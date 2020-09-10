Белград, 10 сентября, 2020, 20:57 — ИА Регнум. 10 сентября на встрече с послами государств Вышеградской группы в Белграде президент Сербии Александр Вучич заявил, что экономическое соглашение, заключённое во время его визита в Вашингтон 6−7 сентября, приведёт к процветанию экономики Сербии.

Predsednik.rs Александр Вучич и Дональд Трамп

Президент Сербии также проинформировал своих собеседников о наиболее важных пунктах Вашингтонского соглашения, таких как реализация инициативы мини-Шенгенского соглашения и открытие офиса Международной финансовой корпорации развития (DFC) в Белграде. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Вучич встретился с послами Чешской Республики Томашем Кухту, Словацкой Республики Федором Росоху, венгерским Атиллой Пинтером и послом Польши Рафалом Перлом, проинформировав их также о ходе переговоров в Брюсселе и подчеркнув, что роль ЕС в посредничестве в рамках диалога между Белградом и Приштиной является ключевой, а также что Сербия готова активно участвовать в продолжении переговоров.

«Соглашение в Вашингтоне было достигнуто с целью нормализации экономических отношений с Приштиной, что должно привести к экономическому процветанию Сербии, а также к улучшению жизни сербского и албанского населения», — отметил Вучич, добавив, что Сербия «будет вести диалог с Приштиной добросовестно и с ожиданием того, что его конечным результатом станет устойчивое и взаимоприемлемое соглашение».

Он отметил, что членство Сербии в Европейском союзе остается стратегической целью и долгосрочным обязательством Сербии.

«Мы благодарны за всестороннюю поддержку, которую мы получаем в процессе европейской интеграции от государств-членов Вышеградской группы, чей опыт мы считаем бесценным», — указал Вучич.

Он отметил, что Сербия особенно ценит подход Вышеградской группы к Западным Балканам, учитывая, что эта тема для четвёрки стран является одной из приоритетных, несмотря на другие важные проблемы, с которыми сталкивается Европа сегодня.