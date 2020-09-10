Лос-Анджелес, США, 10 сентября, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Актёр Робби Амелл заявил, что он готов вернуться к роли Огненного Шторма (Ронни Рэймонда) в телевселенную «Стрелы» (Arrowverse). Интервью с ним было опубликовано 10 сентября на портале Screen Rant.

Heroes & Villains Робби Амелл

Амелл сказал, что он он с удовольствием вернулся бы в шоу в случае, если ему будет предоставлена такая возможность, но только если это не скажется на других людях, которые снимаются в сериалах.

«Я никогда не хотел быть парнем, который снимается в паре серий и крадет время у других людей, которые это заслужили», — сказал Амелл.

Он отметил, что до сих пор поддерживает отношения с участниками проекта. Актёр добавил, что хотел бы вернуться, но не знает, «когда и как». Амелл также подчеркнул, что в возвращении его персонажа должен быть смысл.

Arrowverse — вселенная, созданная телеканалом The CW, её частью являются такие шоу, как «Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня», «Супергёрл», «Бэтвумен», «Чёрная Молния», «Виксен» и «Борцы за свободу: Луч». Робби Амелл периодически появлялся в образе Ронни Рэймонда в сериале «Флэш» в период с 2014 по 2018 годы.