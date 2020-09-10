Белград, 10 сентября, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Приостановка военных учений с Россией отрицательно повлияет на боеготовность армии Сербии. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог Срджан Перишич.

Минобороны России Военнослужащие России, Сербии и Белоруссии в ходе международного тактического учения «Славянское братство-2019» в Сербии

Напомним, что министр обороны Сербии Александр Вулин 9 сентября сообщил о том, что правительство страны решило заморозить любые военные учения со всеми своими партнерами на полгода. Вулин отметил, что такое решение является следствием «ужасного и незаслуженного» давления ЕС на сербское руководство.

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Эксперт отметил, что Сербия до 2012 года под предлогом проведения военной реформы в сфере безопасности следовала полностью в фарватере НАТО.

«В итоге к 2012 году армия Сербии стала самой слабой на Балканах — она не была в состоянии ответить на современные угрозы», — подчеркнул Перишич.

Тем не менее ситуация с 2013 года стала меняться, продолжил политолог. Консультантам НАТО было отказано в их услугах, а система сербской армии стала меняться в сторону, противоположную требованиям альянса, добавил он.

Перишич напомнил, что в 2014 году началось военное сотрудничество с Россией — совместное проведение военных учений и закупка российского вооружения.

«Российско-сербские военные учения стали ежегодной практикой. Сербия при этом не отказалась от сотрудничества с НАТО, но в соответствии с своим статусом военно нейтрального государства она уменьшила объем этого сотрудничества по сравнению с периодом 2000−2012 гг, который можем назвать тихой интеграцией в НАТО», — отметил эксперт.

По словам Перишича, решение о приостановке всех военных учений с другими странами, которое правительство Сербии приняло 9 сентября, является следствием смены внешнеполитического курса страны.

«Смена курса была видна во время подписания соглашения о «нормализации экономических отношений» Белграда и Приштины в присутствии Дональда Трампа 4 сентября в Вашингтоне. Это соглашение втянуло Сербию в американскую сферу влияния. Решение о приостановке участия во всех международных учениях, как с Россией, так и со странами НАТО — это всего лишь уловка для граждан Сербии. Таким образом общественность легче смирится с прекращением совместных с Россией учений. Большинство населения страны выступает за военное сотрудничество с Москвой. С другой стороны, Москва понимает, о чём идет речь», — рассказал Перишич.

По словам эксперта, изменение внешнеполитического курса Сербии подразумевает ограничение военного сотрудничества с Россией.

«Началось с отмены участия в военных учениях. Сербия имеет статус военно нейтральной страны. Непонятно, как этот статус подтвердится на практике. Время покажет», — резюмировал Срджан Перишич.