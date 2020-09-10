Брюссель, 10 сентября, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Совет Евросоюза принял решение продлить на шесть месяцев санкции против людей и организаций, которые «продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Об этом 10 сентября сообщается в постановлении совета ЕС.

«Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям», — указано в опубликованном коммюнике.

Уточняется, что эти санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.

Напомним, индивидуальные антироссийские санкции ЕС из-за ситуации на Украине впервые были введены 17 марта 2014 года.