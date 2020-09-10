Москва, 10 сентября, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир путин может посетить Нижний Новгороде в период празднования 800-летнего юбилея города. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Нижний Новгород

«Президент достаточно часто бывает в Нижнем Новгороде, я не сомневаюсь, что юбилей города станет хорошим поводом для очередного приезда президента», — цитирует Пескова«Интерфакс-Поволжье». Пресс-секретарь президента выразил надежду, что к тому моменту все вернутся к обычным условиям жизни и работы.

Напомним, 800-летний юбилей Нижнего Новгорода будет отмечаться в августе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий визит Путина в Нижний Новгород состоялся в октябре 2019 года. Президент находился в регионе в дни проведения форума «Россия — спортивная держава». Он принял участие в пленарном заседании, а также провел заседание президентского Совета по физической культуре и спорту.

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