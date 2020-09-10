Ростов-на-Дону, 10 сентября, 2020, 19:17 — ИА Регнум. В Ростовской области около 1,5 тыс. детей заболели COVID-19. Часть юных пациентов остаются на лечении. Эти данные в ходе онлайн-брифинга 10 сентября привела министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Артуро Микелена. Больной ребенок (фрагмент). 1886

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«За весь период пандемии в Ростовской области заболели COVID-19 1 тыс. 489 детей, из них 1 тыс. 369 уже выздоровели. В настоящий момент 120 детей продолжают лечиться, из них четверо — в стационаре. Всего через стационары прошли 53 ребёнка», — отметила глава ведомства.

По словам Быковской, у всех детей болезнь протекала в лёгкой форме или бессимптомно. Некоторым понадобилось лечение по ряду показаний.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2020 года в Ростовской области сообщили, что впервые жертвой COVID-19 стал ребёнок. 12-летний пациент страдал тяжёлым врождённым заболеванием центральной нервной системы.