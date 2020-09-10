Минск, 10 сентября, 2020, 20:05 — ИА Регнум. С 1999 по 2019 годы в Белоруссии численность граждан, идентифицировавших себя при переписи населения как русские, сократилась с 1,142 млн человек (11,4% от общей численности населения) до 707 тыс. человек (7,5%). Об этом говорится в опубликованном 10 сентября статистическом бюллетене Национального статистического комитета Белоруссии.

Белстат Динамика национального состава населения Белоруссии

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Динамика национального состава населения Белоруссии демонстрирует неуклонное сокращение численности этнических русских. Согласно переписи 2009 года таковых насчитывалось 785,1 тыс. человек или 8,3% от общей численности населения республики — то есть ненамного больше, чем по данным октябрьской переписи 2019 года.

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Согласно данным трёх переписей, в 1999 году белорусами себя считали 8,159 млн человек (81,2% от общей численности), в 2009 году — 7,957 (83,7%), в 2019 году — 7,991 млн (84,9%).

Идентифицировали себя как поляки в 1999 году 395,712 тыс. граждан Белоруссии (3,9%), в 2009 году — 294,549 тыс. чел (3,1%), в 2019 году — 287,693 тыс. чел (3,1%).

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Четвёртой по численности группой «национального состава» Белоруссии являются украинцы. За 20 лет их численность сократилась с 237,014 тыс. человек (2,4% от общей численности населения) до 159,656 тыс. чел (1,7%).

Другие группы населения Белоруссии из указанной категории по численности не достигают и 30 тыс. человек, а в процентном отношении к общей численности населения не превышают 0,1%.

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