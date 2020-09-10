Киев, 10 сентября, 2020, 20:31 — ИА Регнум. Украина в оценке нынешних событий в Белоруссии «разделяет позицию ЕС», заявил 10 сентября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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Об этом Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лая.

По словам украинского дипломата, ситуация в Белоруссии стала одной из главных тем для обсуждения. Вместе с тем Кулеба подчеркнул, что любые сравнения ситуации в Белоруссии и Украине «являются некорректными».

Глава МИД в очередной раз обратил внимание, что сейчас Украина пытается оказать максимальную поддержку белорусскому народу — «поэтому граждане Беларуси могут свободно въехать на территорию нашего государства по гуманитарным соображениям». При этом Кулеба пообещал не допускать попыток спецслужб Белоруссии или России использовать такую открытость Украины «для осуществления своих провокаций».

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября пресс-служба государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сообщила, что режимом «открытого доступа», который действует с конца августа, воспользовались всего лишь 15 граждан Белоруссии. Они пожаловались пограничникам на преследования в РБ и попросили убежище на территории Украины.

В августе ряд депутатов и общественных деятелей обратились к власти Украины с призывом обеспечить возможность массового переезда в страну белорусских специалистов, особенно из IT-индустрии.