Бишкек, 10 сентября, 2020, 18:21 — ИА Регнум. «Мы должны не просто продавать хлопок, а обеспечивать его полную переработку и дальнейший выпуск изделий», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 сентября, в ходе рабочего визита в Кара-Суйский район Ошской области.

Владимир Кайдалов. Мы вырастили богатый урожай хлопка! 1950

Глава государства подчеркнул, что с развитием легкой промышленности и строительством новых текстильных фабрик в регионах будет увеличиваться спрос на хлопок.

«С учетом этого фермерам также необходимо увеличивать площади посева хлопка для удовлетворения потребностей отечественной легкой промышленности», — сказал он, добавив при этом, что в свое время Кара-Суйский район выращивал гораздо больше хлопка.