Москва, 10 сентября, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Преждевременным назвали в ПАО «ГМК «Норильский никель» иск в суд, поданный Росприроднадзором о взыскании денег за последствия разлива нефти, сообщили 10 сентября в пресс-службе компании.

Nornickel.ru Ликвидация последствий аварии в Норильске

«Обращение Росприроднадзора в суд считаем преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объёмов собранных нефтепродуктов ещё не проведена», — сообщили в «Норникеле».

Компания обращает внимание на своё активное участие «в экспертном диалоге на площадке рабочей группы Минприроды». По итогам этого взаимодействия будет выработан, отмечает компания, «план рекультивации».

В «Норникеле» подчеркнули, что лишь по окончании работ и экспертизы можно будет точно определить количество топлива, попавшего в водные объекты и почву. Только тогда можно будет определить «корректную сумму ущерба».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росприроднадзоре заявили, что ведомство подало в суд иск о взыскании с «Норникеля» 148 млрд рублей.