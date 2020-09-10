Ижевск, 10 сентября, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Удмуртия получила дополнительно 340 млн рублей на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

На эти средства будут отремонтированы 45 объектов общей протяженностью 28 км.

«Средства направлены на объекты в Сарапуле, Камбарке, Воткинске, Можге», — уточнил премьер-министр Ярослав Семенов.

По его словам, в Можге будет отремонтировано 18 дорог, 11 объектов — в Воткинске, десять — в Сарапуле и шесть — в Камбарке.

Семенов добавил, что в 2017 году республика была на 27-м месте в России по реализации нацпроекта, а в 2018—2019 годах Удмуртия вошла в тройку лидеров и не собирается «терять свои позиции».

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в 2020 году планировалось реконструировать и отремонтировать около 300 км дорог. Сумма средств, выделяемых на дорожные работы, составляла около 4 млрд рублей. Финансирование выделялось на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», региональную программу «Опорный план дорожной деятельности», на реконструкцию региональных трасс, а также на ремонты дорог в муниципальных образованиях в рамках субсидий.