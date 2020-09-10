Нижний Новгород, 10 сентября, 2020, 18:39 — ИА Регнум. С площади 520 тысяч гектаров в Нижегородской области собрали 1,5 миллиона тонн зерна. Это на 300 тонн больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал 10 сентября рассказал губернатор Глеб Никитин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

В министерстве сельского хозяйства области отмечают, что на первом месте по сборам зерна находится Сеченовский район 108,2 тысяч тонн, на втором — Пильнинского — 93,4 тысяч тонн и замыкает тройку лидеров Арзамасский район. Их урожай составил 83 тысяч тонн зерна.

В правительстве отмечают, что 1,5 миллиона тонн — не окончательная цифра. Урожай с 10% аграрных площадей еще не убран.

» Это отличный результат, с которым можно поздравить наших аграриев. В некоторых хозяйствах удалось достичь рекордной урожайности. Сельское хозяйство — одна из отраслей, успешно развивающихся даже в текущей экономической ситуации», — сказал губернатор.