Москва, 10 сентября, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Загруженность дорог в Москве в сентябре 2020 года изменилась на разных видах транспорта по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается 10 сентября в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобили возле гаражей. Москва

Согласно данным на вчерашний день, на дорогах Москвы прибавилось 180 000 машин, что на 6% больше прошлогоднего показателя, также на 6% увеличилось число платных парковочных сессий за день.

Такси в столице стали вызывать на 5% чаще, среднесуточных поездок стало больше на 36 000. В то же время использование каршеринга снизилось на 12% — на 19 000 поездок меньше, чем годом ранее.

Количество поездок на наземном городском транспорте снизилось на четверть. Их стало на 1,29 млн меньше, чем в прошлом году.

Как передавало ИА REGNUM, пробки на дорогах Москвы к вечеру 10 сентября вновь достигли 9 из 10 баллов. Ранее в департаменте транспорта призвали водителей по возможности пользоваться городским транспортом, отметив, что «это быстро и безопасно», так как транспорт продолжают обрабатывать «по всем санитарным нормам».