Челябинск, 10 сентября, 2020, 20:46 — ИА Регнум. В Челябинске осуждён бывший замначальника исправительной колонии №2. Его признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщает региональное управление СКР.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Следствие и суд выяснили, что преступления совершались в 2016—2018 годах. Якобы этот гражданин получил более 500 тыс. рублей от представителей заключённых в обмен на облегчение им режима. В частности, осуждённым давались возможности пользоваться оргтехникой, сотовой связью и другими предметами запрещёнными к использованию.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Суд назначил ему 3 года 6 месяцев в колонии строгого режима и штраф на сумму 1.5 млн.рублей.