Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Главой корпорации Citigroup следующем году станет руководитель потребительского сектора Джейн Фрейзер, 10 сентября сообщает агентство Reuters.

Beyond My Ken Штаб-квартира Citigroup в Нью-Йорке

Согласно заявлению банковской группы, Фрейзер в 2021 году сменит действующего главного исполнительного директора Майкла Корбата. Фрейзер станет первой в истории женщиной, возглавившей банк на Уолл-стрит.

Фрейзер начала карьеру в отделе слияний и поглощений Goldman Sachs в Лондоне, затем работала в Asesores Bursatiles в Мадриде. С 2004 года она работает в Citigroup, и считается одним из руководителей, которые вывели банк из кризиса 2008 года.

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