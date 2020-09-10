Лондон, 10 сентября, 2020, 22:01 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжили падение 10 сентября, нефть Brent не смогла удержаться выше отметки $40 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтедобыча

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на 90 центов (2,21%), до $39,89 за баррель. Марка находится на промежуточном минимуме сессии.

Октябрьские фьючерсы WTI также опустились до сессионного минимума — марка упала в цене на 97 центов (2,55%), до $37,08 за баррель.

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