Москва, 10 сентября, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский просит сделать процесс опротестования итогов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) более прозрачной. С таким предложением он обратился к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Поводом для такого обращения он называет поступившее ему письмо учащихся из Челябинской области. По его словам, в процедуре сейчас имеется принципиальный недостаток — после сдачи школьник не получает ни ответов решений, ни самих вопросов, на которые отвечал. А результаты проверки публикуются в личном кабинете лишь через полмесяца после сдачи ЕГЭ.

«За это время задания уже практически забыты. Поэтому во многих случаях школьник не в состоянии осознать свои ошибки и согласиться с адекватностью поставленных оценок», — отмечает активист.

По его словам, это обстоятельство подрывает доверие к качеству проверки, а также порождает много необоснованных апелляций. Эксперт полагает, что их могло бы не быть, если бы школьник имел возможность заранее понять свои ошибки. Также он добавил, что экзаменуемый часто не может заметить допускаемые экспертами ошибки в оценке его работы.

В итоге ни школьник, ни члены конфликтной комиссии не понимают, была ли ошибка и в чём она заключалась. Чтобы этого избегать, Амет Володарский предлагает «обеспечить прозрачность и логичность процедур проверки результатов ЕГЭ и апелляции путем опубликования заданий ЕГЭ (КИМы) вместе с ответами и решениями в личном кабинете участника экзамена непосредственно после его завершения». Возможность реализации этого предложения он предлагает обсудить на совместной комиссии, в которую бы вошли представители общественности, эксперты и чиновники Министерства просвещения РФ.