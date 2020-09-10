Нальчик, 10 сентября, 2020, 19:45 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии прыгнул из окна второго этажа первоклассник школы №2 города Прохладный, которого заперли в классе. У мальчика переломом тазобедренного сустава. Видео, на котором его мать рассказывает о произошедшем, опубликовал Telegram-канал Mash.

Открытое окно

По словам женщины, ребенок не успел переодеться на урок физкультуры, а учительница вывела детей на улицу, не заметив, что в классе остался мальчик. Оставшись один, он подумал, что все ушли домой, и, скинув вещи, выпрыгнул из окна.

Расстроенная случившимся мать ребенка требует увольнения учительницы. А родители других учеников считают, что мальчик виноват сам, защищая педагога. В прокуратуре республики сообщили, что в настоящее время по данному факту организована доследственная проверка.

«Из материалов проверки следует, что этому (падению) предшествовало то, что учащийся был заперт по небрежности преподавателем в классе», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По итогам проверки будет принято решение о виновных в получении травмы несовершеннолетним в стенах учебного заведения.