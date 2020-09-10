Киев, 10 сентября, 2020, 22:03 — ИА Регнум. В Киевской области в элитном посёлке Конча-Заспа возле резиденции президента Украины Владимира Зеленского проходит митинг против «капитуляции», сообщило 10 сентября издание Strana.ua.

Mvs.gov.ua Боевики украинских националистических формирований

По словам журналистов, представители радикальных группировок написали слово «импичмент» на заборе резиденции.

Координатор движения «Нет капитуляции» Юрий Гудименко заявил о том, что режим Зеленского является «вражеским» и должен быть уничтожен.

«В риторике всех политических партий должны остаться три слова, которые будут характеризовать Зеленского: импичмент, отставка и суд», — добавил он.

Напомним, ранее украинская сторона сорвала инспекцию позиций ВСУ в районе посёлка Шумы. Представители ДНР и наблюдатели ОБСЕ должны были проверить, как украинские силовики уничтожили укрепления, созданные вопреки существующим договорённостям.