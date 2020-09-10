Архангельск, 10 сентября, 2020, 18:58 — ИА Регнум. В Архангельске идет подключение объектов социальной сфера к теплоснабжению. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, пока тепло пришло в 142 учреждения — это 86,4% от общего их числа.

Minstroyrf.ru

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Как сообщают в департаменте городского хозяйства, среди школ данный показатель составляет 88,7%, садиков — 97,5%, учреждений дополнительного образования — 50%.

В мэрии отметили, что отопительный сезон в социальной сфере стартовал 4 сентября. при этом руководители учреждений самостоятельно принимают решение о необходимости включения системы отопления, учитывая температуру в помещениях.