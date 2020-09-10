Нижний Новгород, 10 сентября, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Тактические учения с участием 3,5 тыс военнослужащих танковой армии Западного военного округа (ЗВО) готовятся в Нижегородской области, сообщает 10 сентября пресс-служба округа.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-90С

Масштабные тактические учения пройдут с 28 сентября по 5 октября на полигоне Мулино в Нижегородской области.

В отработке оборонительных и наступательных действий примут участие танковый полк Кантемировской дивизии и отдельная танковая бригада из состава танковой армии Западного военного округа.

По данным штаба Западного округа, в ходе учений будут выполняться боевые стрельбы из танков Т-80, Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров разных типов, артиллерийских орудий разного калибра, в том числе 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня РСЗО «Град», «Ураган» и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

"Всего в учении будет задействовано порядка 3,5 тыс. военнослужащих и свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО», — сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 1-я танковая армия ЗВО была вновь сформирована в 2014 году. Части и соединения танковой армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях. В составе танковой армии находятся мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, зенитно-ракетные соединения и воинские части, в том числе элитные 2-я гвардейская Таманская мотострелковая и 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизии.