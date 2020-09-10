Москва, 10 сентября, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за период с 31 августа по 7 сентября выросла на две копейки и достигла 45,75 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Цена на дизельное топливо за этот же период в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 48,04 рубля за литр.

По состоянию на 7 сентября средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,16 рубля (рост на 1 копейку за неделю), марки АИ-95 — 46,94 рубля (+1 копейка), марки АИ-98 — 52,98 рубля (+4 копейки).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 21 центре субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Южно-Сахалинске — на 1,1%.

Снижение цен на бензин отмечено в семи региональных центрах. Более всего он подешевел в Кызыле — на 0,6%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены бензин за неделю в среднем не изменились.