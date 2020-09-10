Москва, 10 сентября, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Советник главы Минздрава РФ Сергей Глаголев предложил ввести обязательное условие в виде вакцинации от коронавируса для тех, кто путешествует за пределами России.

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В ходе брифинга он объяснил необходимость предложенной им меры тем, что «тесты ПЦР и тест антител гарантируют отсутствие заболевания у пациента на достаточно ограниченный период времени».

Глаголев предложил ввести «международные схемы вакцинации» или ввести требование получения «свидетельств о перенесённом заболевании, подтверждённых антителами или определённых данными о клеточном иммунитете».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России началась третья фаза клинических исследований «Спутник V» — отечественной вакцины от COVID-19.