Киншаса, 10 сентября, 2020, 18:22 — ИА Регнум. Группировка «Объединенные демократические силы» (ADF) совершила нападение на две деревни в Восточной провинции Демократической республики Конго, 10 сентября сообщает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

По сообщению местных властей, жертвами нападения боевиков на деревни Цаби и Тондоли вечером 9 сентября стали не менее 20 человек. Сотни человек бежали от насилия.

Война армии Конго с угандийской группировкой ADF идет с 2011 года, жертвами боевиков стали не менее 1000 человек.

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