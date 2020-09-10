Новосибирск, 10 сентября, 2020, 20:21 — ИА Регнум. «Сибирь» забрала один результативный балл в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом по результатам серии послематчевых буллитов — 2:1 в пользу «армейцев».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Счет встречи был открыт поздно — в начале второго периода Антон Слепышев реализовал численное большинство «армейцев», форвард забросил третью шайбу в этом сезоне. В середине периода счет сравнял форвард новосибирской команды Дмитрий Саюстов.

В серии буллитов ЦСКА реализовал три из четырех попыток, «Сибирь» смогла ответить лишь одной шайбой.

«Армейцы» занимают первое место на Западе с семью очками за четыре матча. «Сибирь» замыкает десятку на Востоке с одним единственным набранным баллом.