Вашингтон, 10 сентября, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Украина должна обеспечить «независимость» своих антикоррупционных органов для того, чтобы получить очередной кредит от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс 10 сентября во время брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

«Поддержка независимости и целостности НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. — ИА REGNUM), Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда — это ключ к структурным реформам и началу более быстрого и справедливого роста, а также предварительное условие действующей программы поддержки МВФ», — рассказал он.

Райс добавил, что в данный момент между Украиной и МВФ идут переговоры, касающиеся программы кредитования stand-by.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал незаконным назначение на должность главы НАБУ Артёма Сытника. В свою очередь Сытник отказался признавать решение украинского суда и продолжил исполнение своих обязанностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с попыткой убрать главу НАБУ послы стран «Большой семёрки» срочно провели встречу с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.