Саранск, 10 сентября, 2020, 20:06 — ИА Регнум. В рамках сотрудничества Мордовии с китайской провинцией Хунань в Рузаевскую ЦРБ поступила большая партия средств индивидуальной защиты в объеме 10 тыс. медицинских масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

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Партия масок сопровождалась письмом в адрес правительства региона от губернатора провинции Сюй Дачжэ.

«Безопасность в области общественного здравоохранения — это общий вызов, который встает перед человечеством. Республика Мордовия уже предприняла эффективные меры. Уверен, что вы скоро победите эпидемию и максимально уменьшите ее воздействие», — говорится в письме.

Также губернатор провинции Хунань отметил, что его регион готов делиться с коллегами в Мордовии противоэпидемическим опытом, а также сотрудничать в научных исследованиях.

Сюй Дачжэ пожелал здоровья, благополучия и исполнения всех желаний.

«Мы с вами вместе», — заключил он.

ИА REGNUM напоминает, Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Народным Правительством провинции Хунань подписано в мае 2019 года в рамках третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и провинций Верхнего, среднего течения реки Янцзы.