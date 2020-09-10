Загреб, 10 сентября, 2020, 19:30 — ИА Регнум. 10 сентября на заседании правительства президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Хорватия действительно нуждается в истребителях и что при приобретении министерство обороны, прежде всего, интересуют американские истребители.

U.S. Air Force Истребитель F-16

Как сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 10 сентября, он также подчеркнул, что в создавшихся условиях в регионе министерство обороны Хорватии должно иметь на вооружении самые качественные истребители.

«В принципе, учитывая, что речь идет не о «резиновых конфетах», а о действительно дорогостоящих боевых самолётах — приоритетным выбором должны стать американские истребители. Я говорю это совершенно открыто. На это есть ряд причин — они выделили нам много качественного оборудования, и продолжают это делать. Я могу заявить это публично, потому что я не участвую в закупках, а могу лишь давать советы», — отметил Миланович.