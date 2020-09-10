Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 18:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге шквалистый ветер, порывы которого достигали 24 м/c, повалил 25 деревьев. Никто из горожан не пострадал. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе городском комитете по благоустройству.

Комитета по благоустройству СПб. Шквалистый ветер повалил 2е деревьев в Петербурге.

Так, сильным порывам ветра поддались три яблони и одна рябина в Большом Ильинском саду, в сквере на улице Громова рухнули один клен и одна ольха Красногвардейском районе города.

Читайте также: В Петербурге из-за шторма закрыли дамбу ради спасения от наводнения

В Красносельском районе ветер повалил шесть деревьев, в том числе одно дерево рухнуло на проезжую часть.

«Сообщения об упавших на проезжую часть деревьях также поступили из Невского и Выборгского районов», — отметили в ведомстве.

Читайте также: Шквалистый ветер рвет провода и валит деревья в Петербурге

В Курортном лесопарке ветер повалил пять деревьев. Также сильный ветер повалил клен в Михайловском сквере в самом центре города, напротив Русского музея.

«Аварийная бригада уже приступила к расчистке проезжей части от упавшего ствола. По ставшемуся поврежденному дереву решение будет приниматься позже», — подытожили в ведомстве.

Читайте также: В центре Петербурга из-за упавшего дерева на 4 часа закрыли движение

Напомним, 10 сентября Петербург накрыла непогода с порывами ветра до 15−24 метров в секунду. Непогода будет бушевать и в ночь на 11 сентября. Как предупреждают синоптики, порывы ветра в прибрежной зоне будут достигать 24 м/с.