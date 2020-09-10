Париж, 10 сентября, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан уведомил своего британского коллегу Доминика Рааба, что нарушение соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, подписанного в январе этого года, «неприемлемо». Об этом сообщил официальный представитель МИД Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал недавно выдвинутый в Британии законопроект о внутренних рынках, который ставит под вопрос соблюдение Лондоном ряда пунктов соглашения о выходе из Евросоюза, и призвал своего коллегу обеспечить полное соблюдение положений документа.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Соединенного Королевства отозвать вышеупомянутый законопроект до конца сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, последний этап переговоров Великобритании и Евросоюза, на котором стороны согласуют условия будущих отношений, начался 8 сентября в Лондоне.