На избирательном участке. Псковская область sobranie.pskov.ru

08:38 13.09.2020 В Пензенской области за время двухдневной работы избирательных участков зафиксировали нарушение закона в день тишины, 12 сентября. Житель Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. Читайте подробнее: Во время второго дня выборов в Пензенской области зафиксировали нарушение

08:41 13.09.2020 В единый день голосования 13 сентября 2020 года в 12 муниципальных районах Республики Карелия проходят повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и выборы глав поселений. Об этом: В Карелии выбирают местных депутатов и глав поселений

08:43 13.09.2020 В Иркутской области, где сегодня, 13 сентября, проходят досрочные выборы губернатора, по состоянию на 12:00 местного времени явка составила 20,3%. Как сообщает областной избирком, в общей сложности проголосовали уже 378 104 человека. Читайте также: На 12:00 явка в Приангарье составляет 20,3%

08:50 13.09.2020 На выборах депутатов в Новосибирской области за первые два дня, 11 и 12 сентября, проголосовали 280 тысяч новосибирцев. Это более 13% от всего числа жителей региона, которые могут отдать свой голос, уточнили в региональном избиркоме. Подробности в материале: На новосибирских выборах за два дня проголосовали 13% избирателей

08:58 13.09.2020 На выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное), проголосовали 303 337 новосибирцев, учитывая тех, кто проголосовал досрочно 11 и 12 сентября. Явка к этому времени составила 14,08%, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Явка избирателей на выборах новосибирских депутатов к 10:00 составила 14%

09:02 13.09.2020 Дума Югры 13 сентября 2020 года в 12:00 по местному времени (10:00 мск) изберёт губернатора Хаты-Мансийского округа. Президент России Владимир Путин представил парламентариям три кандидатуры на пост высшего должностного лица региона. Это действующий губернатор ХМАО Наталья Комарова, а также депутаты думы ХМАО Михаил Сердюк и Алексей Савинцев. Инаугурация избранного губернатора Югры пройдёт в 15:00 по местному времени (13:00 мск) в культурном центре «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. Также сегодня станет известно имя сенатора от губернатора ХМАО.

09:09 13.09.2020 О ходе голосования в Заксобрание ЯНАО седьмого созыва на 10:00 по местному времени (08:00 мск). Инфографика избиркома ЯНАО.

09:11 13.09.2020 Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков заявил, что в Чувашии за два дня досрочного голосования «в некоторых муниципалитетах проголосовало более половины избирателей», в целом по республике явка составила 35,49%. Подробности в материале: В Чувашии явка на досрочном голосовании составила 35,5%

09:18 13.09.2020 В Саратовской области в единый день голосования 13 сентября проходят дополнительные выборы депутатов Саратовской областной думы, депутатов Саратовской городской думы, а также довыборы в представительные органы городских и сельских поселений в Аткарском, Краснокутском, Пугачевском, Балашовском, Краснопартизанском, Марксовском и Романовском муниципальных районах. Всего по области подлежит замещению 17 депутатских мандатов, в том числе три мандата депутата Саратовской областной думы и четыре мандата Саратовской городской думы. Читайте подробнее: В Саратовской области проходят довыборы депутатов

09:18 13.09.2020 В Челябинской области явка на 10:00 по местному времени составила 19,24%. Об этом сообщает облизбирком. Всего в голосовании приняли участие 500 550 человек. Действует 2321 участок. Все они работают в штатном режиме. Подробности в материале: В Челябинской области проголосовали уже 19,24% избирателей

09:19 13.09.2020 В Пермском крае средняя явка избирателей на губернаторских выборах по состоянию на 10:00 по местному времени (08:00 мск), включая результаты досрочного голосования 11 и 12 сентября, составляет 24,5%. На избирательные участки пришли 488 669 человек, чтобы выразить свою гражданскую позицию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме. Читайте подробнее: В Прикамье на утро 13 сентября явка избирателей составила 24,5% Голосование. Пермский край zsperm.ru

09:21 13.09.2020 На выборах в Заксобрание ЯНАО седьмого созыва проголосовали к 10:00 по местному времени (08:00 мск) 127 137 избирателей или 34,88% от общего числа. Традиционно активно сельское население региона. В лидерах по голосованию избиратели Красноселькупского района (63,21% от общего числа избирателей), Ямальского района (60,87%). Среди городов лидирует Салехард — 42,12% от общего числа избирателей и Губкинский — 38,88%. Самым пассивным в голосовании за кандидатов в региональный парламент оказался город Муравленко с 24,98% проголосовавших к указанному времени. Об этом: На Ямале проголосовали уже около 35% избирателей Голосование. ЯНАО yamal-nenetsk.izbirkom.ru

09:25 13.09.2020 В Свердловской области к 10:00 13 сентября на выборах проголосовали уже 12 012 человек. Об этом сообщает облизбирком. В процентном соотношении явка составила 6,47%. На довыборы в Заксобрание пришли 7552 избирателя или 6,22%. Читайте подробнее: В Свердловской области проголосовали 6,47% избирателей

09:28 13.09.2020 В Чебоксарах и Новочебоксарске свой выбор за два дня сделали около 27% избирателей.

09:28 13.09.2020 В Чувашии лидером по активности избирателей по итогам двух дней досрочного голосования стал Яльчикский район, где проголосовало 69% избирателей. Читайте подробнее: В Чувашии названы районы-лидеры по явке на досрочном голосовании

09:30 13.09.2020 В Чечне стартовал завершающий день голосования на выборах в представительные органы муниципальных образований, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года. В республике в 08:00 открылись все избирательные участки в муниципалитетах, где проходят выборы. Всего их 21, сообщили 13 сентября в центризбиркоме субъекта. Читайте также: В Чечне открылся 21 избирательный участок Голосование. Чечня chechen.izbirkom.ru

09:32 13.09.2020 В Свердловской области на избирательных участках можно сделать прививки от гриппа. Об этом сообщает облизбирком. Такая возможность есть у избирателей в 11 территориях, в которых проходят выборы. Минздрав региона поддержал инициативу комиссии, и к концу недели вакцина была доставлена на места. Избиратели с удовольствием пользуются такой бесплатной возможностью, отмечает глава комиссии Владимир Русинов. Читайте также: На Среднем Урале избиратели могут сделать прививки от гриппа

09:36 13.09.2020 В единый день голосования 13 сентября в Волгоградской области проходят 55 избирательных кампаний. Участие в выборах смогут принять более 269 тысяч избирателей. Об этом: В Волгоградской области проходят 55 избирательных кампаний

09:38 13.09.2020 190 избирательных участков открылись 13 сентября, в единый день голосования, в Севастополе. Горожане выбирают губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Отметим, что голосование в этом году длится три дня — жители Севастополя имели возможность принять участие в выборах 11 и 12 сентября. По теме: Севастополь выбирает губернатора Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев на избирательном участке sev.gov.ru

09:38 13.09.2020 Выборы депутатов Рязанской областной думы седьмого созыва начались 13 сентября в Рязанской области. Кроме того, в регионе проходят 32 муниципальные кампании. По теме: В Рязанской области выбирают депутатов региональной думы

09:39 13.09.2020 Основной день голосования начался в Брянской области, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM. Жители выбирают главу региона. Открыты 1088 избирательных участков. Об этом: В Брянской области проходят выборы губернатора

09:40 13.09.2020 Основной день голосования на выборах депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва начался в регионе. Избирателей ждут на 1242 участках. По теме: В Белгородской области избирают региональный парламент

09:41 13.09.2020 Более 900 избирательных участков открылись в Тамбовской области в единый день голосования 13 сентября. В регионе проходит 17 избирательных кампаний. По теме: В Тамбовской области выбирают губернатора На избирательном участке. Тамбовская область tambovoblduma.ru

09:42 13.09.2020 Более 2,7 тыс. избирательных участков открылись в 08:00 13 сентября в единый день голосования в Краснодарском крае. В регионе проходит 79 избирательных кампаний различных уровней, в том числе глав сельских поселений и депутатов. Об этом: На Кубани стартовал единый день голосования

09:43 13.09.2020 Избирательные участки в Ивановской области открылись в 08:00 в единый день голосования 13 сентября. По теме: В Ивановской области проходит 115 избирательных кампаний

09:44 13.09.2020 В единый день голосования 13 сентября на 728 избирательных участках Калужской области на территории 24 муниципальных районов и двух городских округов — Калуга и Обнинск — с 8:00 начались выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом подробнее: На 728 калужских избирательных участках стартовал единый день голосования

09:45 13.09.2020 1735 избирательных участков открылись в Воронежской области в единый день голосования 13 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всего в регионе проходит более 460 избирательных кампаний, будет распределено 3914 мандатов, на них претендуют 6857 кандидатов. Подробнее: В Воронежской области открылись все избирательные участки На участке для голосования. Воронеж govvrn.ru

09:46 13.09.2020 154 избирательных участка открылись в Орловской области в 08:00 13 сентября, в единый день голосования, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме. По теме: В Орловской области открылось 154 избирательных участка

09:46 13.09.2020 В Новотроицке Оренбургской области утром 13 сентября на избирательные участки пришлось вызывать сотрудников полиции. Поступила жалоба на то, что пожилых граждан на избирательные участки пытаются привлечь с помощью сомнительной лотереи, сообщает портал Новотроицк.РФ. Подробности в материале: В Оренбуржье на выборах пытались провести сомнительную лотерею

09:47 13.09.2020 Единый день голосования стартовал в Смоленской области 13 сентября, сообщает ИА REGNUM. В 08:00 открылись более 780 участков для голосования. Один временный участок организован на базе Смоленской областной клинической больницы. В списки избирателей включены 759 167 человек. По теме: В Смоленской области стартовал единый день голосования На избирательном участке. Смоленская область smolensk.izbirkom.ru

09:47 13.09.2020 Явка избирателей на выборах депутатов горсовета Новосибирска к 12:00 (время местное) составила 10,54%. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Новосибирской области. Подробности в материале: Названа явка избирателей на выборах депутатов горсовета Новосибирска

09:50 13.09.2020 На выборах в Калужской области за два дня досрочного голосования на избирательных участках проголосовали порядка 23% избирателей. Наиболее активны жители Хвастовичского и Жиздринского районов, где проголосовали почти 50%, включенных в списки избирателей. В Медынском, Износковском, Мосальском районах явка составила более 40%. Менее активны избиратели в Калуге и Обнинске, где явка немного меньше 20% Об этом: В Калужской области за два дня проголосовали 23% избирателей Голосование. Калужская область zskaluga.ru

09:57 13.09.2020 В Марий Эл в единый день голосования 13 сентября проходят повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По их итогам подлежат замещению семь мандатов в шести муниципальных образованиях. В том числе должны быть замещены два депутатских мандата в горсобрание Йошкар-Олы и один мандат в горсобрание Волжска. Об этом: В Марий Эл проходят повторные выборы в шести муниципальных образованиях

09:58 13.09.2020 В Москве проходят дополнительные выборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. Читайте также: В двух районах Москвы открылись 30 избирательных участков

09:59 13.09.2020 В Северной Осетии стартовал завершающий день выборов, назначенных в единый день голосования 13 сентября. В трех районах республики — Пригородном, Алагирском и Ирафском — проходят выборы глав сельских поселений, сообщили в центризбиркоме республики. Жителям станицы Архонской, Мизурского, Майрамадагского и Среднеурухского сельских поселений предстоит выбрать руководителей на пятилетний срок. Читайте также: В Северной Осетии проходят пять избирательных кампаний

09:59 13.09.2020 В Курганской области к 10:00 по местному времени (08:00 мск) в выборах депутатов региональной думы приняли участие 18,67% от общего числа избирателей. Об этом на брифинге 13 сентября сообщил председатель избиркома Зауралья Валерий Самокрутов. В голосовании лидирует Альменевский район, где гражданский долг к указанному времени исполнили около 30% от общего числа избирателей. Валерий Самокрутов отметил пассивность избирателей Кургана, Шадринска и Кетовского района. Валерий Самокрутов kurgan.izbirkom.ru

10:00 13.09.2020 В Ингушетии 13 сентября дан старт последнему дню голосования за депутатов в орган самоуправления второго по численности населения города республики — Сунжи. Ровно в восемь часов утра по московскому времени открыли свои двери для избирателей девять избирательных участков города, сообщили в пресс-службе центризбиркома субъекта. Читайте также: В Ингушетии проходят выборы депутатов горсовета Сунжи

10:01 13.09.2020 Явка избирателей Ленинградской области за два дня досрочного голосования, 11−12 сентября, составила 28,29%. Об этом сообщил журналистам глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский. Подробности в материале: В Ленобласти досрочно проголосовали более 28% избирателей

10:01 13.09.2020 Жители Ямала выбирают депутатов окружного Законодательного собрания. Фото избиркома ЯНАО.

10:02 13.09.2020 Явка избирателей в единый день голосования 13 сентября на досрочных выборах губернатора Камчатского края на 18:00 по местному времени (09:00 мск) превысила 35%. Об этом: На Камчатке на выборах губернатора на 18:00 проголосовали 35,5% избирателей Подсчёт избирательных бюллетеней. Камчатский край kamchatka_krai.izbirkom.ru

10:02 13.09.2020 Явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области к 12:00 (время местное) составила 16,93%. Таковы данные регионального избиркома. Подробности в материале: Явка на выборах новосибирских депутатов к 12:00 не превысила 17%

10:04 13.09.2020 Здание дома культуры, в котором действовал избирательный участок, сгорело в ночь на 13 сентября в Воробьёвском районе Воронежской области. Читайте подробнее: В Воронежской области сгорел избирательный участок

10:05 13.09.2020 Не все зарегистрировавшиеся для участия в онлайн-голосовании в Москве получили доступ к бюллетеню. Об этом: В Москве 4445 избирателей проголосовали онлайн

10:11 13.09.2020 По состоянию на 12:00 по местному времени явка на выборах депутатов думы города Томска VII созыва составила 9,62%. Читайте подробнее: Явка на выборах в гордуму Томска превысила 9%

10:14 13.09.2020 В Карачаево-Черкесии сегодня, 13 сентября, проходит заключительный день голосования по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований республики. Ровно в 08:00 открылись все 93 избирательных участка. Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил, сообщили в центризбиркоме республики. Об этом: В Карачаево-Черкесии выбирают депутатов местных советов На избирательном участке. Карачаево-Черкесия karachaev-cherkess.izbirkom.ru

10:15 13.09.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 78 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Основные очаги заражения на 13 сентября: Сургут — 19 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 14; Октябрьский район — 9. Всего с начала пандемии в Югре на 13 сентября зарегистрированы 20 583 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 19 761 человек, 177 пациентов с COVID-19 скончались. Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 13 сентября составляет 1,03. Читайте также: В Югре за сутки выявили 78 заражений коронавирусом

10:32 13.09.2020 В Татарии во время проходящих выборов за два дня голосования, 11 и 12 сентября, нарушений на избирательных участках не зафиксировано. Читайте подробнее: В Татарии в дни досрочного голосования нарушений не выявлено На избирательном участке. Татария tatarstan.ru

10:36 13.09.2020 В Московской области более 160 тыс. человек проголосовали досрочно на выборах, сообщили 13 сентября в телеграм-канале Мособлизбиркома. Досрочное голосование в регионе проходило 11 и 12 сентября в участковых избиркомах семи территорий, где выбирали составы Совета депутатов. «По предварительным данным, явка за этот период составила 17,12%, или 161 353 человека», — рассказали в избирательной комиссии Подмосковья. Подробности в материале: В Подмосковье явка на досрочное голосование превысила 17% Голосование на придомовом избирательном участке. Московская область izbirkommo.ru

10:41 13.09.2020 В Пермском крае проводится проверка по факту информации, появившейся в соцсети, о сомнительной лотерее на выборах губернатора. Пользователь от имени Пермского порохового завода заявил о розыгрыше призов за селфи с избирательного участка. Работник завода должен сфотографироваться с незаполненным бюллетенем и быть при этом без маски, чтобы организатор конкурса мог идентифицировать личность участника, сообщает business-class.su. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме, члены избирательной комиссии мониторят соцсети и проверяют всю подозрительную информацию, которая относится к выборам в регионе. Так, сведения о лотерее проверит прокуратура, куда направлен запрос. Ряд запросов направлен в полицию. Например, по поводу принуждения к голосованию студентов колледжей: химико-технологического, предпринимательства и педагогического. Информация об этом также появилась в соцсетях. Об этом: В Прикамье проверяют факты принуждения к голосованию и сомнительную лотерею

10:46 13.09.2020 33,9% избирателей Севастополя приняли участие в выборах губернатора за 11−12 сентября. Об этом на брифинге 13 сентября сообщил председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко. Об этом: В Севастополе проголосовали более трети избирателей

10:47 13.09.2020 Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова заявила, что ЦИК не получала жалоб по поводу придомового голосования. Читайте подробнее: Памфилова: жалобы по поводу придомового голосования в ЦИК не поступали

10:47 13.09.2020 На выборах губернатора Ростовской области досрочно проголосовали более 800 тыс. избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона. Об этом: На выборах ростовского губернатора досрочно проголосовали 26% избирателей

10:49 13.09.2020 В Еврейской автономной области в единый день голосования 13 сентября на досрочных выборах губернатора фиксируется рекордная явка избирателей. Читайте подробнее: В ЕАО на выборах губернатора фиксируется рекордная явка избирателей Избирательный участок. Еврейская автономная область jewish_aut.izbirkom.ru

10:53 13.09.2020 Сегодня, 13 сентября, в единый день голосования, члены Общественной палаты города Барнаула продолжили объезд избирательных участков в качестве общественных наблюдателей на довыборах депутата Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) по одномандатному избирательному округу №26. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии со ссылкой на слова председателя Общественной палаты Владимира Лопаткина, мобильная группа общественных наблюдателей за неделю посетила все избирательные участки и не по одному разу. Замечаний к работе участков практически не было. Помещения для голосования оформлены надлежащим образом, все противоэпидемические меры соблюдаются. Подробности в материале: Барнаульцев призвали «проявить политическую сознательность»

10:54 13.09.2020 24,39% избирателей приняли участие в голосовании на выборах губернатора Смоленской области на 10:00 13 сентября, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме. Читайте подробнее: В Смоленской области на 10:00 проголосовали почти 25% избирателей

10:57 13.09.2020 На выборах губернатора Ленинградской области к 10:00 мск в воскресенье, 13 сентября, свои голоса отдали почти 36% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона. Цифра дана с учетом досрочного голосования, которое, по новым правилам, проводили 11 и 12 сентября. Об этом: На выборах губернатора Ленобласти проголосовали более трети избирателей

10:58 13.09.2020 В Иркутской области, где сегодня, 13 сентября, проходят досрочные выборы губернатора, по состоянию на 15:00 местного времени явка составила 25,95%. Читайте также: На 15:00 явка в Приангарье составляет 25,95% Участок для голосования. Иркутская область irkutsk.izbirkom.ru

11:01 13.09.2020 На Камчатке завершился единый день голосования. 13 сентября в 20:00 по местному времени (11:00 мск) все избирательные участки закрылись, начался подсчёт голосов. Читайте также: На Камчатке завершился единый день голосования, начался подсчёт голосов

11:05 13.09.2020 В целом по Ульяновску на 10 часов явка составила 10,35%. Отметим, в 2015 году на выборах в гордуму за два часа свой выбор сделали 4,64% избирателей. Читайте подробнее: В Ульяновске на выборах в гордуму к 10 часам явка составила 10,35% Голосование. Ульяновская область ulyanovsk.izbirkom.ru

11:07 13.09.2020 16,9% избирателей приняли участие в голосовании на выборах депутатов горсовета Орла, по данным на 10:00 13 сентября, сообщили ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии. Подробности в материале: На муниципальных выборах в Орле проголосовали почти 17% избирателей

11:09 13.09.2020 В Оренбурге на выборах депутатов горсовета выявлены нарушения на участковой избирательной комиссии № 1071, расположенной в школе № 64. Недействительными признано 387 избирательных бюллетеней, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге». Подробности в материале: В Оренбурге на выборах признали недействительной ещё одну партию бюллетеней

11:09 13.09.2020 Голосование на выборах губернатора. Иркутская область, г. Братск, улица Гагарина, д. 49. Цитата из видео nashvybor2020.ru.

11:11 13.09.2020 Магаданская область, УИК №10. г. Магадан, Октябрьская улица, д. 15. Выборы губернатора, под счёт голосов. Цитата из видео nashvybor2020.ru.

11:13 13.09.2020 Более 46% составила явка избирателей на выборах на территории Краснодарского края за 11 и 12 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Читайте подробнее: На Кубани досрочно проголосовали 46% избирателей

11:16 13.09.2020 По итогам первых двух дней голосования в Пензенской области явка избирателей на выборах губернатора составила 41,18%, проголосовали 433,6 тыс. человек. Кроме этого, в регионе проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу, где по итогам двух дней голосования явка составила 34,38%. Об этом: В Пензенской области проголосовали более 40% избирателей

11:16 13.09.2020 Новосибирская область, г. Новосибирск, Выборная улица, д. 120. Выборы депутатов Законодательного собрания региона и горсовета Новосибирска. Цитата из видео nashvybor2020.ru.

11:17 13.09.2020 На избирательных участках в Татарии во время трехдневного голосования впервые в роли наблюдателей работают блогеры. Ими снято большое количество видеоматериала. В связи с этим необходимо создать специальный штаб для анализа собранной информации. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Читайте подробнее: В Татарии создадут штаб для анализа информации, собранной блогерами

11:18 13.09.2020 Чувашия на выборах главы республики показывает «хороший результат» по явке. Об этом заявил глава ЦИК республики Александр Цветков. Об этом: Явка на выборах главы Чувашии к 10 часам превысила 40%

11:21 13.09.2020 В Пермском крае 13 сентября по состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) явка избирателей составила 26,82% (535 308 человек), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме. Читайте подробнее: В Прикамье явка избирателей выросла почти до 27%

11:25 13.09.2020 Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что по состоянию к 11:00 по московскому времени на избирательных участках в 83 субъектах Федерации реально присутствовали более 150 тысяч наблюдателей, кроме того, на участках работают 55 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, которые обладают всеми правами наблюдателей. Читайте подробнее: Памфилова назвала число наблюдателей на избирательных участках В ЦИК России cikrf.ru

11:29 13.09.2020 Ход голосования за кандидатов в депутаты в Законодательное собрание ЯНАО на 12:00 по местному времени (10:00 мск). Инфографика избиркома ЯНАО.

11:29 13.09.2020 В Оренбурге на 12:00 по местному времени (10:00 мск) 13 сентября явка избирателей на выборах депутатов горсовета составила 2,83%. За четыре часа с момента открытия избирательных участков свою гражданскую позицию выразили 11 937 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме. С учётом досрочного голосования средняя явка в городе составила 13,34%. Подробности в материале: В Оренбурге явка на выборах депутатов за четыре часа составила 2,83%

11:31 13.09.2020 В Челябинской области явка на выборы составила к 12:00 по местному времени 22,64%. Такие данные приводит облизбирком Всего в голосовании приняли участие уже 588 863 человек. На Южном Урале открыт 2321 участок. Все они работают в штатном режиме. Подробности в материале: В Челябинской области к 12:00 проголосовали 22,64% избирателей

11:31 13.09.2020 В Чувашии на выборах главы республики лидерами по явке остаются три района, где свой гражданский долг выполнили более 70% избирателей. В Чебоксарах проголосовало 30% избирателей. Об этом: В трёх районах Чувашии к 10 часам явка превысила 70%

11:31 13.09.2020 В Чувашии заявления о голосовании по месту нахождения подали более 8 тыс. человек.

11:35 13.09.2020 В Москве заявления о голосовании на цифровых участках подали 763 чувашских избирателя. Они смогут прибыть 13 сентября на выбранный участок и принять участие в выборах главы республики с помощью электронного бюллетеня.

11:36 13.09.2020 Явка на выборах губернатора Ростовской области, по данным на 10:00 мск 13 сентября, составила 27,55%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме. Читайте также: В Ростовской области явка избирателей на 10:00 составила 27,55% Голосование. Ростовская область rostov.izbirkom.ru

11:39 13.09.2020 В Ульяновской области за общественным порядком во время проведения выборов следят более 1000 сотрудников органов внутренних дел, а также представители добровольных народных дружин.

11:39 13.09.2020 В Свердловской области на выборы пришли уже 10,23% избирателей. Такие данные на 12:00 по местному времени приводит облизбирком. Всего на участки пришли 18 988 граждан. В довыборах депутата Заксобрания приняли участие уже 10,16% избирателей или 12 832 человека. Читайте также: В Свердловской области на 12:00 явка составила 10,23%

11:42 13.09.2020 На Ямале к полудню на выборах в Заксобрание ЯНАО 13 сентября проголосовали 134 278 человек, или 36,79%. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома. В лидерах по голосованию по-прежнему сельские территории автономного округа. В Красноселькупском районе уже проголосовали 66,48% от общего числа избирателей, в Ямальском — 62,11%, В Тазовском районе — 51,73%. Среди городов ЯНАО по явке лидирует Салехард с 43,81%. Низкая активность избирателей наблюдается в Муравленко — 27,01%, и в Ноябрьске — 26,86%. Читайте подробнее: На Ямале к полудню в выборах приняли участие почти 37% избирателей

11:42 13.09.2020 Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) в ходе сессии сегодня, 13 сентября, избрали губернатором на ближайшие пять лет временно исполняющего обязанности главы округа Юрия Бездудного. Читайте подробнее: В Ненецком АО депутаты заксобрания избрали губернатора

11:45 13.09.2020 Самая высокая явка на выборах депутатов региональных парламентов зарегистрирована в Белгородской области. Об этом 13 сентября заявили в Центральной избирательной комиссии РФ. Читайте также: ЦИК РФ: в Белгородской области высокая явка

11:53 13.09.2020 Выборы в Белгородской области, г. Старый Оскол, микрорайон Восточный, д. 51

11:53 13.09.2020 В Курганской области к 12:00 (10:00 мск) в выборах приняли участие 21,95% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома. Об этом: В Курганской области к полудню проголосовали свыше 21% избирателей

11:53 13.09.2020 Спикер новосибирского областного парламента Андрей Шимкив проголосовал сегодня, 13 сентября, по месту жительства — на избирательном участке №1331 в городе Бердске. «Главное, что выборы у нас конкурентные — на 38 одномандатных округов претендуют 172 кандидата, участвуют семь политических партий, в том числе новые, — отметил Шимкив. — Да, конкуренция большая, но, я бы сказал, честная. Есть, конечно, какие-то отдельные моменты, но я бы их отнёс больше к политической борьбе, а это факт неизбежный». Читайте также: Спикер новосибирского Заксобрания назвал выборы конкурентными

11:54 13.09.2020 Врио Главы Чувашии Олег Николаевпринял участие в голосовании на выборах главы республики, а также депутатов Чебоксарского районного собрания седьмого созыва.

11:58 13.09.2020 На избирательном участке в Яльчикском районе Чувашии. Фото: cap.ru

12:00 13.09.2020 Почти 35,2% составила явка избирателей на выборы в Севастополе на 10:00 13 сентября, данные приводит горизбирком. Читайте также: Явка в Севастополе на 10:00 превысила явку на выборах в 2017 году

12:02 13.09.2020 На выборах в Калужской области на 10:00 проголосовали 24% избирателей. Областная избирательная комиссия ожидает активность избирателей в период до 15:00. Читайте также: В Калужской области на 10:00 проголосовали 24% избирателей

12:07 13.09.2020 48,99% процентов избирателей проголосовали в Краснодарском крае к 10:00 13 сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона. Об этом: 48,9% избирателей Кубани проголосовали к 10:00 На избирательном участке. Краснодарский край ikkk.ru

12:11 13.09.2020 В Тюменской области явка на выборы на 12:00 по местному времени (10:00 мск) с учётом досрочного голосования составила 12,91% или 80 тыс. 256 человек. Об этом сообщил на брифинге председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. Досрочно проголосовали 24 тыс. 472 человека или 3,94% от общего количества избирателей. Явка на дополнительные выборы депутата облдумы по 17-му избирательному округу, который расположен в Центральном административном округе Тюмени, — 4,94%. Подробности в материале: В Тюменской области к полудню проголосовали 13% избирателей

12:11 13.09.2020 Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России. Об этом: В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»

12:17 13.09.2020 В Югре депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа 13 сентября 2020 года переизбрали губернатором региона Наталью Комарову. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы автономного округа. Читайте также: Губернатором Югры вновь избрали Наталью Комарову Наталья Комарова admhmao.ru

12:21 13.09.2020 29,69% избирателей приняли участие в голосовании на выборах в Воронежской области за период 11−12 сентября. Об этом сообщила на брифинге 13 сентября заместитель председателя облизбиркома Наталья Репченко. Читайте также: В Воронежской области досрочно проголосовали 29,7%

12:21 13.09.2020 В Оренбургской области на 12:00 по местному времени (10:00 мск) явка на выборах депутатов составила 11,4% (более 174 тысяч избирателей). Такие данные сообщает региональное отделение «Единой России», ориентируясь на сведения, полученные от своих наблюдателей. Читайте также: В Оренбуржье к полудню 13 сентября явка составила 11,4%

12:28 13.09.2020 Сообщения о возможных нарушениях на выборах в Краснодарском крае обсуждались на заседании ЦИК России 13 сентября. В частности, поступило сообщение о возможном вбросе. Об этом: В Краснодарском крае прокомментировали информацию о вбросах

12:32 13.09.2020 Данные по явке на 10:00 опубликовали в избирательной комиссии Белгородской области. В голосовании приняли участие 41,93% избирателей. Читайте также: В Белгородской области на 10:00 проголосовали 41,93% избирателей Выборы. Белгородская область belduma.ru

12:32 13.09.2020 В Алтайском крае обнародованы данные по явке на выборах. По состоянию на 15:00 местного времени со своим выбором определились 17,14% избирателей, проголосовало 51 157 человек. Об этом: На 15:00 явка в Алтайском крае составила 17,14%