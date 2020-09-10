Киев, 10 сентября, 2020, 20:04 — ИА Регнум. Всемирный банк напомнил властям Украины о необходимости ускорить принятие законов, необходимых для своевременного запуска рынка земли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Соответствующее обращение обнародовано сегодня, 10 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всемирный банк напоминает официальному Киеву, что создание необходимых нормативных актов и процесс имплементации могут занять по меньшей мере девять месяцев — «поэтому очень важно принять все соответствующие законы не позднее конца сентября этого года».

«Если государство не успеет это сделать в срок из-за задержек, которых вполне можно избежать, существует реальный риск того, что в день открытия рынка земли Украина потеряет этот золотой шанс… А открытие рынка земли при отсутствии строгих правовых и регуляторных гарантий сделает рынок уязвимым перед мощными игроками, углубит коррупцию и неравенство», — отмечается в заявлении.

Банк напоминает, что благодаря «правильной» земельной реформе Украина сможет стабильно ежегодно добавлять как минимум почти по одному проценту к темпам своего экономического роста.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада приняла закон о продаже земли в ночь на 31 марта 2020 года, рассмотрев перед этим, начиная с февраля, более 4 тыс. правок к законопроекту. Успешное голосование стало возможным благодаря союзу партий Зеленского и Порошенко — фракция «Слуга народа» отдала 206 голосов, «Европейская солидарность» — 23 голоса, а всего депутаты дали 259 голосов в поддержку документа при 226 необходимых. Предполагается, что полноценный запуск рынка земли на Украине состоится 1 июля 2021 года.

Также стоит напомнить, что принятие закона о рынке земли было одним из ключевых условий МВФ для подписания новой программы сотрудничества с Украиной.