Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Санкт-Петербург стал лидером среди регионов Северо-Запада и по России с самой высокой летальностью COVID-19 — 6,70%. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК Летальность в СЗФО.

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По состоянию на 10 сентября общероссийский показатель летальности от COVID-19 (процент умерших от количества заболевших) равен 1,75%, для регионов Северо-Запада — 3,53%. Самая высокая летальность по СЗФО и по России по-прежнему отмечается в Санкт-Петербурге — 6,70%.

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При этом восемь регионов СЗФО показали летальность выше 1%: Архангельская область — 2,23% (было 2,29%), Новгородская область — 1,88% (1,95%), Калининградская область — 1,59% (1,67%), Псковская область — 1,34% (1,39%), Республика Коми — 1,29% (1,28%), Ленинградская область — 1,16% (1,16%), Мурманская область 1,30% (1,27%) и Вологодская область — 1,18% (1,09%).Только в двух регионах Северо-Запада показатель летальности находится ниже одного процента: Республика Карелия — 0,47% (0,50%), и в Ненецком автономном округе по-прежнему показатель равен нулю.

«Таким образом, на этой неделе в СЗФО три региона показывают летальность выше общероссийской — Санкт-Петербург, Архангельская и Новгородская области, остальные восемь — ниже этого показателя», — резюмировали в ИЦК.