Ватикан, 10 сентября, 2020, 21:40 — ИА Регнум. Границы стран должны быть «окнами принятия, а не барьерами разделения», заявил в четверг, 10 сентября, на встрече с мэрами приморских городов южной Италии папа римский Франциск.

Long Thiên Папа Франциск I

Пандемия коронавируса напомнила миру о взаимозависимости людей, соответствующим образом нужно относиться и к проблеме миграции, сказал папа.

Никто не может оставаться равнодушным к человеческим трагедиям, нельзя мириться с гибелью в море людей, плывущих к Европе с надеждой, считает глава католической Церкви.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.