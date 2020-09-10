Барселона, Испания, 10 сентября, 2020, 21:42 — ИА Регнум. «Барселона» продолжила переговоры по переходу нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, он является главной целью «каталонцев» на текущее трансферное окно.

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

Согласно информации TyC Sports, агент аргентинца отправился в Барселону для обсуждения с каталонским клубом условий контрактного соглашения. «Интер» требует 11 миллионов евро в качестве компенсации за переход футболиста.

В минувшем сезоне 23-летний нападающий набрал 28 (21+7) очков по системе «гол+пас», проведя за основную команду «Интера» 49 матчей.