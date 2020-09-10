Тамбов, 10 сентября, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова сегодня, 10 сентября, в ходе рабочей поездки в Тамбовскую область заявила о том, что регион «будет играть одну из ведущих ролей» в праздновании всей страной 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru На Тамбовщине готовятся к юбилею Рахманинова

В России началась подготовка к празднованию 150-летнего юбилея всемирно известного композитора и исполнителя Сергея Рахманинова. Вплоть до 2023 года будет реализовано много важных социокультурных проектов. Как в России, так и за рубежом состоится большое количество знаковых событий, многие из которых — на Тамбовщине, где расположено бывшее имение семьи Рахманиновых. План юбилейных мероприятий представила на конференции в Тамбове заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

По её словам, работа была не простой, но интересной. В оргкомитет по подготовке к проведению и празднованию 150-летию Рахманинова вошли не только представили органов власти, но и выдающиеся деятели культуры и искусства, которые внесли много интересных предложений. В состав оргкомитета вошли также губернатор Тамбовской области Александр Никитин и руководитель музея-заповедника «Ивановка» Александр Ермаков, которые представили часть инициатив от Тамбовщины.

Так как имя великого композитора является брендом Тамбовщины, а Ивановка — главной творческой лабораторией композитора, регион станет одним из центров празднования юбилея.

«Тамбовская область будет играть одну из ведущих ролей в праздновании 150-летия со дня рождения Рахманинова. Только в «Ивановке» пройдут порядка десяти крупных мероприятий, вошедших в федеральный план. Причём некоторые будут иметь ежегодный характер, как наши сегодняшние выставка и конференция, — сказала Алла Манилова. — Так что мы каждый год, вплоть по 2023 года включительно, будем приезжать к вам вместе с выдающимися музыкантами, руководителями филармоний, консерваторий, музейщиками».

Главной площадкой станет «Ивановка». По словам Аллы Маниловой, сегодня это самое «рахманиновское» место в стране:

«Ивановка» — это не просто музей-заповедник. Это большой музейный, социокультурный центр, в котором главное — это гений места. Сила «Ивановки» в том, что сохранился рахманиновский дух. Я там бывала неоднократно и могу сказать, что другого такого рахманиновского места в России нет. Это нас обязывает к тому, чтобы создать здесь культурный российский центр».

В целом федеральный план проведения 150-летнего юбилея Рахманинова включает в себя ряд значимых и крупных мероприятий: от создания фирменного стиля Года Рахманинова до крупнейших мировых концертов и фестивалей.

В частности, на портале «Культура.РФ» будет создан специальный раздел, посвященный юбилею композитора. Планируется к изданию полное академическое собрание Рахманинова в 50 томах, включая неопубликованные ранее произведения. Будет снят документальный фильм, в школах пройдут уроки музыки Рахманинова.

Часть мероприятий связана с увековечением памяти композитора. Алла Манилова попросила представителей регионов проработать предложения по присвоению имени Рахманинова объектам городской среды.

Запланировано много крупных мероприятий в сфере исполнительских искусств. Это мировой конкурс пианистов, композиторов и дирижёров имени Рахманинова, инициированный Денисом Мацуевым. Пройдут всероссийский музыкальный марафон имени Рахманинова, большой гала-концерт в честь торжественного открытия Года Рахманинова. В «Ивановке» состоится музыкальный фестиваль «Весь Рахманинов». Серия концертов и мероприятий состоится за рубежом.

В 2023 году пройдёт крупнейший международный симпозиум «Рахманинов и 21 век», участники которого потом также приедут в Ивановку. В тамбовском музее-заповеднике каждый год будут проводить новые выставки.

«Год Рахманинова президент объявил для того, чтобы все общество, все поколения, особенно юное, приобщились к творческому наследию этого выдающегося композитора, чтобы наследие Рахманинова жило и популяризировалось бы и дальше; чтобы все больше детей поступали в музыкальные школы. Чтобы было больше увлеченных русской классикой людей и все бы знали, какое значение имеет имя Рахманинова в мировой культуре. Это главная задача Года Рахманинова», — подчеркнула Алла Манилова.